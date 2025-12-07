NHL
Golden Knights vs Rangers NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 7
Sunday's slate in the NHL includes a matchup between the Vegas Golden Knights and the New York Rangers.
Golden Knights vs Rangers Game Info
- Vegas Golden Knights (13-6-8) vs. New York Rangers (15-12-3)
- Date: Sunday, December 7, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Madison Square Garden -- New York City, New York
- Coverage: NHL Network
Golden Knights vs Rangers Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-166)
|Rangers (+138)
|5.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Rangers Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Golden Knights win (56.9%)
Golden Knights vs Rangers Puck Line
- The Rangers are 1.5-goal underdogs against the Golden Knights. The Rangers are -184 to cover the spread, and the Golden Knights are +148.
Golden Knights vs Rangers Over/Under
- Golden Knights versus Rangers on Dec. 7 has an over/under of 5.5 goals, with the over -140 and the under +114.
Golden Knights vs Rangers Moneyline
- Vegas is a -166 favorite on the moneyline, while New York is a +138 underdog at home.