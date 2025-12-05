NHL
Golden Knights vs Devils NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 5
On Friday in the NHL, the Vegas Golden Knights are up against the New Jersey Devils.
We've got you covered, in terms of the vital info about NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.
Golden Knights vs Devils Game Info
- Vegas Golden Knights (12-6-8) vs. New Jersey Devils (16-10-1)
- Date: Friday, December 5, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Prudential Center -- Newark, New Jersey
- Coverage: NHL Network
Golden Knights vs Devils Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-134)
|Devils (+112)
|5.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Devils Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Devils win (50.8%)
Golden Knights vs Devils Puck Line
- The Devils are 1.5-goal underdogs against the Golden Knights. The Devils are -225 to cover the spread, and the Golden Knights are +180.
Golden Knights vs Devils Over/Under
- Golden Knights versus Devils on Dec. 5 has an over/under of 5.5 goals, with the over -134 and the under +110.
Golden Knights vs Devils Moneyline
- The Golden Knights vs Devils moneyline has Vegas as a -134 favorite, while New Jersey is a +112 underdog at home.