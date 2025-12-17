NHL
Golden Knights vs Devils NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 17
On Wednesday in the NHL, the Vegas Golden Knights are playing the New Jersey Devils.
We've got you covered, in terms of the most important information about NHL betting lines, before you make your wager on FanDuel Sportsbook.
Golden Knights vs Devils Game Info
- Vegas Golden Knights (16-6-9) vs. New Jersey Devils (18-14-1)
- Date: Wednesday, December 17, 2025
- Time: 10 p.m. ET
- Venue: T-Mobile Arena -- Paradise, Nevada
- Coverage: TNT
Golden Knights vs Devils Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Golden Knights (-184)
|Devils (+152)
|5.5
|Golden Knights (-1.5)
Golden Knights vs Devils Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Golden Knights win (69.9%)
Golden Knights vs Devils Puck Line
- The Devils are underdogs by 1.5 goals (-170 to cover). And Vegas, the favorite, is +138.
Golden Knights vs Devils Over/Under
- The over/under for the Golden Knights versus Devils matchup on Dec. 17 has been set at 5.5, with -106 odds on the over and -114 odds on the under.
Golden Knights vs Devils Moneyline
- New Jersey is a +152 underdog on the moneyline, while Vegas is a -184 favorite at home.