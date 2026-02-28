Devils vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Feb. 28

The New Jersey Devils versus the St. Louis Blues is on the NHL schedule for Saturday.

Before you place your bet on this game at FanDuel Sportsbook, here are the NHL moneyline insights you need to know.

Devils vs Blues Game Info

New Jersey Devils (28-29-2) vs. St. Louis Blues (21-28-9)

Date: Saturday, February 28, 2026

Saturday, February 28, 2026 Time: 5 p.m. ET

5 p.m. ET Venue: Enterprise Center -- St. Louis, Missouri

Enterprise Center -- St. Louis, Missouri Coverage: ESPN+

Devils vs Blues Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite Underdog Total Puck Line Devils (-115) Blues (-104) 5.5 Devils (-1.5)

Devils vs Blues Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

Prediction: Devils win (52%)

Devils vs Blues Puck Line

The Blues are underdogs by 1.5 goals (-280 to cover). And New Jersey, the favorite, is +220.

Devils vs Blues Over/Under

An over/under of 5.5 has been set for Devils-Blues on Feb. 28, with the over being -112 and the under -108.

Devils vs Blues Moneyline

St. Louis is the underdog, -104 on the moneyline, while New Jersey is a -115 favorite despite being on the road.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!