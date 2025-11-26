Devils vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 26

Wednesday's slate in the NHL includes a matchup between the New Jersey Devils and the St. Louis Blues.

Devils vs Blues Game Info

New Jersey Devils (14-7-1) vs. St. Louis Blues (7-10-6)

Date: Wednesday, November 26, 2025

Wednesday, November 26, 2025 Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Venue: Prudential Center -- Newark, New Jersey

Prudential Center -- Newark, New Jersey Coverage: ESPN+

Devils vs Blues Odds

Favorite Underdog Total Puck Line Devils (-146) Blues (+122) 5.5 Devils (-1.5)

Devils vs Blues Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

Prediction: Devils win (58.2%)

Devils vs Blues Puck Line

The Blues are underdogs by 1.5 goals (-215 to cover). And New Jersey, the favorite, is +172.

Devils vs Blues Over/Under

The over/under for Devils-Blues on Nov. 26 is 5.5. The over is -108, and the under is -112.

Devils vs Blues Moneyline

The moneyline numbers for Devils vs. Blues reveal New Jersey as the favorite (-146) and St. Louis as the underdog (+122) on the road.

