FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

NBA iconNBA

Explore NBA

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

NCAAB iconNCAAB

Explore NCAAB

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NHL

Devils vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 26

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Devils vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 26

Wednesday's slate in the NHL includes a matchup between the New Jersey Devils and the St. Louis Blues.

Get the latest NHL odds ahead of this matchup on FanDuel Sportsbook.

Devils vs Blues Game Info

  • New Jersey Devils (14-7-1) vs. St. Louis Blues (7-10-6)
  • Date: Wednesday, November 26, 2025
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: Prudential Center -- Newark, New Jersey
  • Coverage: ESPN+

Devils vs Blues Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Devils (-146)Blues (+122)5.5Devils (-1.5)

Devils vs Blues Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Devils win (58.2%)

Devils vs Blues Puck Line

  • The Blues are underdogs by 1.5 goals (-215 to cover). And New Jersey, the favorite, is +172.

Devils vs Blues Over/Under

  • The over/under for Devils-Blues on Nov. 26 is 5.5. The over is -108, and the under is -112.

Devils vs Blues Moneyline

  • The moneyline numbers for Devils vs. Blues reveal New Jersey as the favorite (-146) and St. Louis as the underdog (+122) on the road.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup