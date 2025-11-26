NHL
Devils vs Blues NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Nov. 26
Wednesday's slate in the NHL includes a matchup between the New Jersey Devils and the St. Louis Blues.
Get the latest NHL odds ahead of this matchup on FanDuel Sportsbook.
Devils vs Blues Game Info
- New Jersey Devils (14-7-1) vs. St. Louis Blues (7-10-6)
- Date: Wednesday, November 26, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Prudential Center -- Newark, New Jersey
- Coverage: ESPN+
Devils vs Blues Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Devils (-146)
|Blues (+122)
|5.5
|Devils (-1.5)
Devils vs Blues Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Devils win (58.2%)
Devils vs Blues Puck Line
- The Blues are underdogs by 1.5 goals (-215 to cover). And New Jersey, the favorite, is +172.
Devils vs Blues Over/Under
- The over/under for Devils-Blues on Nov. 26 is 5.5. The over is -108, and the under is -112.
Devils vs Blues Moneyline
- The moneyline numbers for Devils vs. Blues reveal New Jersey as the favorite (-146) and St. Louis as the underdog (+122) on the road.