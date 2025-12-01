FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NHL

Devils vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 1

Data Skrive
Data Skrive

In NHL action on Monday, the New Jersey Devils take on the Columbus Blue Jackets.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.

Devils vs Blue Jackets Game Info

  • New Jersey Devils (16-8-1) vs. Columbus Blue Jackets (11-9-5)
  • Date: Monday, December 1, 2025
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: Prudential Center -- Newark, New Jersey
  • Coverage: ESPN+

Devils vs Blue Jackets Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Devils (-144)Blue Jackets (+120)6.5Devils (-1.5)

Devils vs Blue Jackets Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Devils win (72.9%)

Devils vs Blue Jackets Puck Line

  • The Devils are favored by 1.5 goals against the Blue Jackets. The Devils are +168 to cover the spread, while the Blue Jackets are -210.

Devils vs Blue Jackets Over/Under

  • The Devils-Blue Jackets game on Dec. 1 has been given an over/under of 6.5 goals. The over is +108 and the under is -132.

Devils vs Blue Jackets Moneyline

  • New Jersey is the favorite, -144 on the moneyline, while Columbus is a +120 underdog on the road.

