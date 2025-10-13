Devils vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 13

The NHL slate on Monday includes the New Jersey Devils facing the Columbus Blue Jackets.

Devils vs Blue Jackets Game Info

New Jersey Devils (1-1) vs. Columbus Blue Jackets (1-1)

Date: Monday, October 13, 2025

Monday, October 13, 2025 Time: 7 p.m. ET

7 p.m. ET Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio

Nationwide Arena -- Columbus, Ohio Coverage: ESPN+

Devils vs Blue Jackets Odds

Favorite Underdog Total Puck Line Devils (-130) Blue Jackets (+108) 6.5 Devils (-1.5)

Devils vs Blue Jackets Prediction & Pick

Prediction: Devils win (60.4%)

Devils vs Blue Jackets Puck Line

The Devils are favored by 1.5 goals against the Blue Jackets. The Devils are +180 to cover the spread, while the Blue Jackets are -225.

Devils vs Blue Jackets Over/Under

An over/under of 6.5 has been set for Devils-Blue Jackets on Oct. 13, with the over being +110 and the under -134.

Devils vs Blue Jackets Moneyline

New Jersey is a -130 favorite on the moneyline, while Columbus is a +108 underdog at home.

