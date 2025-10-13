FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NHL

Devils vs Blue Jackets NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 13

Data Skrive

The NHL slate on Monday includes the New Jersey Devils facing the Columbus Blue Jackets.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered, in terms of the most important info regarding today's NHL betting odds.

Devils vs Blue Jackets Game Info

  • New Jersey Devils (1-1) vs. Columbus Blue Jackets (1-1)
  • Date: Monday, October 13, 2025
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: Nationwide Arena -- Columbus, Ohio
  • Coverage: ESPN+

Devils vs Blue Jackets Odds

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Devils (-130)Blue Jackets (+108)6.5Devils (-1.5)

Devils vs Blue Jackets Prediction & Pick

  • Prediction: Devils win (60.4%)

Devils vs Blue Jackets Puck Line

  • The Devils are favored by 1.5 goals against the Blue Jackets. The Devils are +180 to cover the spread, while the Blue Jackets are -225.

Devils vs Blue Jackets Over/Under

  • An over/under of 6.5 has been set for Devils-Blue Jackets on Oct. 13, with the over being +110 and the under -134.

Devils vs Blue Jackets Moneyline

  • New Jersey is a -130 favorite on the moneyline, while Columbus is a +108 underdog at home.

