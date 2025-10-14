FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NHL

Canadiens vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 14

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Canadiens vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 14

The Tuesday schedule in the NHL includes a matchup between the Montreal Canadiens and the Seattle Kraken.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.

Canadiens vs Kraken Game Info

  • Montreal Canadiens (2-1) vs. Seattle Kraken (2-0)
  • Date: Tuesday, October 14, 2025
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: Bell Centre -- Montréal, Quebec
  • Coverage: ESPN+

Canadiens vs Kraken Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Canadiens (-166)Kraken (+138)6.5Canadiens (-1.5)

Canadiens vs Kraken Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Canadiens win (51.3%)

Canadiens vs Kraken Puck Line

  • The Canadiens are favored by 1.5 goals against the Kraken. The Canadiens are +146 to cover the spread, while the Kraken are -180.

Canadiens vs Kraken Over/Under

  • An over/under of 6.5 has been set for Canadiens-Kraken on Oct. 14, with the over being +116 and the under -142.

Canadiens vs Kraken Moneyline

  • Looking at the moneyline for Kraken-Canadiens, Seattle is the underdog at +138, and Montreal is -166 playing at home.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup