Canadiens vs Kraken NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Oct. 14
The Tuesday schedule in the NHL includes a matchup between the Montreal Canadiens and the Seattle Kraken.
Canadiens vs Kraken Game Info
- Montreal Canadiens (2-1) vs. Seattle Kraken (2-0)
- Date: Tuesday, October 14, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Bell Centre -- Montréal, Quebec
- Coverage: ESPN+
Canadiens vs Kraken Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Canadiens (-166)
|Kraken (+138)
|6.5
|Canadiens (-1.5)
Canadiens vs Kraken Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Canadiens win (51.3%)
Canadiens vs Kraken Puck Line
- The Canadiens are favored by 1.5 goals against the Kraken. The Canadiens are +146 to cover the spread, while the Kraken are -180.
Canadiens vs Kraken Over/Under
- An over/under of 6.5 has been set for Canadiens-Kraken on Oct. 14, with the over being +116 and the under -142.
Canadiens vs Kraken Moneyline
- Looking at the moneyline for Kraken-Canadiens, Seattle is the underdog at +138, and Montreal is -166 playing at home.