NHL
Canadiens vs Canucks NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 12
The Montreal Canadiens are among the NHL squads in action on Monday, up against the Vancouver Canucks.
Canadiens vs Canucks Game Info
- Montreal Canadiens (25-14-6) vs. Vancouver Canucks (16-23-5)
- Date: Monday, January 12, 2026
- Time: 7:30 p.m. ET
- Venue: Bell Centre -- Montréal, Quebec
- Coverage: ESPN+
Canadiens vs Canucks Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Canadiens (-182)
|Canucks (+150)
|6.5
|Canadiens (-1.5)
Canadiens vs Canucks Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Canadiens win (64.3%)
Canadiens vs Canucks Puck Line
- The Canucks are 1.5-goal underdogs against the Canadiens. The Canucks are -164 to cover the spread, and the Canadiens are +134.
Canadiens vs Canucks Over/Under
- The over/under for Canadiens-Canucks on Jan. 12 is 6.5. The over is +110, and the under is -134.
Canadiens vs Canucks Moneyline
- Vancouver is a +150 underdog on the moneyline, while Montreal is a -182 favorite at home.