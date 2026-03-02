FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Blue Jackets vs Rangers NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 2

Data Skrive
Data Skrive

Blue Jackets vs Rangers NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 2

Monday's slate in the NHL includes a matchup between the Columbus Blue Jackets and the New York Rangers.

Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.

Blue Jackets vs Rangers Game Info

  • Columbus Blue Jackets (29-21-8) vs. New York Rangers (23-29-7)
  • Date: Monday, March 2, 2026
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: Madison Square Garden -- New York City, New York
  • Coverage: NHL Network

Blue Jackets vs Rangers Odds

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Blue Jackets (-122)Rangers (+102)6.5Blue Jackets (-1.5)

Blue Jackets vs Rangers Prediction & Pick

  • Prediction: Rangers win (64.8%)

Blue Jackets vs Rangers Puck Line

  • The Blue Jackets are 1.5-goal favorites against the Rangers. The Blue Jackets are +190 to cover the spread, and the Rangers are -245.

Blue Jackets vs Rangers Over/Under

  • The Blue Jackets-Rangers matchup on March 2 has been given an over/under of 6.5 goals. The over is +112 and the under is -138.

Blue Jackets vs Rangers Moneyline

  • Looking at the moneyline for Rangers-Blue Jackets, New York is the underdog at +102, and Columbus is -122 playing on the road.

