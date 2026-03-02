NHL
Blue Jackets vs Rangers NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for March 2
Monday's slate in the NHL includes a matchup between the Columbus Blue Jackets and the New York Rangers.
Blue Jackets vs Rangers Game Info
- Columbus Blue Jackets (29-21-8) vs. New York Rangers (23-29-7)
- Date: Monday, March 2, 2026
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Madison Square Garden -- New York City, New York
- Coverage: NHL Network
Blue Jackets vs Rangers Odds
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Blue Jackets (-122)
|Rangers (+102)
|6.5
|Blue Jackets (-1.5)
Blue Jackets vs Rangers Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Rangers win (64.8%)
Blue Jackets vs Rangers Puck Line
- The Blue Jackets are 1.5-goal favorites against the Rangers. The Blue Jackets are +190 to cover the spread, and the Rangers are -245.
Blue Jackets vs Rangers Over/Under
- The Blue Jackets-Rangers matchup on March 2 has been given an over/under of 6.5 goals. The over is +112 and the under is -138.
Blue Jackets vs Rangers Moneyline
- Looking at the moneyline for Rangers-Blue Jackets, New York is the underdog at +102, and Columbus is -122 playing on the road.