2025-26 Utah Jazz Schedule, Results, TV Channel

Utah Jazz fans, if you're looking for up-to-date info about upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, we've got you covered. Continue reading for more details.

Jazz's 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 9 p.m. ET Clippers - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Friday, October 24 at 10 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California - Monday, October 27 at 9 p.m. ET Suns - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET Trail Blazers - Delta Center, Salt Lake City, Utah KUNP Friday, October 31 at 10 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona -

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 6 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - Monday, November 3 at 7:30 p.m. ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts - Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Friday, November 7 at 8 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Monday, November 10 at 9 p.m. ET Timberwolves - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Tuesday, November 11 at 9 p.m. ET Pacers - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Thursday, November 13 at 9 p.m. ET Hawks - Delta Center, Salt Lake City, Utah FDSSE View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, December 1 at 9 p.m. ET Rockets - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York - Sunday, December 7 at 8 p.m. ET Thunder - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Thursday, December 18 at 9 p.m. ET Lakers - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Saturday, December 20 at 9:30 p.m. ET Magic - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Monday, December 22 at 9 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, January 1 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - Saturday, January 3 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California - Monday, January 5 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Wednesday, January 7 at 8 p.m. ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Thursday, January 8 at 9 p.m. ET Mavericks - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Saturday, January 10 at 9:30 p.m. ET Hornets - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Monday, January 12 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 6 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario - Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Saturday, February 7 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Wednesday, February 11 at 9 p.m. ET Kings - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Thursday, February 12 at 9 p.m. ET Trail Blazers - Delta Center, Salt Lake City, Utah KUNP View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, March 2 at 9 p.m. ET Nuggets - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Thursday, March 5 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Saturday, March 7 at 8 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin - Monday, March 9 at 9 p.m. ET Warriors - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Wednesday, March 11 at 9 p.m. ET Knicks - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Friday, March 13 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, April 1 at 9 p.m. ET Nuggets - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Friday, April 3 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas - Sunday, April 5 at 7 p.m. ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana - Friday, April 10 at 9:30 p.m. ET Grizzlies - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California -

