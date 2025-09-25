FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Utah Jazz Schedule, Results, TV Channel

2025-26 Utah Jazz Schedule, Results, TV Channel

Utah Jazz fans, if you're looking for up-to-date info about upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, we've got you covered. Continue reading for more details.

Jazz's 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 9 p.m. ETClippers-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Friday, October 24 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Monday, October 27 at 9 p.m. ETSuns-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Wednesday, October 29 at 9 p.m. ETTrail Blazers-Delta Center, Salt Lake City, UtahKUNP
Friday, October 31 at 10 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Monday, November 3 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Friday, November 7 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Monday, November 10 at 9 p.m. ETTimberwolves-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Tuesday, November 11 at 9 p.m. ETPacers-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, November 13 at 9 p.m. ETHawks-Delta Center, Salt Lake City, UtahFDSSE

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 9 p.m. ETRockets-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Sunday, December 7 at 8 p.m. ETThunder-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, December 18 at 9 p.m. ETLakers-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Saturday, December 20 at 9:30 p.m. ETMagic-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Monday, December 22 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Saturday, January 3 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Monday, January 5 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, January 7 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Thursday, January 8 at 9 p.m. ETMavericks-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Saturday, January 10 at 9:30 p.m. ETHornets-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Monday, January 12 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Saturday, February 7 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Wednesday, February 11 at 9 p.m. ETKings-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, February 12 at 9 p.m. ETTrail Blazers-Delta Center, Salt Lake City, UtahKUNP

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, March 2 at 9 p.m. ETNuggets-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Thursday, March 5 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Saturday, March 7 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Monday, March 9 at 9 p.m. ETWarriors-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Wednesday, March 11 at 9 p.m. ETKnicks-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Friday, March 13 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 9 p.m. ETNuggets-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Friday, April 3 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Sunday, April 5 at 7 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Friday, April 10 at 9:30 p.m. ETGrizzlies-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-

