FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Toronto Raptors Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Toronto Raptors Schedule, Results, TV Channel

Seeking up-to-date info about the Toronto Raptors' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign? See the article below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Raptors' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Friday, October 24 at 7:30 p.m. ETBucks-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Sunday, October 26 at 7:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Monday, October 27 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ETRockets-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, October 31 at 7:30 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ETGrizzlies-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Tuesday, November 4 at 7:30 p.m. ETBucks-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Saturday, November 8 at 7:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, November 13 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Saturday, November 15 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 7:30 p.m. ETTrail Blazers-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioKUNP
Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ETLakers-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ETHornets-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Sunday, December 7 at 3:30 p.m. ETCeltics-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Thursday, December 18 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Saturday, December 20 at 7 p.m. ETCeltics-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Sunday, December 21 at 6 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ETHawks-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSE
Monday, January 5 at 7:30 p.m. ETHawks-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSE
Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Friday, January 9 at 7 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Sunday, January 11 at 6 p.m. ET76ers-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Monday, January 12 at 7:30 p.m. ET76ers-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Wednesday, January 14 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ETJazz-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Wednesday, February 4 at 7:30 p.m. ETTimberwolves-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ETBulls-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioAmazon Prime Video
Sunday, February 8 at 3 p.m. ETPacers-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ETPistons-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Thursday, February 19 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Sunday, February 22 at 3:30 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ETKnicks-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Thursday, March 5 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Sunday, March 8 at 6 p.m. ETMavericks-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, March 11 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Friday, March 13 at 7:30 p.m. ETSuns-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Sunday, March 15 at 3:30 p.m. ETPistons-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ETKings-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, April 3 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ETHeat-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSUN
Thursday, April 9 at 7 p.m. ETHeat-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSUN
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETNets-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup