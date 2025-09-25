NBA
2025-26 San Antonio Spurs Schedule, Results, TV Channel
See the article below to help you follow the San Antonio Spurs during the entire 2025-26 NBA season. We provide a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.
Spurs' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 9:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|ESPN
|Friday, October 24 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Sunday, October 26 at 2 p.m. ET
|Nets
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Monday, October 27 at 8 p.m. ET
|Raptors
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Thursday, October 30 at 8:30 p.m. ET
|Heat
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|FDSSUN
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 8 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|ESPN
|Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET
|Rockets
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|Amazon Prime Video
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Monday, November 10 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET
|Warriors
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Friday, November 14 at 9:30 p.m. ET
|Warriors
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|Amazon Prime Video
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, December 8 at 9:30 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|Peacock
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|Wizards
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Sunday, December 21 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Saturday, January 3 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|KUNP
|Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|ESPN
|Saturday, January 10 at 8 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Sunday, January 11 at 7 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 4 p.m. ET
|Magic
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Wednesday, February 4 at 9:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|ESPN
|Thursday, February 5 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Saturday, February 7 at 6 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|Amazon Prime Video
|Tuesday, February 10 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|-
|Thursday, February 19 at 8:30 p.m. ET
|Suns
|-
|Moody Center, Austin, Texas
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 1 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ABC
|Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|NBC, Peacock
|Thursday, March 5 at 8 p.m. ET
|Pistons
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Friday, March 6 at 9:30 p.m. ET
|Clippers
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|ESPN
|Sunday, March 8 at 8 p.m. ET
|Rockets
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|NBC, Peacock
|Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET
|Celtics
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Thursday, March 12 at 9 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|ESPN
|Thursday, April 2 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Saturday, April 4 at 3 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Monday, April 6 at 8 p.m. ET
|76ers
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Wednesday, April 8 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|KUNP
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
