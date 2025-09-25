FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 San Antonio Spurs Schedule, Results, TV Channel

2025-26 San Antonio Spurs Schedule, Results, TV Channel

See the article below to help you follow the San Antonio Spurs during the entire 2025-26 NBA season. We provide a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Spurs' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 9:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, TexasESPN
Friday, October 24 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Sunday, October 26 at 2 p.m. ETNets-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Monday, October 27 at 8 p.m. ETRaptors-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Thursday, October 30 at 8:30 p.m. ETHeat-Frost Bank Center, San Antonio, TexasFDSSUN

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 8 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaESPN
Friday, November 7 at 7:30 p.m. ETRockets-Frost Bank Center, San Antonio, TexasAmazon Prime Video
Saturday, November 8 at 8 p.m. ETPelicans-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Monday, November 10 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Wednesday, November 12 at 8 p.m. ETWarriors-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Friday, November 14 at 9:30 p.m. ETWarriors-Frost Bank Center, San Antonio, TexasAmazon Prime Video

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 8 p.m. ETGrizzlies-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, December 8 at 9:30 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaPeacock
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ETWizards-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Sunday, December 21 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Saturday, January 3 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Frost Bank Center, San Antonio, TexasKUNP
Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ETLakers-Frost Bank Center, San Antonio, TexasESPN
Saturday, January 10 at 8 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Sunday, January 11 at 7 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 4 p.m. ETMagic-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Wednesday, February 4 at 9:30 p.m. ETThunder-Frost Bank Center, San Antonio, TexasESPN
Thursday, February 5 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, February 7 at 6 p.m. ETMavericks-Frost Bank Center, San Antonio, TexasAmazon Prime Video
Tuesday, February 10 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, February 19 at 8:30 p.m. ETSuns-Moody Center, Austin, Texas-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 1 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkABC
Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaNBC, Peacock
Thursday, March 5 at 8 p.m. ETPistons-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Friday, March 6 at 9:30 p.m. ETClippers-Frost Bank Center, San Antonio, TexasESPN
Sunday, March 8 at 8 p.m. ETRockets-Frost Bank Center, San Antonio, TexasNBC, Peacock
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ETCeltics-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Thursday, March 12 at 9 p.m. ETNuggets-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaESPN
Thursday, April 2 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Saturday, April 4 at 3 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Monday, April 6 at 8 p.m. ET76ers-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Wednesday, April 8 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Frost Bank Center, San Antonio, TexasKUNP
Friday, April 10 at 8 p.m. ETMavericks-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETNuggets-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

