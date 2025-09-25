2025-26 San Antonio Spurs Schedule, Results, TV Channel

See the article below to help you follow the San Antonio Spurs during the entire 2025-26 NBA season. We provide a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Spurs' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 9:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas ESPN Friday, October 24 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana - Sunday, October 26 at 2 p.m. ET Nets - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Monday, October 27 at 8 p.m. ET Raptors - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Thursday, October 30 at 8:30 p.m. ET Heat - Frost Bank Center, San Antonio, Texas FDSSUN

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 8 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona - Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California ESPN Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET Rockets - Frost Bank Center, San Antonio, Texas Amazon Prime Video Saturday, November 8 at 8 p.m. ET Pelicans - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Monday, November 10 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET Warriors - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Friday, November 14 at 9:30 p.m. ET Warriors - Frost Bank Center, San Antonio, Texas Amazon Prime Video View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET Grizzlies - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Monday, December 8 at 9:30 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana Peacock Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET Wizards - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Sunday, December 21 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, January 2 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Saturday, January 3 at 8 p.m. ET Trail Blazers - Frost Bank Center, San Antonio, Texas KUNP Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee - Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET Lakers - Frost Bank Center, San Antonio, Texas ESPN Saturday, January 10 at 8 p.m. ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts - Sunday, January 11 at 7 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 4 p.m. ET Magic - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Wednesday, February 4 at 9:30 p.m. ET Thunder - Frost Bank Center, San Antonio, Texas ESPN Thursday, February 5 at 8:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas - Saturday, February 7 at 6 p.m. ET Mavericks - Frost Bank Center, San Antonio, Texas Amazon Prime Video Tuesday, February 10 at 10:30 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California - Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California - Thursday, February 19 at 8:30 p.m. ET Suns - Moody Center, Austin, Texas - View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 1 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York ABC Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania NBC, Peacock Thursday, March 5 at 8 p.m. ET Pistons - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Friday, March 6 at 9:30 p.m. ET Clippers - Frost Bank Center, San Antonio, Texas ESPN Sunday, March 8 at 8 p.m. ET Rockets - Frost Bank Center, San Antonio, Texas NBC, Peacock Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET Celtics - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Thursday, March 12 at 9 p.m. ET Nuggets - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, April 1 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California ESPN Thursday, April 2 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - Saturday, April 4 at 3 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado Amazon Prime Video Monday, April 6 at 8 p.m. ET 76ers - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Wednesday, April 8 at 8 p.m. ET Trail Blazers - Frost Bank Center, San Antonio, Texas KUNP Friday, April 10 at 8 p.m. ET Mavericks - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET Nuggets - Frost Bank Center, San Antonio, Texas -

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.