FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Sacramento Kings Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Sacramento Kings Schedule, Results, TV Channel

To make sure you don't miss any Sacramento Kings action during the 2025-26 NBA season, check out the article below, where we provide a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Kings' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, October 24 at 10 p.m. ETJazz-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, October 26 at 9 p.m. ETLakers-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Wednesday, October 29 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 5 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Monday, November 3 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Wednesday, November 5 at 10 p.m. ETWarriors-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Friday, November 7 at 10 p.m. ETThunder-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, November 9 at 9 p.m. ETTimberwolves-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, November 11 at 11 p.m. ETNuggets-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaNBC, Peacock
Wednesday, November 12 at 10 p.m. ETHawks-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaFDSSE

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Saturday, December 6 at 8 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Monday, December 8 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaPeacock
Thursday, December 18 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Saturday, December 20 at 10 p.m. ETTrail Blazers-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaKUNP
Sunday, December 21 at 10 p.m. ETRockets-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, December 23 at 10 p.m. ETPistons-Golden 1 Center, Sacramento, California-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 10 p.m. ETCeltics-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Friday, January 2 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, January 4 at 9 p.m. ETBucks-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, January 6 at 11 p.m. ETMavericks-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaNBC, Peacock
Friday, January 9 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Sunday, January 11 at 9 p.m. ETRockets-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Monday, January 12 at 10 p.m. ETLakers-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaPeacock

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Wednesday, February 4 at 10 p.m. ETGrizzlies-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Friday, February 6 at 10 p.m. ETClippers-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaAmazon Prime Video
Saturday, February 7 at 10 p.m. ETCavaliers-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Monday, February 9 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, February 11 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, February 19 at 10 p.m. ETMagic-Golden 1 Center, Sacramento, California-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 9:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Tuesday, March 3 at 11 p.m. ETSuns-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, March 5 at 10 p.m. ETPelicans-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, March 8 at 9 p.m. ETBulls-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, March 10 at 10 p.m. ETPacers-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Wednesday, March 11 at 10 p.m. ETHornets-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Saturday, March 14 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaESPN

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, April 3 at 10 p.m. ETPelicans-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, April 5 at 9 p.m. ETClippers-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, April 7 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Friday, April 10 at 10 p.m. ETWarriors-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup