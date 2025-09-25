2025-26 Sacramento Kings Schedule, Results, TV Channel

To make sure you don't miss any Sacramento Kings action during the 2025-26 NBA season, check out the article below, where we provide a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Kings' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona - Friday, October 24 at 10 p.m. ET Jazz - Golden 1 Center, Sacramento, California - Sunday, October 26 at 9 p.m. ET Lakers - Golden 1 Center, Sacramento, California - Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Wednesday, October 29 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois -

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Saturday, November 1 at 5 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin - Monday, November 3 at 9 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado - Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET Warriors - Golden 1 Center, Sacramento, California - Friday, November 7 at 10 p.m. ET Thunder - Golden 1 Center, Sacramento, California - Sunday, November 9 at 9 p.m. ET Timberwolves - Golden 1 Center, Sacramento, California - Tuesday, November 11 at 11 p.m. ET Nuggets - Golden 1 Center, Sacramento, California NBC, Peacock Wednesday, November 12 at 10 p.m. ET Hawks - Golden 1 Center, Sacramento, California FDSSE View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas - Saturday, December 6 at 8 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Monday, December 8 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana Peacock Thursday, December 18 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Saturday, December 20 at 10 p.m. ET Trail Blazers - Golden 1 Center, Sacramento, California KUNP Sunday, December 21 at 10 p.m. ET Rockets - Golden 1 Center, Sacramento, California - Tuesday, December 23 at 10 p.m. ET Pistons - Golden 1 Center, Sacramento, California - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, January 1 at 10 p.m. ET Celtics - Golden 1 Center, Sacramento, California - Friday, January 2 at 9 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona - Sunday, January 4 at 9 p.m. ET Bucks - Golden 1 Center, Sacramento, California - Tuesday, January 6 at 11 p.m. ET Mavericks - Golden 1 Center, Sacramento, California NBC, Peacock Friday, January 9 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California - Sunday, January 11 at 9 p.m. ET Rockets - Golden 1 Center, Sacramento, California - Monday, January 12 at 10 p.m. ET Lakers - Golden 1 Center, Sacramento, California Peacock View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 6 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Wednesday, February 4 at 10 p.m. ET Grizzlies - Golden 1 Center, Sacramento, California - Friday, February 6 at 10 p.m. ET Clippers - Golden 1 Center, Sacramento, California Amazon Prime Video Saturday, February 7 at 10 p.m. ET Cavaliers - Golden 1 Center, Sacramento, California - Monday, February 9 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana - Wednesday, February 11 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Thursday, February 19 at 10 p.m. ET Magic - Golden 1 Center, Sacramento, California - View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 9:30 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California - Tuesday, March 3 at 11 p.m. ET Suns - Golden 1 Center, Sacramento, California NBC, Peacock Thursday, March 5 at 10 p.m. ET Pelicans - Golden 1 Center, Sacramento, California - Sunday, March 8 at 9 p.m. ET Bulls - Golden 1 Center, Sacramento, California - Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET Pacers - Golden 1 Center, Sacramento, California - Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET Hornets - Golden 1 Center, Sacramento, California - Saturday, March 14 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California ESPN View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario - Friday, April 3 at 10 p.m. ET Pelicans - Golden 1 Center, Sacramento, California - Sunday, April 5 at 9 p.m. ET Clippers - Golden 1 Center, Sacramento, California - Tuesday, April 7 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California - Friday, April 10 at 10 p.m. ET Warriors - Golden 1 Center, Sacramento, California - Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.