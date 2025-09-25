NBA
2025-26 Portland Trail Blazers Schedule, Results, TV Channel
For up-to-date information about the Portland Trail Blazers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, take a look at the page below.
Trail Blazers' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Friday, October 24 at 10 p.m. ET
|Warriors
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Sunday, October 26 at 9 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|KUNP
|Monday, October 27 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|KUNP
|Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|KUNP
|Friday, October 31 at 10 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, November 3 at 10 p.m. ET
|Lakers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET
|Thunder
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN, KUNP
|Monday, November 10 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|KUNP
|Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|KUNP
|Friday, November 14 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|KUNP
|Sunday, November 16 at 7:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|KUNP
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, December 2 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|KUNP
|Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|KUNP
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|KUNP
|Sunday, December 7 at 6 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|KUNP
|Thursday, December 18 at 10 p.m. ET
|Kings
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Saturday, December 20 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|KUNP
|Monday, December 22 at 10 p.m. ET
|Pistons
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|KUNP
|Saturday, January 3 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|KUNP
|Monday, January 5 at 10 p.m. ET
|Jazz
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, January 7 at 10 p.m. ET
|Rockets
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Friday, January 9 at 10 p.m. ET
|Rockets
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Sunday, January 11 at 6 p.m. ET
|Knicks
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Tuesday, January 13 at 11 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|NBC, Peacock
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 9 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Tuesday, February 3 at 11 p.m. ET
|Suns
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|NBC, Peacock, KUNP
|Friday, February 6 at 10 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Saturday, February 7 at 10 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Monday, February 9 at 10 p.m. ET
|76ers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|KUNP
|Thursday, February 12 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|KUNP
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 6 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|KUNP, FDSSE
|Wednesday, March 4 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|KUNP
|Friday, March 6 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|KUNP
|Sunday, March 8 at 9 p.m. ET
|Pacers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET
|Hornets
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Friday, March 13 at 10 p.m. ET
|Jazz
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Sunday, March 15 at 6 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|KUNP
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 10 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Monday, April 6 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|KUNP
|Wednesday, April 8 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|KUNP
|Friday, April 10 at 10 p.m. ET
|Clippers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Kings
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
