2025-26 Portland Trail Blazers Schedule, Results, TV Channel

For up-to-date information about the Portland Trail Blazers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, take a look at the page below.

Trail Blazers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET Timberwolves - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Friday, October 24 at 10 p.m. ET Warriors - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Sunday, October 26 at 9 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California KUNP Monday, October 27 at 10:30 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California KUNP Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah KUNP Friday, October 31 at 10 p.m. ET Nuggets - Moda Center, Portland, Oregon KUNP

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, November 3 at 10 p.m. ET Lakers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET Thunder - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Saturday, November 8 at 8 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN, KUNP Monday, November 10 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida KUNP Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana KUNP Friday, November 14 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas KUNP Sunday, November 16 at 7:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas KUNP View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, December 2 at 7:30 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario KUNP Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio KUNP Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan KUNP Sunday, December 7 at 6 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee KUNP Thursday, December 18 at 10 p.m. ET Kings - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Saturday, December 20 at 10 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California KUNP Monday, December 22 at 10 p.m. ET Pistons - Moda Center, Portland, Oregon KUNP View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, January 2 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana KUNP Saturday, January 3 at 8 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas KUNP Monday, January 5 at 10 p.m. ET Jazz - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Wednesday, January 7 at 10 p.m. ET Rockets - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Friday, January 9 at 10 p.m. ET Rockets - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Sunday, January 11 at 6 p.m. ET Knicks - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Tuesday, January 13 at 11 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California NBC, Peacock View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 9 p.m. ET Cavaliers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Tuesday, February 3 at 11 p.m. ET Suns - Moda Center, Portland, Oregon NBC, Peacock, KUNP Friday, February 6 at 10 p.m. ET Grizzlies - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Saturday, February 7 at 10 p.m. ET Grizzlies - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Monday, February 9 at 10 p.m. ET 76ers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota KUNP Thursday, February 12 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah KUNP View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 6 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia KUNP, FDSSE Wednesday, March 4 at 8 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee KUNP Friday, March 6 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas KUNP Sunday, March 8 at 9 p.m. ET Pacers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET Hornets - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Friday, March 13 at 10 p.m. ET Jazz - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Sunday, March 15 at 6 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania KUNP View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, April 2 at 10 p.m. ET Pelicans - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Monday, April 6 at 9 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado KUNP Wednesday, April 8 at 8 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas KUNP Friday, April 10 at 10 p.m. ET Clippers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET Kings - Moda Center, Portland, Oregon KUNP

