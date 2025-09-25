FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Portland Trail Blazers Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Portland Trail Blazers Schedule, Results, TV Channel

For up-to-date information about the Portland Trail Blazers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, take a look at the page below.

Trail Blazers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 10 p.m. ETTimberwolves-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, October 24 at 10 p.m. ETWarriors-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Sunday, October 26 at 9 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaKUNP
Monday, October 27 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaKUNP
Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, UtahKUNP
Friday, October 31 at 10 p.m. ETNuggets-Moda Center, Portland, OregonKUNP

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, November 3 at 10 p.m. ETLakers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, November 5 at 10 p.m. ETThunder-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Saturday, November 8 at 8 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN, KUNP
Monday, November 10 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaKUNP
Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaKUNP
Friday, November 14 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, TexasKUNP
Sunday, November 16 at 7:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, TexasKUNP

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioKUNP
Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, OhioKUNP
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganKUNP
Sunday, December 7 at 6 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, TennesseeKUNP
Thursday, December 18 at 10 p.m. ETKings-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Saturday, December 20 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaKUNP
Monday, December 22 at 10 p.m. ETPistons-Moda Center, Portland, OregonKUNP

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaKUNP
Saturday, January 3 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasKUNP
Monday, January 5 at 10 p.m. ETJazz-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, January 7 at 10 p.m. ETRockets-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, January 9 at 10 p.m. ETRockets-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Sunday, January 11 at 6 p.m. ETKnicks-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Tuesday, January 13 at 11 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 9 p.m. ETCavaliers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Tuesday, February 3 at 11 p.m. ETSuns-Moda Center, Portland, OregonNBC, Peacock, KUNP
Friday, February 6 at 10 p.m. ETGrizzlies-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Saturday, February 7 at 10 p.m. ETGrizzlies-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Monday, February 9 at 10 p.m. ET76ers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaKUNP
Thursday, February 12 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, UtahKUNP

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 6 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaKUNP, FDSSE
Wednesday, March 4 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, TennesseeKUNP
Friday, March 6 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, TexasKUNP
Sunday, March 8 at 9 p.m. ETPacers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Tuesday, March 10 at 10 p.m. ETHornets-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, March 13 at 10 p.m. ETJazz-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Sunday, March 15 at 6 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaKUNP

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 10 p.m. ETPelicans-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Monday, April 6 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoKUNP
Wednesday, April 8 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasKUNP
Friday, April 10 at 10 p.m. ETClippers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETKings-Moda Center, Portland, OregonKUNP

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

