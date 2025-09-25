FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Phoenix Suns Schedule, Results, TV Channel

For up-to-date information about the Phoenix Suns' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, take a look at the page below.

Suns' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 10 p.m. ETKings-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, October 24 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Saturday, October 25 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Monday, October 27 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Wednesday, October 29 at 10 p.m. ETGrizzlies-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, October 31 at 10 p.m. ETJazz-PHX Arena, Phoenix, Arizona-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 8 p.m. ETSpurs-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Tuesday, November 4 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, November 6 at 9 p.m. ETClippers-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Saturday, November 8 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaESPN
Monday, November 10 at 9 p.m. ETPelicans-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Wednesday, November 12 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Thursday, November 13 at 9 p.m. ETPacers-PHX Arena, Phoenix, Arizona-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaPeacock
Friday, December 5 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Monday, December 8 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Thursday, December 18 at 9 p.m. ETWarriors-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Saturday, December 20 at 8:30 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Tuesday, December 23 at 9 p.m. ETLakers-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, December 26 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 9 p.m. ETKings-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, January 4 at 8 p.m. ETThunder-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Monday, January 5 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, January 7 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, January 9 at 9 p.m. ETKnicks-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, January 11 at 8 p.m. ETWizards-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Tuesday, January 13 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 8 p.m. ETClippers-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Tuesday, February 3 at 11 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonNBC, Peacock, KUNP
Thursday, February 5 at 9 p.m. ETWarriors-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Saturday, February 7 at 9 p.m. ET76ers-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Tuesday, February 10 at 9 p.m. ETMavericks-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Wednesday, February 11 at 9 p.m. ETThunder-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Thursday, February 19 at 8:30 p.m. ET@ Spurs-Moody Center, Austin, Texas-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, March 3 at 11 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, March 5 at 9 p.m. ETBulls-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, March 6 at 9 p.m. ETPelicans-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, March 8 at 9 p.m. ETHornets-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Thursday, March 12 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, March 13 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Tuesday, April 7 at 11 p.m. ETRockets-PHX Arena, Phoenix, ArizonaNBC, Peacock
Wednesday, April 8 at 10 p.m. ETMavericks-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, April 10 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

