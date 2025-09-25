FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Philadelphia 76ers Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Philadelphia 76ers Schedule, Results, TV Channel

Looking for up-to-date info about the Philadelphia 76ers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign? Take a look at the article below.

76ers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ETHornets-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Monday, October 27 at 7 p.m. ETMagic-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Tuesday, October 28 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Friday, October 31 at 7 p.m. ETCeltics-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaAmazon Prime Video

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Saturday, November 8 at 7:30 p.m. ETRaptors-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Sunday, November 9 at 7:30 p.m. ETPistons-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Tuesday, November 11 at 8 p.m. ETCeltics-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaNBC, Peacock
Friday, November 14 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 7 p.m. ETWizards-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Thursday, December 4 at 7 p.m. ETWarriors-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Friday, December 5 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, December 7 at 7:30 p.m. ETLakers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Friday, December 19 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video
Saturday, December 20 at 7 p.m. ETMavericks-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Tuesday, December 23 at 7 p.m. ETNets-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Monday, January 5 at 8:30 p.m. ETNuggets-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaPeacock
Wednesday, January 7 at 7 p.m. ETWizards-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Friday, January 9 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Sunday, January 11 at 6 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Monday, January 12 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Tuesday, February 3 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, February 5 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaAmazon Prime Video
Saturday, February 7 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Monday, February 9 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ETKnicks-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaESPN
Thursday, February 19 at 7 p.m. ETHawks-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaFDSSE

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 6 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Tuesday, March 3 at 8 p.m. ETSpurs-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaNBC, Peacock
Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ETJazz-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Saturday, March 7 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, March 9 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Tuesday, March 10 at 7 p.m. ETGrizzlies-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Thursday, March 12 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganAmazon Prime Video

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Friday, April 3 at 7 p.m. ETTimberwolves-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Saturday, April 4 at 7 p.m. ETPistons-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Monday, April 6 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Thursday, April 9 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETBucks-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

