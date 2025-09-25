2025-26 Philadelphia 76ers Schedule, Results, TV Channel

Looking for up-to-date info about the Philadelphia 76ers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign? Take a look at the article below.

76ers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts - Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET Hornets - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Monday, October 27 at 7 p.m. ET Magic - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Tuesday, October 28 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Friday, October 31 at 7 p.m. ET Celtics - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania Amazon Prime Video

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 6 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Saturday, November 8 at 7:30 p.m. ET Raptors - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Sunday, November 9 at 7:30 p.m. ET Pistons - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Tuesday, November 11 at 8 p.m. ET Celtics - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania NBC, Peacock Friday, November 14 at 7:30 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, December 2 at 7 p.m. ET Wizards - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Thursday, December 4 at 7 p.m. ET Warriors - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Friday, December 5 at 8 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin - Sunday, December 7 at 7:30 p.m. ET Lakers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Friday, December 19 at 7 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York Amazon Prime Video Saturday, December 20 at 7 p.m. ET Mavericks - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Tuesday, December 23 at 7 p.m. ET Nets - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, January 1 at 8:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas - Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York - Monday, January 5 at 8:30 p.m. ET Nuggets - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania Peacock Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET Wizards - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Friday, January 9 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Sunday, January 11 at 6 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario - Monday, January 12 at 7:30 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, February 2 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - Tuesday, February 3 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California - Thursday, February 5 at 10 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California Amazon Prime Video Saturday, February 7 at 9 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona - Monday, February 9 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET Knicks - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania ESPN Thursday, February 19 at 7 p.m. ET Hawks - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania FDSSE View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 6 p.m. ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts - Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET Spurs - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania NBC, Peacock Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ET Jazz - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Saturday, March 7 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Monday, March 9 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Tuesday, March 10 at 7 p.m. ET Grizzlies - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Thursday, March 12 at 7 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Amazon Prime Video View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, April 1 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Friday, April 3 at 7 p.m. ET Timberwolves - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Saturday, April 4 at 7 p.m. ET Pistons - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Monday, April 6 at 8 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Thursday, April 9 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas - Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Sunday, April 12 at 6 p.m. ET Bucks - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania -

