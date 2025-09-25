FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Orlando Magic Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive

2025-26 Orlando Magic Schedule, Results, TV Channel

For up-to-date info about the Orlando Magic's upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, see the page below.

Magic's 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7 p.m. ETHeat-Kia Center, Orlando, FloridaFDSSUN
Friday, October 24 at 7 p.m. ETHawks-Kia Center, Orlando, FloridaFDSSE
Saturday, October 25 at 7 p.m. ETBulls-Kia Center, Orlando, Florida-
Monday, October 27 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Wednesday, October 29 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Thursday, October 30 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaNBC, Peacock, FDSSE
Friday, November 7 at 7 p.m. ETCeltics-Kia Center, Orlando, Florida-
Sunday, November 9 at 6 p.m. ETCeltics-Kia Center, Orlando, Florida-
Monday, November 10 at 7 p.m. ETTrail Blazers-Kia Center, Orlando, FloridaKUNP
Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, November 14 at 7 p.m. ETNets-Kia Center, Orlando, Florida-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7:30 p.m. ETBulls-Kia Center, Orlando, FloridaPeacock
Wednesday, December 3 at 7 p.m. ETSpurs-Kia Center, Orlando, Florida-
Friday, December 5 at 7 p.m. ETHeat-Kia Center, Orlando, FloridaFDSSUN
Sunday, December 7 at 12 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Thursday, December 18 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Saturday, December 20 at 9:30 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Monday, December 22 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Sunday, January 4 at 3 p.m. ETPacers-Kia Center, Orlando, Florida-
Tuesday, January 6 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, January 9 at 7 p.m. ET76ers-Kia Center, Orlando, Florida-
Sunday, January 11 at 3 p.m. ETPelicans-Kia Center, Orlando, Florida-
Thursday, January 15 at 2 p.m. ETGrizzlies-Uber Arena, Berlin, GermanyAmazon Prime Video

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 4 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Thursday, February 5 at 7 p.m. ETNets-Kia Center, Orlando, Florida-
Saturday, February 7 at 7 p.m. ETJazz-Kia Center, Orlando, Florida-
Monday, February 9 at 7:30 p.m. ETBucks-Kia Center, Orlando, FloridaPeacock
Wednesday, February 11 at 7 p.m. ETBucks-Kia Center, Orlando, Florida-
Thursday, February 19 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 6 p.m. ETPistons-Kia Center, Orlando, Florida-
Tuesday, March 3 at 7 p.m. ETWizards-Kia Center, Orlando, Florida-
Thursday, March 5 at 7 p.m. ETMavericks-Kia Center, Orlando, Florida-
Saturday, March 7 at 3 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaAmazon Prime Video
Sunday, March 8 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Wednesday, March 11 at 7:30 p.m. ETCavaliers-Kia Center, Orlando, FloridaESPN
Thursday, March 12 at 7 p.m. ETWizards-Kia Center, Orlando, Florida-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ETHawks-Kia Center, Orlando, FloridaESPN, FDSSE
Friday, April 3 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Sunday, April 5 at 7 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Monday, April 6 at 7 p.m. ETPistons-Kia Center, Orlando, Florida-
Wednesday, April 8 at 7 p.m. ETTimberwolves-Kia Center, Orlando, Florida-
Friday, April 10 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

