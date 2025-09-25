FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Oklahoma City Thunder Schedule, Results, TV Channel

You can go to this page all year long for current info about the Oklahoma City Thunder's upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA season.

Thunder's 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, October 21 at 7:30 p.m. ETRockets-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaNBC, Peacock
Thursday, October 23 at 7:30 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaESPN
Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, October 27 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Tuesday, October 28 at 8 p.m. ETKings-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Thursday, October 30 at 8 p.m. ETWizards-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 3:30 p.m. ETPelicans-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Tuesday, November 4 at 11 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaNBC, Peacock
Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, November 7 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, November 9 at 6 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Tuesday, November 11 at 8 p.m. ETWarriors-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Wednesday, November 12 at 9:30 p.m. ETLakers-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaESPN

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 11 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock
Friday, December 5 at 9:30 p.m. ETMavericks-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video
Sunday, December 7 at 8 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ETClippers-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Friday, December 19 at 9:30 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaAmazon Prime Video
Monday, December 22 at 9:30 p.m. ETGrizzlies-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaPeacock
Tuesday, December 23 at 8:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, January 4 at 8 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Monday, January 5 at 8 p.m. ETHornets-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Wednesday, January 7 at 8 p.m. ETJazz-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Friday, January 9 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, January 11 at 7 p.m. ETHeat-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaFDSSUN
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ETSpurs-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 9:30 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoNBC, Peacock
Tuesday, February 3 at 8 p.m. ETMagic-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Wednesday, February 4 at 9:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasESPN
Saturday, February 7 at 3:30 p.m. ETRockets-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaABC
Monday, February 9 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaPeacock
Wednesday, February 11 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Thursday, February 12 at 7:30 p.m. ETBucks-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 8 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, TexasNBC, Peacock
Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Wednesday, March 4 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Saturday, March 7 at 8:30 p.m. ETWarriors-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaABC
Monday, March 9 at 7:30 p.m. ETNuggets-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaPeacock
Thursday, March 12 at 9:30 p.m. ETCeltics-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video
Sunday, March 15 at 1 p.m. ETTimberwolves-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaABC

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 7:30 p.m. ETLakers-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video
Sunday, April 5 at 7 p.m. ETJazz-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Wednesday, April 8 at 10 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaESPN
Friday, April 10 at 10 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETSuns-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

