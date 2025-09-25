2025-26 Oklahoma City Thunder Schedule, Results, TV Channel

You can go to this page all year long for current info about the Oklahoma City Thunder's upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA season.

Thunder's 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, October 21 at 7:30 p.m. ET Rockets - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma NBC, Peacock Thursday, October 23 at 7:30 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana ESPN Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Monday, October 27 at 8:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas - Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET Kings - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Thursday, October 30 at 8 p.m. ET Wizards - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma -

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 3:30 p.m. ET Pelicans - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Tuesday, November 4 at 11 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California NBC, Peacock Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Friday, November 7 at 10 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California - Sunday, November 9 at 6 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee - Tuesday, November 11 at 8 p.m. ET Warriors - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Wednesday, November 12 at 9:30 p.m. ET Lakers - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma ESPN View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, December 2 at 11 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California NBC, Peacock Friday, December 5 at 9:30 p.m. ET Mavericks - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Amazon Prime Video Sunday, December 7 at 8 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET Clippers - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Friday, December 19 at 9:30 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota Amazon Prime Video Monday, December 22 at 9:30 p.m. ET Grizzlies - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Peacock Tuesday, December 23 at 8:30 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, January 2 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California Amazon Prime Video Sunday, January 4 at 8 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona - Monday, January 5 at 8 p.m. ET Hornets - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Wednesday, January 7 at 8 p.m. ET Jazz - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Friday, January 9 at 8 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee - Sunday, January 11 at 7 p.m. ET Heat - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma FDSSUN Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET Spurs - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 9:30 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado NBC, Peacock Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET Magic - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Wednesday, February 4 at 9:30 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas ESPN Saturday, February 7 at 3:30 p.m. ET Rockets - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma ABC Monday, February 9 at 10 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California Peacock Wednesday, February 11 at 9 p.m. ET @ Suns - PHX Arena, Phoenix, Arizona - Thursday, February 12 at 7:30 p.m. ET Bucks - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Amazon Prime Video View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 8 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas NBC, Peacock Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Wednesday, March 4 at 7 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York ESPN Saturday, March 7 at 8:30 p.m. ET Warriors - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma ABC Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET Nuggets - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Peacock Thursday, March 12 at 9:30 p.m. ET Celtics - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Amazon Prime Video Sunday, March 15 at 1 p.m. ET Timberwolves - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma ABC View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, April 2 at 7:30 p.m. ET Lakers - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Amazon Prime Video Sunday, April 5 at 7 p.m. ET Jazz - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma - Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California - Wednesday, April 8 at 10 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California ESPN Friday, April 10 at 10 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado Amazon Prime Video Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET Suns - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma -

