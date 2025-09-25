NBA
2025-26 Oklahoma City Thunder Schedule, Results, TV Channel
You can go to this page all year long for current info about the Oklahoma City Thunder's upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA season.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Thunder's 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, October 21 at 7:30 p.m. ET
|Rockets
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|NBC, Peacock
|Thursday, October 23 at 7:30 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|ESPN
|Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Monday, October 27 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET
|Kings
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Thursday, October 30 at 8 p.m. ET
|Wizards
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 3:30 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Tuesday, November 4 at 11 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|NBC, Peacock
|Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Friday, November 7 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Sunday, November 9 at 6 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Tuesday, November 11 at 8 p.m. ET
|Warriors
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Wednesday, November 12 at 9:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|ESPN
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, December 2 at 11 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|NBC, Peacock
|Friday, December 5 at 9:30 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
|Sunday, December 7 at 8 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|Clippers
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Friday, December 19 at 9:30 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|Amazon Prime Video
|Monday, December 22 at 9:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Peacock
|Tuesday, December 23 at 8:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|Amazon Prime Video
|Sunday, January 4 at 8 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Monday, January 5 at 8 p.m. ET
|Hornets
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Wednesday, January 7 at 8 p.m. ET
|Jazz
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Friday, January 9 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, January 11 at 7 p.m. ET
|Heat
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|FDSSUN
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|Spurs
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 9:30 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|NBC, Peacock
|Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET
|Magic
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Wednesday, February 4 at 9:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|ESPN
|Saturday, February 7 at 3:30 p.m. ET
|Rockets
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|ABC
|Monday, February 9 at 10 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Peacock
|Wednesday, February 11 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Thursday, February 12 at 7:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 8 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|NBC, Peacock
|Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Wednesday, March 4 at 7 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Saturday, March 7 at 8:30 p.m. ET
|Warriors
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|ABC
|Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Peacock
|Thursday, March 12 at 9:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
|Sunday, March 15 at 1 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|ABC
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 7:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
|Sunday, April 5 at 7 p.m. ET
|Jazz
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Wednesday, April 8 at 10 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|ESPN
|Friday, April 10 at 10 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Suns
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.