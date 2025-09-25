NBA
2025-26 New York Knicks Schedule, Results, TV Channel
Looking for up-to-date information about the New York Knicks' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign? Take a look at the article below.
Knicks' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video
|Sunday, October 26 at 6 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|NBC, Peacock
|Friday, October 31 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 7 p.m. ET
|Bulls
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Monday, November 3 at 7:30 p.m. ET
|Wizards
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Sunday, November 9 at 6 p.m. ET
|Nets
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET
|Magic
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Friday, November 14 at 7 p.m. ET
|Heat
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|NBC, Peacock
|Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET
|Hornets
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|Jazz
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Sunday, December 7 at 12 p.m. ET
|Magic
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Thursday, December 18 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Friday, December 19 at 7 p.m. ET
|76ers
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video
|Sunday, December 21 at 6 p.m. ET
|Heat
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|FDSSUN
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video, FDSSE
|Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET
|76ers
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Monday, January 5 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Peacock
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|Clippers
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Friday, January 9 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Sunday, January 11 at 6 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, January 14 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 7 p.m. ET
|Lakers
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|NBC, Peacock
|Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Wednesday, February 4 at 7 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Friday, February 6 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Amazon Prime Video
|Sunday, February 8 at 12:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|ABC
|Tuesday, February 10 at 7:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|ESPN
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 1 p.m. ET
|Spurs
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ABC
|Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Wednesday, March 4 at 7 p.m. ET
|Thunder
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Friday, March 6 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Sunday, March 8 at 3:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|ABC
|Monday, March 9 at 10 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|Peacock
|Wednesday, March 11 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET
|Bulls
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Monday, April 6 at 7 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|Peacock, FDSSE
|Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video
|Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET
|Raptors
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|Hornets
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
