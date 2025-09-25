FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 New York Knicks Schedule, Results, TV Channel

2025-26 New York Knicks Schedule, Results, TV Channel

Looking for up-to-date information about the New York Knicks' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign? Take a look at the article below.

Knicks' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7 p.m. ETCavaliers-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, October 24 at 7:30 p.m. ETCeltics-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video
Sunday, October 26 at 6 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinNBC, Peacock
Friday, October 31 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 7 p.m. ETBulls-Madison Square Garden, New York City, New York-
Monday, November 3 at 7:30 p.m. ETWizards-Madison Square Garden, New York City, New York-
Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ETTimberwolves-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Sunday, November 9 at 6 p.m. ETNets-Madison Square Garden, New York City, New York-
Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ETGrizzlies-Madison Square Garden, New York City, New York-
Wednesday, November 12 at 7 p.m. ETMagic-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, November 14 at 7 p.m. ETHeat-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsNBC, Peacock
Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ETHornets-Madison Square Garden, New York City, New York-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ETJazz-Madison Square Garden, New York City, New York-
Sunday, December 7 at 12 p.m. ETMagic-Madison Square Garden, New York City, New York-
Thursday, December 18 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, December 19 at 7 p.m. ET76ers-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video
Sunday, December 21 at 6 p.m. ETHeat-Madison Square Garden, New York City, New YorkFDSSUN

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7:30 p.m. ETHawks-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video, FDSSE
Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET76ers-Madison Square Garden, New York City, New York-
Monday, January 5 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganPeacock
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ETClippers-Madison Square Garden, New York City, New York-
Friday, January 9 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, January 11 at 6 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, January 14 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 7 p.m. ETLakers-Madison Square Garden, New York City, New YorkNBC, Peacock
Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Wednesday, February 4 at 7 p.m. ETNuggets-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, February 6 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganAmazon Prime Video
Sunday, February 8 at 12:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsABC
Tuesday, February 10 at 7:30 p.m. ETPacers-Madison Square Garden, New York City, New York-
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaESPN

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 1 p.m. ETSpurs-Madison Square Garden, New York City, New YorkABC
Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Wednesday, March 4 at 7 p.m. ETThunder-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, March 6 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Sunday, March 8 at 3:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaABC
Monday, March 9 at 10 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaPeacock
Wednesday, March 11 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, April 3 at 7:30 p.m. ETBulls-Madison Square Garden, New York City, New York-
Monday, April 6 at 7 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaPeacock, FDSSE
Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ETCeltics-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ETRaptors-Madison Square Garden, New York City, New York-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETHornets-Madison Square Garden, New York City, New York-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

