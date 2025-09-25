FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 New Orleans Pelicans Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

If you're seeking up-to-date info about the New Orleans Pelicans' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, you've come to the right place. More details can be found below.

Pelicans' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, October 24 at 8 p.m. ETSpurs-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Monday, October 27 at 8 p.m. ETCeltics-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Friday, October 31 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 3:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Tuesday, November 4 at 8 p.m. ETHornets-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, November 5 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, November 8 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Monday, November 10 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Wednesday, November 12 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaKUNP
Friday, November 14 at 8 p.m. ETLakers-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 8 p.m. ETTimberwolves-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Thursday, December 4 at 8 p.m. ETTimberwolves-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Saturday, December 6 at 5 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Monday, December 8 at 9:30 p.m. ETSpurs-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaPeacock
Thursday, December 18 at 8 p.m. ETRockets-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Saturday, December 20 at 7 p.m. ETPacers-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Monday, December 22 at 8 p.m. ETMavericks-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaKUNP
Sunday, January 4 at 6 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, January 6 at 8 p.m. ETLakers-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Friday, January 9 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Sunday, January 11 at 3 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ETNuggets-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Wednesday, February 4 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Friday, February 6 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Monday, February 9 at 8 p.m. ETKings-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, February 11 at 8 p.m. ETHeat-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaFDSSUN
Friday, February 20 at 8 p.m. ETBucks-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Saturday, February 21 at 7 p.m. ET76ers-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 9 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Tuesday, March 3 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Thursday, March 5 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Friday, March 6 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, March 8 at 7 p.m. ETWizards-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, March 11 at 8 p.m. ETRaptors-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Friday, March 13 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, April 3 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, April 5 at 7 p.m. ETMagic-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Tuesday, April 7 at 8 p.m. ETJazz-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

