NBA
2025-26 Minnesota Timberwolves Schedule, Results, TV Channel
During the 2025-26 NBA season, you can check out this page all year long for up-to-date information about the upcoming games, past results, and TV schedule for the Minnesota Timberwolves.
Timberwolves' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Friday, October 24 at 10 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Amazon Prime Video
|Sunday, October 26 at 7 p.m. ET
|Pacers
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Monday, October 27 at 9:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|Peacock
|Wednesday, October 29 at 9:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|ESPN
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 6 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Monday, November 3 at 7 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|Peacock
|Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|Jazz
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Sunday, November 9 at 9 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Monday, November 10 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Friday, November 14 at 8 p.m. ET
|Kings
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Thursday, December 4 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Saturday, December 6 at 8 p.m. ET
|Clippers
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Monday, December 8 at 8 p.m. ET
|Suns
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Friday, December 19 at 9:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|Amazon Prime Video
|Sunday, December 21 at 7 p.m. ET
|Bucks
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, January 3 at 5 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Sunday, January 4 at 6 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET
|Heat
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|NBC, Peacock
|Thursday, January 8 at 8 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Saturday, January 10 at 1 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|Amazon Prime Video
|Sunday, January 11 at 7 p.m. ET
|Spurs
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|NBC, Peacock
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, February 2 at 9:30 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|Peacock
|Wednesday, February 4 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Friday, February 6 at 8 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Sunday, February 8 at 3 p.m. ET
|Clippers
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|ESPN
|Monday, February 9 at 8 p.m. ET
|Hawks
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|FDSSE
|Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|KUNP
|Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|ESPN
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|ABC
|Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Thursday, March 5 at 8 p.m. ET
|Raptors
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Saturday, March 7 at 3 p.m. ET
|Magic
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|Amazon Prime Video
|Tuesday, March 10 at 11 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|NBC, Peacock
|Wednesday, March 11 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Friday, March 13 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|Amazon Prime Video
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Friday, April 3 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Sunday, April 5 at 7 p.m. ET
|Hornets
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|NBC, Peacock
|Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
