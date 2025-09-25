2025-26 Minnesota Timberwolves Schedule, Results, TV Channel

During the 2025-26 NBA season, you can check out this page all year long for up-to-date information about the upcoming games, past results, and TV schedule for the Minnesota Timberwolves.

Timberwolves' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Friday, October 24 at 10 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California Amazon Prime Video Sunday, October 26 at 7 p.m. ET Pacers - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Monday, October 27 at 9:30 p.m. ET Nuggets - Target Center, Minneapolis, Minnesota Peacock Wednesday, October 29 at 9:30 p.m. ET Lakers - Target Center, Minneapolis, Minnesota ESPN

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Saturday, November 1 at 6 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - Monday, November 3 at 7 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York Peacock Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York ESPN Friday, November 7 at 8 p.m. ET Jazz - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Sunday, November 9 at 9 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California - Monday, November 10 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Friday, November 14 at 8 p.m. ET Kings - Target Center, Minneapolis, Minnesota - View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana - Thursday, December 4 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana - Saturday, December 6 at 8 p.m. ET Clippers - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Monday, December 8 at 8 p.m. ET Suns - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET Grizzlies - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Friday, December 19 at 9:30 p.m. ET Thunder - Target Center, Minneapolis, Minnesota Amazon Prime Video Sunday, December 21 at 7 p.m. ET Bucks - Target Center, Minneapolis, Minnesota - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Saturday, January 3 at 5 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Sunday, January 4 at 6 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET Heat - Target Center, Minneapolis, Minnesota NBC, Peacock Thursday, January 8 at 8 p.m. ET Cavaliers - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Saturday, January 10 at 1 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio Amazon Prime Video Sunday, January 11 at 7 p.m. ET Spurs - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin NBC, Peacock View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, February 2 at 9:30 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee Peacock Wednesday, February 4 at 7:30 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario - Friday, February 6 at 8 p.m. ET Pelicans - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Sunday, February 8 at 3 p.m. ET Clippers - Target Center, Minneapolis, Minnesota ESPN Monday, February 9 at 8 p.m. ET Hawks - Target Center, Minneapolis, Minnesota FDSSE Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET Trail Blazers - Target Center, Minneapolis, Minnesota KUNP Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET Mavericks - Target Center, Minneapolis, Minnesota ESPN View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado ABC Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET Grizzlies - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Thursday, March 5 at 8 p.m. ET Raptors - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Saturday, March 7 at 3 p.m. ET Magic - Target Center, Minneapolis, Minnesota Amazon Prime Video Tuesday, March 10 at 11 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California NBC, Peacock Wednesday, March 11 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - Friday, March 13 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California Amazon Prime Video View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, April 2 at 7 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Friday, April 3 at 7 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - Sunday, April 5 at 7 p.m. ET Hornets - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana NBC, Peacock Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Friday, April 10 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas - Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET Pelicans - Target Center, Minneapolis, Minnesota -

