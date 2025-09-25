FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Minnesota Timberwolves Schedule, Results, TV Channel

2025-26 Minnesota Timberwolves Schedule, Results, TV Channel

During the 2025-26 NBA season, you can check out this page all year long for up-to-date information about the upcoming games, past results, and TV schedule for the Minnesota Timberwolves.

Timberwolves' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, October 24 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, October 26 at 7 p.m. ETPacers-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Monday, October 27 at 9:30 p.m. ETNuggets-Target Center, Minneapolis, MinnesotaPeacock
Wednesday, October 29 at 9:30 p.m. ETLakers-Target Center, Minneapolis, MinnesotaESPN

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 6 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Monday, November 3 at 7 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New YorkPeacock
Wednesday, November 5 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, November 7 at 8 p.m. ETJazz-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Sunday, November 9 at 9 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Monday, November 10 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Friday, November 14 at 8 p.m. ETKings-Target Center, Minneapolis, Minnesota-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Thursday, December 4 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Saturday, December 6 at 8 p.m. ETClippers-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Monday, December 8 at 8 p.m. ETSuns-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ETGrizzlies-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Friday, December 19 at 9:30 p.m. ETThunder-Target Center, Minneapolis, MinnesotaAmazon Prime Video
Sunday, December 21 at 7 p.m. ETBucks-Target Center, Minneapolis, Minnesota-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, January 3 at 5 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Sunday, January 4 at 6 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, January 6 at 8 p.m. ETHeat-Target Center, Minneapolis, MinnesotaNBC, Peacock
Thursday, January 8 at 8 p.m. ETCavaliers-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Saturday, January 10 at 1 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, OhioAmazon Prime Video
Sunday, January 11 at 7 p.m. ETSpurs-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinNBC, Peacock

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 9:30 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, TennesseePeacock
Wednesday, February 4 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, February 6 at 8 p.m. ETPelicans-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Sunday, February 8 at 3 p.m. ETClippers-Target Center, Minneapolis, MinnesotaESPN
Monday, February 9 at 8 p.m. ETHawks-Target Center, Minneapolis, MinnesotaFDSSE
Wednesday, February 11 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Target Center, Minneapolis, MinnesotaKUNP
Friday, February 20 at 7:30 p.m. ETMavericks-Target Center, Minneapolis, MinnesotaESPN

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoABC
Tuesday, March 3 at 8 p.m. ETGrizzlies-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Thursday, March 5 at 8 p.m. ETRaptors-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Saturday, March 7 at 3 p.m. ETMagic-Target Center, Minneapolis, MinnesotaAmazon Prime Video
Tuesday, March 10 at 11 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaNBC, Peacock
Wednesday, March 11 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Friday, March 13 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Friday, April 3 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Sunday, April 5 at 7 p.m. ETHornets-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaNBC, Peacock
Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Friday, April 10 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETPelicans-Target Center, Minneapolis, Minnesota-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

