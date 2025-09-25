NBA
2025-26 Milwaukee Bucks Schedule, Results, TV Channel
If you're looking for up-to-date info about the Milwaukee Bucks' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, we've got you covered. More info can be found below.
Bucks' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET
|Wizards
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Sunday, October 26 at 6 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Tuesday, October 28 at 8 p.m. ET
|Knicks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|NBC, Peacock
|Thursday, October 30 at 8 p.m. ET
|Warriors
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 5 p.m. ET
|Kings
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Monday, November 3 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Tuesday, November 4 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|Bulls
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, November 9 at 3:30 p.m. ET
|Rockets
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Monday, November 10 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET
|Pistons
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Friday, December 5 at 8 p.m. ET
|76ers
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Thursday, December 18 at 8 p.m. ET
|Raptors
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, December 21 at 7 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Tuesday, December 23 at 7:30 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 8 p.m. ET
|Hornets
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, January 4 at 9 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Wednesday, January 7 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|ESPN
|Friday, January 9 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Sunday, January 11 at 8 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|NBC, Peacock
|Thursday, January 15 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 3:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|ESPN
|Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET
|Bulls
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Wednesday, February 4 at 8 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Friday, February 6 at 8 p.m. ET
|Pacers
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|Peacock
|Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Thursday, February 12 at 7:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, March 2 at 7:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|Peacock
|Wednesday, March 4 at 9:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|ESPN, FDSSE
|Saturday, March 7 at 8 p.m. ET
|Jazz
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, March 8 at 8 p.m. ET
|Magic
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET
|Suns
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Friday, April 3 at 8 p.m. ET
|Celtics
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Wednesday, April 8 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|ESPN
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|Nets
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
