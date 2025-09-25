FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Milwaukee Bucks Schedule, Results, TV Channel

2025-26 Milwaukee Bucks Schedule, Results, TV Channel

If you're looking for up-to-date info about the Milwaukee Bucks' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, we've got you covered. More info can be found below.

Bucks' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 8 p.m. ETWizards-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Sunday, October 26 at 6 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Tuesday, October 28 at 8 p.m. ETKnicks-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinNBC, Peacock
Thursday, October 30 at 8 p.m. ETWarriors-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 5 p.m. ETKings-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Monday, November 3 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Tuesday, November 4 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, November 7 at 8 p.m. ETBulls-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, November 9 at 3:30 p.m. ETRockets-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Monday, November 10 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Wednesday, December 3 at 8 p.m. ETPistons-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Friday, December 5 at 8 p.m. ET76ers-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Thursday, December 18 at 8 p.m. ETRaptors-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, December 21 at 7 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Tuesday, December 23 at 7:30 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 8 p.m. ETHornets-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, January 4 at 9 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Wednesday, January 7 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaESPN
Friday, January 9 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, January 11 at 8 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ETTimberwolves-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinNBC, Peacock
Thursday, January 15 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 3:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsESPN
Tuesday, February 3 at 8 p.m. ETBulls-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Wednesday, February 4 at 8 p.m. ETPelicans-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Friday, February 6 at 8 p.m. ETPacers-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaPeacock
Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Thursday, February 12 at 7:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, March 2 at 7:30 p.m. ETCeltics-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinPeacock
Wednesday, March 4 at 9:30 p.m. ETHawks-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinESPN, FDSSE
Saturday, March 7 at 8 p.m. ETJazz-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, March 8 at 8 p.m. ETMagic-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ETSuns-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, April 3 at 8 p.m. ETCeltics-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ETGrizzlies-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Wednesday, April 8 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganESPN
Friday, April 10 at 8 p.m. ETNets-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

