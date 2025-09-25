NBA
2025-26 Miami Heat Schedule, Results, TV Channel
Follow the Miami Heat for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which features info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Heat's 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|FDSSUN
|Friday, October 24 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|FDSSUN
|Sunday, October 26 at 6 p.m. ET
|Knicks
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, October 28 at 7:30 p.m. ET
|Hornets
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, October 30 at 8:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|FDSSUN
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 9:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|FDSSUN
|Monday, November 3 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|FDSSUN
|Wednesday, November 5 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|FDSSUN
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|Hornets
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN, KUNP
|Monday, November 10 at 7:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET
|Clippers
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Wednesday, December 3 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|FDSSUN
|Friday, December 5 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|FDSSUN
|Saturday, December 6 at 8 p.m. ET
|Kings
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, December 18 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|FDSSUN
|Friday, December 19 at 7 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|FDSSUN
|Sunday, December 21 at 6 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|FDSSUN
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, January 1 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|FDSSUN
|Saturday, January 3 at 5 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Sunday, January 4 at 6 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|NBC, Peacock
|Thursday, January 8 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|FDSSUN
|Saturday, January 10 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|FDSSUN
|Sunday, January 11 at 7 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|FDSSUN
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 6 p.m. ET
|Bulls
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN, FDSSE
|Friday, February 6 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|FDSSUN
|Sunday, February 8 at 2 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|FDSSUN
|Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET
|Jazz
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|FDSSUN
|Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSUN, FDSSE
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ET
|Nets
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ET
|Nets
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Friday, March 6 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|FDSSUN
|Sunday, March 8 at 6 p.m. ET
|Pistons
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET
|Wizards
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Saturday, March 14 at 8 p.m. ET
|Magic
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Saturday, April 4 at 3 p.m. ET
|Wizards
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|FDSSUN
|Thursday, April 9 at 7 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|FDSSUN
|Friday, April 10 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|FDSSUN
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|Hawks
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN, FDSSE
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.