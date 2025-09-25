FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Miami Heat Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Miami Heat Schedule, Results, TV Channel

Follow the Miami Heat for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which features info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Heat's 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaFDSSUN
Friday, October 24 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, TennesseeFDSSUN
Sunday, October 26 at 6 p.m. ETKnicks-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, October 28 at 7:30 p.m. ETHornets-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, October 30 at 8:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasFDSSUN

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 9:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaFDSSUN
Monday, November 3 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaFDSSUN
Wednesday, November 5 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoFDSSUN
Friday, November 7 at 8 p.m. ETHornets-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Saturday, November 8 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN, KUNP
Monday, November 10 at 7:30 p.m. ETCavaliers-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ETCavaliers-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7:30 p.m. ETClippers-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Wednesday, December 3 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, TexasFDSSUN
Friday, December 5 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaFDSSUN
Saturday, December 6 at 8 p.m. ETKings-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, December 18 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New YorkFDSSUN
Friday, December 19 at 7 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsFDSSUN
Sunday, December 21 at 6 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkFDSSUN

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganFDSSUN
Saturday, January 3 at 5 p.m. ETTimberwolves-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Sunday, January 4 at 6 p.m. ETPelicans-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaNBC, Peacock
Thursday, January 8 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, IllinoisFDSSUN
Saturday, January 10 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaFDSSUN
Sunday, January 11 at 7 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaFDSSUN

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ETBulls-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ETHawks-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN, FDSSE
Friday, February 6 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsFDSSUN
Sunday, February 8 at 2 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of ColumbiaFDSSUN
Monday, February 9 at 7:30 p.m. ETJazz-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, LouisianaFDSSUN
Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSUN, FDSSE

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ETNets-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ETNets-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Friday, March 6 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North CarolinaFDSSUN
Sunday, March 8 at 6 p.m. ETPistons-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ETWizards-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ETBucks-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Saturday, March 14 at 8 p.m. ETMagic-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ETCeltics-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Saturday, April 4 at 3 p.m. ETWizards-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSUN
Thursday, April 9 at 7 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSUN
Friday, April 10 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of ColumbiaFDSSUN
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETHawks-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN, FDSSE

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup