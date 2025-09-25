NBA
2025-26 Memphis Grizzlies Schedule, Results, TV Channel
You can check out this page all year long for up-to-date info about the Memphis Grizzlies' upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA season.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Grizzlies' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET
|Pelicans
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Friday, October 24 at 8 p.m. ET
|Heat
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|FDSSUN
|Saturday, October 25 at 8 p.m. ET
|Pacers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Monday, October 27 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|-
|Wednesday, October 29 at 10 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Friday, October 31 at 9:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|Amazon Prime Video
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 6 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Monday, November 3 at 8 p.m. ET
|Pistons
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Wednesday, November 5 at 8 p.m. ET
|Rockets
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|Mavericks
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, November 9 at 6 p.m. ET
|Thunder
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Friday, December 5 at 8 p.m. ET
|Clippers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, December 7 at 6 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|KUNP
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Saturday, December 20 at 8 p.m. ET
|Wizards
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Monday, December 22 at 9:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Peacock
|Tuesday, December 23 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Sunday, January 4 at 9:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET
|Spurs
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Wednesday, January 7 at 8 p.m. ET
|Suns
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Friday, January 9 at 8 p.m. ET
|Thunder
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, January 11 at 3:30 p.m. ET
|Nets
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Thursday, January 15 at 2 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Uber Arena, Berlin, Germany
|Amazon Prime Video
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, February 2 at 9:30 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|Peacock
|Wednesday, February 4 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Friday, February 6 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Saturday, February 7 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Monday, February 9 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|-
|Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|ESPN
|Friday, February 20 at 7 p.m. ET
|Jazz
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 5 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Wednesday, March 4 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|KUNP
|Saturday, March 7 at 8 p.m. ET
|Clippers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, March 10 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Friday, March 13 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET
|Mavericks
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Friday, April 3 at 8 p.m. ET
|Raptors
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Monday, April 6 at 8 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Wednesday, April 8 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Friday, April 10 at 9:30 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.