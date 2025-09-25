FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Memphis Grizzlies Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Memphis Grizzlies Schedule, Results, TV Channel

You can check out this page all year long for up-to-date info about the Memphis Grizzlies' upcoming games, past results, and the team's TV schedule for the 2025-26 NBA season.

Grizzlies' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 8 p.m. ETPelicans-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, October 24 at 8 p.m. ETHeat-FedExForum, Memphis, TennesseeFDSSUN
Saturday, October 25 at 8 p.m. ETPacers-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Monday, October 27 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Wednesday, October 29 at 10 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, October 31 at 9:30 p.m. ETLakers-FedExForum, Memphis, TennesseeAmazon Prime Video

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Monday, November 3 at 8 p.m. ETPistons-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Wednesday, November 5 at 8 p.m. ETRockets-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, November 7 at 8 p.m. ETMavericks-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, November 9 at 6 p.m. ETThunder-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Friday, December 5 at 8 p.m. ETClippers-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, December 7 at 6 p.m. ETTrail Blazers-FedExForum, Memphis, TennesseeKUNP
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Saturday, December 20 at 8 p.m. ETWizards-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Monday, December 22 at 9:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaPeacock
Tuesday, December 23 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, January 4 at 9:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Tuesday, January 6 at 8 p.m. ETSpurs-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Wednesday, January 7 at 8 p.m. ETSuns-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, January 9 at 8 p.m. ETThunder-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, January 11 at 3:30 p.m. ETNets-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Thursday, January 15 at 2 p.m. ET@ Magic-Uber Arena, Berlin, GermanyAmazon Prime Video

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 9:30 p.m. ETTimberwolves-FedExForum, Memphis, TennesseePeacock
Wednesday, February 4 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Friday, February 6 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Saturday, February 7 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Monday, February 9 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoESPN
Friday, February 20 at 7 p.m. ETJazz-FedExForum, Memphis, Tennessee-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 5 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Wednesday, March 4 at 8 p.m. ETTrail Blazers-FedExForum, Memphis, TennesseeKUNP
Saturday, March 7 at 8 p.m. ETClippers-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, March 10 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Friday, March 13 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ETMavericks-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, April 3 at 8 p.m. ETRaptors-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Monday, April 6 at 8 p.m. ETCavaliers-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Wednesday, April 8 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Friday, April 10 at 9:30 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

