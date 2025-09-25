NBA
2025-26 Los Angeles Lakers Schedule, Results, TV Channel
To make sure you don't miss any Los Angeles Lakers action during the 2025-26 NBA season, see the article below, where we offer a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.
Lakers' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, October 21 at 10 p.m. ET
|Warriors
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|NBC, Peacock
|Friday, October 24 at 10 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Amazon Prime Video
|Sunday, October 26 at 9 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Monday, October 27 at 10:30 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|KUNP
|Wednesday, October 29 at 9:30 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|ESPN
|Friday, October 31 at 9:30 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|Amazon Prime Video
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 9:30 p.m. ET
|Heat
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|FDSSUN
|Monday, November 3 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET
|Spurs
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|ESPN
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Monday, November 10 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Wednesday, November 12 at 9:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|ESPN
|Friday, November 14 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 10 p.m. ET
|Suns
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Peacock
|Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Friday, December 5 at 7 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|Amazon Prime Video
|Sunday, December 7 at 7:30 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Thursday, December 18 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Saturday, December 20 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Tuesday, December 23 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 10:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Sunday, January 4 at 9:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|ESPN
|Friday, January 9 at 10:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Monday, January 12 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|Peacock
|Tuesday, January 13 at 10:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|FDSSE
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 7 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|NBC, Peacock
|Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, February 5 at 10 p.m. ET
|76ers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Amazon Prime Video
|Saturday, February 7 at 8:30 p.m. ET
|Warriors
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|ABC
|Monday, February 9 at 10 p.m. ET
|Thunder
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Peacock
|Tuesday, February 10 at 10:30 p.m. ET
|Spurs
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Thursday, February 12 at 10 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Amazon Prime Video
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 9:30 p.m. ET
|Kings
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Tuesday, March 3 at 10:30 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Thursday, March 5 at 10 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Friday, March 6 at 10:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Sunday, March 8 at 3:30 p.m. ET
|Knicks
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|ABC
|Tuesday, March 10 at 11 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|NBC, Peacock
|Thursday, March 12 at 10:30 p.m. ET
|Bulls
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 7:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
|Sunday, April 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|NBC, Peacock
|Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Thursday, April 9 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|Amazon Prime Video
|Friday, April 10 at 10:30 p.m. ET
|Suns
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Jazz
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
