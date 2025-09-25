FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Los Angeles Lakers Schedule, Results, TV Channel

2025-26 Los Angeles Lakers Schedule, Results, TV Channel

To make sure you don't miss any Los Angeles Lakers action during the 2025-26 NBA season, see the article below, where we offer a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Lakers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, October 21 at 10 p.m. ETWarriors-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaNBC, Peacock
Friday, October 24 at 10 p.m. ETTimberwolves-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, October 26 at 9 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Monday, October 27 at 10:30 p.m. ETTrail Blazers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaKUNP
Wednesday, October 29 at 9:30 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaESPN
Friday, October 31 at 9:30 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, TennesseeAmazon Prime Video

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 9:30 p.m. ETHeat-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaFDSSUN
Monday, November 3 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, November 5 at 10 p.m. ETSpurs-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaESPN
Saturday, November 8 at 8 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, November 10 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Wednesday, November 12 at 9:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaESPN
Friday, November 14 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 10 p.m. ETSuns-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaPeacock
Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Friday, December 5 at 7 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsAmazon Prime Video
Sunday, December 7 at 7:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Thursday, December 18 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Saturday, December 20 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Tuesday, December 23 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 10:30 p.m. ETGrizzlies-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, January 4 at 9:30 p.m. ETGrizzlies-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Tuesday, January 6 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasESPN
Friday, January 9 at 10:30 p.m. ETBucks-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Monday, January 12 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaPeacock
Tuesday, January 13 at 10:30 p.m. ETHawks-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaFDSSE

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkNBC, Peacock
Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, February 5 at 10 p.m. ET76ers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaAmazon Prime Video
Saturday, February 7 at 8:30 p.m. ETWarriors-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaABC
Monday, February 9 at 10 p.m. ETThunder-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaPeacock
Tuesday, February 10 at 10:30 p.m. ETSpurs-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Thursday, February 12 at 10 p.m. ETMavericks-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaAmazon Prime Video

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 9:30 p.m. ETKings-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Tuesday, March 3 at 10:30 p.m. ETPelicans-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Thursday, March 5 at 10 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Friday, March 6 at 10:30 p.m. ETPacers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, March 8 at 3:30 p.m. ETKnicks-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaABC
Tuesday, March 10 at 11 p.m. ETTimberwolves-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, March 12 at 10:30 p.m. ETBulls-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 7:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video
Sunday, April 5 at 7:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, TexasNBC, Peacock
Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ETThunder-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Thursday, April 9 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Friday, April 10 at 10:30 p.m. ETSuns-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETJazz-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-

