NBA
2025-26 Los Angeles Clippers Schedule, Results, TV Channel
For current info about the Los Angeles Clippers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, see the page below.
Clippers' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Friday, October 24 at 10:30 p.m. ET
|Suns
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Sunday, October 26 at 9 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|KUNP
|Tuesday, October 28 at 11 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|NBC, Peacock
|Friday, October 31 at 10:30 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, November 3 at 10:30 p.m. ET
|Heat
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|FDSSUN
|Tuesday, November 4 at 11 p.m. ET
|Thunder
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|NBC, Peacock
|Thursday, November 6 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Saturday, November 8 at 10:30 p.m. ET
|Suns
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|ESPN
|Monday, November 10 at 10:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|FDSSE
|Wednesday, November 12 at 10:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Friday, November 14 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Friday, December 5 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Saturday, December 6 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Saturday, December 20 at 10:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Tuesday, December 23 at 11 p.m. ET
|Rockets
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|NBC, Peacock
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, January 1 at 10:30 p.m. ET
|Jazz
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Saturday, January 3 at 10:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Monday, January 5 at 10 p.m. ET
|Warriors
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|Peacock
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Friday, January 9 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Saturday, January 10 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Monday, January 12 at 10:30 p.m. ET
|Hornets
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 8 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Monday, February 2 at 10:30 p.m. ET
|76ers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Wednesday, February 4 at 10:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Friday, February 6 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|Amazon Prime Video
|Sunday, February 8 at 3 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|ESPN
|Tuesday, February 10 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 9 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Monday, March 2 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|Peacock
|Wednesday, March 4 at 10:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Friday, March 6 at 9:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|ESPN
|Saturday, March 7 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Monday, March 9 at 10 p.m. ET
|Knicks
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|Peacock
|Wednesday, March 11 at 10:30 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 10:30 p.m. ET
|Spurs
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Sunday, April 5 at 9 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Wednesday, April 8 at 10 p.m. ET
|Thunder
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|ESPN
|Friday, April 10 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Warriors
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
