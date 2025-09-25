FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Los Angeles Clippers Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Los Angeles Clippers Schedule, Results, TV Channel

For current info about the Los Angeles Clippers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, see the page below.

Clippers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Friday, October 24 at 10:30 p.m. ETSuns-Intuit Dome, Inglewood, California-
Sunday, October 26 at 9 p.m. ETTrail Blazers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaKUNP
Tuesday, October 28 at 11 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock
Friday, October 31 at 10:30 p.m. ETPelicans-Intuit Dome, Inglewood, California-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, November 3 at 10:30 p.m. ETHeat-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaFDSSUN
Tuesday, November 4 at 11 p.m. ETThunder-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, November 6 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Saturday, November 8 at 10:30 p.m. ETSuns-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaESPN
Monday, November 10 at 10:30 p.m. ETHawks-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaFDSSE
Wednesday, November 12 at 10:30 p.m. ETNuggets-Intuit Dome, Inglewood, California-
Friday, November 14 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Friday, December 5 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Saturday, December 6 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Saturday, December 20 at 10:30 p.m. ETLakers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Tuesday, December 23 at 11 p.m. ETRockets-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaNBC, Peacock

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 10:30 p.m. ETJazz-Intuit Dome, Inglewood, California-
Saturday, January 3 at 10:30 p.m. ETCeltics-Intuit Dome, Inglewood, California-
Monday, January 5 at 10 p.m. ETWarriors-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaPeacock
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Friday, January 9 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Saturday, January 10 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Monday, January 12 at 10:30 p.m. ETHornets-Intuit Dome, Inglewood, California-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 8 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Monday, February 2 at 10:30 p.m. ET76ers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Wednesday, February 4 at 10:30 p.m. ETCavaliers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Friday, February 6 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, February 8 at 3 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaESPN
Tuesday, February 10 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 9 p.m. ETPelicans-Intuit Dome, Inglewood, California-
Monday, March 2 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaPeacock
Wednesday, March 4 at 10:30 p.m. ETPacers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Friday, March 6 at 9:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasESPN
Saturday, March 7 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Monday, March 9 at 10 p.m. ETKnicks-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaPeacock
Wednesday, March 11 at 10:30 p.m. ETTimberwolves-Intuit Dome, Inglewood, California-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 10:30 p.m. ETSpurs-Intuit Dome, Inglewood, California-
Sunday, April 5 at 9 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ETMavericks-Intuit Dome, Inglewood, California-
Wednesday, April 8 at 10 p.m. ETThunder-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaESPN
Friday, April 10 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETWarriors-Intuit Dome, Inglewood, California-

