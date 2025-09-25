FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Indiana Pacers Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Indiana Pacers Schedule, Results, TV Channel

Keep up with the Indiana Pacers during the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. For additional details, keep reading.

Pacers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, October 23 at 7:30 p.m. ETThunder-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaESPN
Saturday, October 25 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Sunday, October 26 at 7 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Wednesday, October 29 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Friday, October 31 at 7 p.m. ETHawks-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaFDSSE

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 7 p.m. ETWarriors-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Monday, November 3 at 7 p.m. ETBucks-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Wednesday, November 5 at 7 p.m. ETNets-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Saturday, November 8 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Sunday, November 9 at 8:30 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Tuesday, November 11 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, November 13 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7 p.m. ETCavaliers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Wednesday, December 3 at 7 p.m. ETNuggets-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, December 5 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, December 8 at 7 p.m. ETKings-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaPeacock
Thursday, December 18 at 7 p.m. ETKnicks-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Saturday, December 20 at 7 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Monday, December 22 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7 p.m. ETSpurs-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Sunday, January 4 at 3 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Tuesday, January 6 at 7 p.m. ETCavaliers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Thursday, January 8 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Saturday, January 10 at 7 p.m. ETHeat-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaFDSSUN
Monday, January 12 at 7:30 p.m. ETCeltics-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaPeacock
Wednesday, January 14 at 7 p.m. ETRaptors-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 7 p.m. ETRockets-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaPeacock
Tuesday, February 3 at 7 p.m. ETJazz-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, February 6 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, February 8 at 3 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Tuesday, February 10 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, February 19 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 5 p.m. ETGrizzlies-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Wednesday, March 4 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Friday, March 6 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Sunday, March 8 at 9 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Thursday, March 12 at 7 p.m. ETSuns-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, March 13 at 7:30 p.m. ETKnicks-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaAmazon Prime Video

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, April 3 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Sunday, April 5 at 6 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Tuesday, April 7 at 8 p.m. ETTimberwolves-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaNBC, Peacock
Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET76ers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETPistons-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

