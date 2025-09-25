NBA
2025-26 Indiana Pacers Schedule, Results, TV Channel
Keep up with the Indiana Pacers during the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. For additional details, keep reading.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Pacers' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, October 23 at 7:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|ESPN
|Saturday, October 25 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Sunday, October 26 at 7 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Wednesday, October 29 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Friday, October 31 at 7 p.m. ET
|Hawks
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|FDSSE
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 7 p.m. ET
|Warriors
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Monday, November 3 at 7 p.m. ET
|Bucks
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET
|Nets
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Saturday, November 8 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Sunday, November 9 at 8:30 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|-
|Tuesday, November 11 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Thursday, November 13 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Friday, December 5 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, December 8 at 7 p.m. ET
|Kings
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|Peacock
|Thursday, December 18 at 7 p.m. ET
|Knicks
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Saturday, December 20 at 7 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Monday, December 22 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7 p.m. ET
|Spurs
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Sunday, January 4 at 3 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Tuesday, January 6 at 7 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Thursday, January 8 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Saturday, January 10 at 7 p.m. ET
|Heat
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|FDSSUN
|Monday, January 12 at 7:30 p.m. ET
|Celtics
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|Peacock
|Wednesday, January 14 at 7 p.m. ET
|Raptors
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, February 2 at 7 p.m. ET
|Rockets
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|Peacock
|Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET
|Jazz
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Friday, February 6 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, February 8 at 3 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Tuesday, February 10 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 5 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Wednesday, March 4 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Friday, March 6 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Sunday, March 8 at 9 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Thursday, March 12 at 7 p.m. ET
|Suns
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Friday, March 13 at 7:30 p.m. ET
|Knicks
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|Amazon Prime Video
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, April 3 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Sunday, April 5 at 6 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Tuesday, April 7 at 8 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|NBC, Peacock
|Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET
|76ers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|Pistons
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.