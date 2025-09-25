FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Houston Rockets Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Houston Rockets Schedule, Results, TV Channel

Follow the Houston Rockets for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Rockets' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, October 21 at 7:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaNBC, Peacock
Friday, October 24 at 8 p.m. ETPistons-Toyota Center, Houston, Texas-
Monday, October 27 at 8 p.m. ETNets-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 8 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Monday, November 3 at 8 p.m. ETMavericks-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, November 5 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasAmazon Prime Video
Sunday, November 9 at 3:30 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Wednesday, November 12 at 8 p.m. ETWizards-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, November 14 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Toyota Center, Houston, TexasKUNP

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Wednesday, December 3 at 8 p.m. ETKings-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, December 5 at 8 p.m. ETSuns-Toyota Center, Houston, Texas-
Saturday, December 6 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Thursday, December 18 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Saturday, December 20 at 5 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Sunday, December 21 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 6 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Saturday, January 3 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Monday, January 5 at 8 p.m. ETSuns-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, January 7 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Friday, January 9 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Sunday, January 11 at 9 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ETBulls-Toyota Center, Houston, Texas-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaPeacock
Wednesday, February 4 at 8 p.m. ETCeltics-Toyota Center, Houston, Texas-
Thursday, February 5 at 8 p.m. ETHornets-Toyota Center, Houston, Texas-
Saturday, February 7 at 3:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaABC
Tuesday, February 10 at 8 p.m. ETClippers-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, February 11 at 8 p.m. ETClippers-Toyota Center, Houston, Texas-
Thursday, February 19 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, March 2 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ETWarriors-Toyota Center, Houston, TexasAmazon Prime Video
Friday, March 6 at 8 p.m. ETTrail Blazers-Toyota Center, Houston, TexasKUNP
Sunday, March 8 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasNBC, Peacock
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ETRaptors-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoESPN
Friday, March 13 at 8 p.m. ETPelicans-Toyota Center, Houston, Texas-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ETBucks-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, April 3 at 8 p.m. ETJazz-Toyota Center, Houston, Texas-
Sunday, April 5 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock
Tuesday, April 7 at 11 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, ArizonaNBC, Peacock
Thursday, April 9 at 8 p.m. ET76ers-Toyota Center, Houston, Texas-
Friday, April 10 at 8 p.m. ETTimberwolves-Toyota Center, Houston, Texas-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETGrizzlies-Toyota Center, Houston, Texas-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup