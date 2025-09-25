NBA
2025-26 Houston Rockets Schedule, Results, TV Channel
Follow the Houston Rockets for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.
Rockets' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, October 21 at 7:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|NBC, Peacock
|Friday, October 24 at 8 p.m. ET
|Pistons
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Monday, October 27 at 8 p.m. ET
|Nets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 8 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Monday, November 3 at 8 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, November 5 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|Amazon Prime Video
|Sunday, November 9 at 3:30 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET
|Wizards
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Friday, November 14 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|KUNP
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET
|Kings
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Friday, December 5 at 8 p.m. ET
|Suns
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Saturday, December 6 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Thursday, December 18 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Saturday, December 20 at 5 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Sunday, December 21 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, January 1 at 6 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Saturday, January 3 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Monday, January 5 at 8 p.m. ET
|Suns
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, January 7 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Friday, January 9 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Sunday, January 11 at 9 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|Bulls
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, February 2 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|Peacock
|Wednesday, February 4 at 8 p.m. ET
|Celtics
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Thursday, February 5 at 8 p.m. ET
|Hornets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Saturday, February 7 at 3:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|ABC
|Tuesday, February 10 at 8 p.m. ET
|Clippers
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, February 11 at 8 p.m. ET
|Clippers
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, March 2 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ET
|Warriors
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|Amazon Prime Video
|Friday, March 6 at 8 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|KUNP
|Sunday, March 8 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|NBC, Peacock
|Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET
|Raptors
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|ESPN
|Friday, March 13 at 8 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET
|Bucks
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Friday, April 3 at 8 p.m. ET
|Jazz
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Sunday, April 5 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|NBC, Peacock
|Tuesday, April 7 at 11 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|NBC, Peacock
|Thursday, April 9 at 8 p.m. ET
|76ers
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
