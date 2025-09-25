FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Golden State Warriors Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Golden State Warriors Schedule, Results, TV Channel

To ensure you don't miss any Golden State Warriors action during the 2025-26 NBA season, see the article below, where we provide a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Warriors' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, October 21 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, October 23 at 10 p.m. ETNuggets-Chase Center, San Francisco, CaliforniaESPN
Friday, October 24 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Monday, October 27 at 10 p.m. ETGrizzlies-Chase Center, San Francisco, California-
Tuesday, October 28 at 11 p.m. ETClippers-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, October 30 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Tuesday, November 4 at 10 p.m. ETSuns-Chase Center, San Francisco, California-
Wednesday, November 5 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Friday, November 7 at 10 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Sunday, November 9 at 8:30 p.m. ETPacers-Chase Center, San Francisco, California-
Tuesday, November 11 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Wednesday, November 12 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, December 2 at 11 p.m. ETThunder-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, December 4 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Sunday, December 7 at 7 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Thursday, December 18 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Saturday, December 20 at 8:30 p.m. ETSuns-Chase Center, San Francisco, California-
Monday, December 22 at 10 p.m. ETMagic-Chase Center, San Francisco, California-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 10 p.m. ETThunder-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Saturday, January 3 at 10 p.m. ETJazz-Chase Center, San Francisco, California-
Monday, January 5 at 10 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaPeacock
Wednesday, January 7 at 10 p.m. ETBucks-Chase Center, San Francisco, CaliforniaESPN
Friday, January 9 at 10 p.m. ETKings-Chase Center, San Francisco, California-
Sunday, January 11 at 8:30 p.m. ETHawks-Chase Center, San Francisco, CaliforniaFDSSE
Tuesday, January 13 at 11 p.m. ETTrail Blazers-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, February 3 at 10 p.m. ET76ers-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, February 5 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Saturday, February 7 at 8:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaABC
Monday, February 9 at 10 p.m. ETGrizzlies-Chase Center, San Francisco, California-
Wednesday, February 11 at 10 p.m. ETSpurs-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, February 19 at 10 p.m. ETCeltics-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, February 22 at 3:30 p.m. ETNuggets-Chase Center, San Francisco, CaliforniaABC

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, March 2 at 10 p.m. ETClippers-Chase Center, San Francisco, CaliforniaPeacock
Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, TexasAmazon Prime Video
Saturday, March 7 at 8:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaABC
Monday, March 9 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Tuesday, March 10 at 10 p.m. ETBulls-Chase Center, San Francisco, California-
Friday, March 13 at 10 p.m. ETTimberwolves-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, March 15 at 8 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkNBC, Peacock

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 10 p.m. ETSpurs-Chase Center, San Francisco, CaliforniaESPN
Thursday, April 2 at 10 p.m. ETCavaliers-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, April 5 at 10 p.m. ETRockets-Chase Center, San Francisco, CaliforniaNBC, Peacock
Tuesday, April 7 at 10 p.m. ETKings-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, April 9 at 10 p.m. ETLakers-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Friday, April 10 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

