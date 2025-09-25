NBA
2025-26 Denver Nuggets Schedule, Results, TV Channel
For up-to-date info about the Denver Nuggets' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, check out the page below.
Nuggets' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, October 23 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|ESPN
|Saturday, October 25 at 9 p.m. ET
|Suns
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Monday, October 27 at 9:30 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|Peacock
|Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Friday, October 31 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, November 3 at 9 p.m. ET
|Kings
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Wednesday, November 5 at 9 p.m. ET
|Heat
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|FDSSUN
|Friday, November 7 at 10 p.m. ET
|Warriors
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Saturday, November 8 at 9 p.m. ET
|Pacers
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Tuesday, November 11 at 11 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|NBC, Peacock
|Wednesday, November 12 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Saturday, November 15 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 9 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Sunday, December 7 at 6 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Thursday, December 18 at 9 p.m. ET
|Magic
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Saturday, December 20 at 5 p.m. ET
|Rockets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Monday, December 22 at 9 p.m. ET
|Jazz
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Sunday, January 4 at 3:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Monday, January 5 at 8:30 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|Peacock
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Friday, January 9 at 9 p.m. ET
|Hawks
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|FDSSE
|Sunday, January 11 at 8 p.m. ET
|Bucks
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 9:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|NBC, Peacock
|Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Wednesday, February 4 at 7 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Saturday, February 7 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, February 9 at 9 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|ESPN
|Thursday, February 19 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|ABC
|Monday, March 2 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Thursday, March 5 at 10 p.m. ET
|Lakers
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Friday, March 6 at 9 p.m. ET
|Knicks
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Peacock
|Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET
|Rockets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|ESPN
|Thursday, March 12 at 9 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Saturday, April 4 at 3 p.m. ET
|Spurs
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Monday, April 6 at 9 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|KUNP
|Wednesday, April 8 at 9 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Friday, April 10 at 10 p.m. ET
|Thunder
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|Amazon Prime Video
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
