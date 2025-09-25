2025-26 Denver Nuggets Schedule, Results, TV Channel

For up-to-date info about the Denver Nuggets' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, check out the page below.

Nuggets' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, October 23 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California ESPN Saturday, October 25 at 9 p.m. ET Suns - Ball Arena, Denver, Colorado - Monday, October 27 at 9:30 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota Peacock Wednesday, October 29 at 9 p.m. ET Pelicans - Ball Arena, Denver, Colorado - Friday, October 31 at 10 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, November 3 at 9 p.m. ET Kings - Ball Arena, Denver, Colorado - Wednesday, November 5 at 9 p.m. ET Heat - Ball Arena, Denver, Colorado FDSSUN Friday, November 7 at 10 p.m. ET Warriors - Ball Arena, Denver, Colorado Amazon Prime Video Saturday, November 8 at 9 p.m. ET Pacers - Ball Arena, Denver, Colorado - Tuesday, November 11 at 11 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California NBC, Peacock Wednesday, November 12 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - Saturday, November 15 at 8 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota - View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, December 1 at 9 p.m. ET Mavericks - Ball Arena, Denver, Colorado - Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Sunday, December 7 at 6 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - Thursday, December 18 at 9 p.m. ET Magic - Ball Arena, Denver, Colorado - Saturday, December 20 at 5 p.m. ET Rockets - Ball Arena, Denver, Colorado - Monday, December 22 at 9 p.m. ET Jazz - Ball Arena, Denver, Colorado - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Sunday, January 4 at 3:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Monday, January 5 at 8:30 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania Peacock Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts - Friday, January 9 at 9 p.m. ET Hawks - Ball Arena, Denver, Colorado FDSSE Sunday, January 11 at 8 p.m. ET Bucks - Ball Arena, Denver, Colorado - Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET @ Pelicans - Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 9:30 p.m. ET Thunder - Ball Arena, Denver, Colorado NBC, Peacock Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Wednesday, February 4 at 7 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York ESPN Saturday, February 7 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Monday, February 9 at 9 p.m. ET Cavaliers - Ball Arena, Denver, Colorado - Wednesday, February 11 at 10 p.m. ET Grizzlies - Ball Arena, Denver, Colorado ESPN Thursday, February 19 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET Timberwolves - Ball Arena, Denver, Colorado ABC Monday, March 2 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Thursday, March 5 at 10 p.m. ET Lakers - Ball Arena, Denver, Colorado Amazon Prime Video Friday, March 6 at 9 p.m. ET Knicks - Ball Arena, Denver, Colorado - Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET @ Thunder - Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma Peacock Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET Rockets - Ball Arena, Denver, Colorado ESPN Thursday, March 12 at 9 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, April 1 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah - Saturday, April 4 at 3 p.m. ET Spurs - Ball Arena, Denver, Colorado Amazon Prime Video Monday, April 6 at 9 p.m. ET Trail Blazers - Ball Arena, Denver, Colorado KUNP Wednesday, April 8 at 9 p.m. ET Grizzlies - Ball Arena, Denver, Colorado - Friday, April 10 at 10 p.m. ET Thunder - Ball Arena, Denver, Colorado Amazon Prime Video Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas -

