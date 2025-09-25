FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Denver Nuggets Schedule, Results, TV Channel

2025-26 Denver Nuggets Schedule, Results, TV Channel

For up-to-date info about the Denver Nuggets' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA season, check out the page below.

Nuggets' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, October 23 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaESPN
Saturday, October 25 at 9 p.m. ETSuns-Ball Arena, Denver, Colorado-
Monday, October 27 at 9:30 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaPeacock
Wednesday, October 29 at 9 p.m. ETPelicans-Ball Arena, Denver, Colorado-
Friday, October 31 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, November 3 at 9 p.m. ETKings-Ball Arena, Denver, Colorado-
Wednesday, November 5 at 9 p.m. ETHeat-Ball Arena, Denver, ColoradoFDSSUN
Friday, November 7 at 10 p.m. ETWarriors-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Saturday, November 8 at 9 p.m. ETPacers-Ball Arena, Denver, Colorado-
Tuesday, November 11 at 11 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaNBC, Peacock
Wednesday, November 12 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Saturday, November 15 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 9 p.m. ETMavericks-Ball Arena, Denver, Colorado-
Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Sunday, December 7 at 6 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Thursday, December 18 at 9 p.m. ETMagic-Ball Arena, Denver, Colorado-
Saturday, December 20 at 5 p.m. ETRockets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Monday, December 22 at 9 p.m. ETJazz-Ball Arena, Denver, Colorado-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Sunday, January 4 at 3:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Monday, January 5 at 8:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaPeacock
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, January 9 at 9 p.m. ETHawks-Ball Arena, Denver, ColoradoFDSSE
Sunday, January 11 at 8 p.m. ETBucks-Ball Arena, Denver, Colorado-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 9:30 p.m. ETThunder-Ball Arena, Denver, ColoradoNBC, Peacock
Tuesday, February 3 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Wednesday, February 4 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Saturday, February 7 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, February 9 at 9 p.m. ETCavaliers-Ball Arena, Denver, Colorado-
Wednesday, February 11 at 10 p.m. ETGrizzlies-Ball Arena, Denver, ColoradoESPN
Thursday, February 19 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ETTimberwolves-Ball Arena, Denver, ColoradoABC
Monday, March 2 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Thursday, March 5 at 10 p.m. ETLakers-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Friday, March 6 at 9 p.m. ETKnicks-Ball Arena, Denver, Colorado-
Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaPeacock
Wednesday, March 11 at 10 p.m. ETRockets-Ball Arena, Denver, ColoradoESPN
Thursday, March 12 at 9 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Saturday, April 4 at 3 p.m. ETSpurs-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Monday, April 6 at 9 p.m. ETTrail Blazers-Ball Arena, Denver, ColoradoKUNP
Wednesday, April 8 at 9 p.m. ETGrizzlies-Ball Arena, Denver, Colorado-
Friday, April 10 at 10 p.m. ETThunder-Ball Arena, Denver, ColoradoAmazon Prime Video
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV

