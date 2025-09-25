FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
2025-26 Dallas Mavericks Schedule, Results, TV Channel

Stay up to date with the Dallas Mavericks during the 2025-26 NBA season, with info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Continue reading for additional details.

Mavericks' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 9:30 p.m. ETSpurs-American Airlines Center, Dallas, TexasESPN
Friday, October 24 at 8:30 p.m. ETWizards-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Sunday, October 26 at 7:30 p.m. ETRaptors-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Monday, October 27 at 8:30 p.m. ETThunder-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Wednesday, October 29 at 8:30 p.m. ETPacers-American Airlines Center, Dallas, Texas-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 10 p.m. ET@ Pistons-Mexico City Arena, Mexico City, MexicoPeacock
Monday, November 3 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, November 5 at 8:30 p.m. ETPelicans-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Friday, November 7 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Saturday, November 8 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Monday, November 10 at 8:30 p.m. ETBucks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Wednesday, November 12 at 8:30 p.m. ETSuns-American Airlines Center, Dallas, Texas-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Wednesday, December 3 at 8:30 p.m. ETHeat-American Airlines Center, Dallas, TexasFDSSUN
Friday, December 5 at 9:30 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, OklahomaAmazon Prime Video
Saturday, December 6 at 8:30 p.m. ETRockets-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Thursday, December 18 at 8:30 p.m. ETPistons-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, December 20 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Monday, December 22 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 8:30 p.m. ET76ers-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, January 3 at 8:30 p.m. ETRockets-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Tuesday, January 6 at 11 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaNBC, Peacock
Thursday, January 8 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Saturday, January 10 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, January 12 at 8:30 p.m. ETNets-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Wednesday, January 14 at 9:30 p.m. ETNuggets-American Airlines Center, Dallas, TexasESPN

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, February 3 at 8 p.m. ETCeltics-American Airlines Center, Dallas, TexasNBC, Peacock
Thursday, February 5 at 8:30 p.m. ETSpurs-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Saturday, February 7 at 6 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, TexasAmazon Prime Video
Tuesday, February 10 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Thursday, February 12 at 10 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaAmazon Prime Video
Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaESPN
Sunday, February 22 at 5 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 8 p.m. ETThunder-American Airlines Center, Dallas, TexasNBC, Peacock
Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Thursday, March 5 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Friday, March 6 at 7 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsESPN
Sunday, March 8 at 6 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaNBC, Peacock, FDSSE
Friday, March 13 at 8:30 p.m. ETCavaliers-American Airlines Center, Dallas, Texas-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Friday, April 3 at 8:30 p.m. ETMagic-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Sunday, April 5 at 7:30 p.m. ETLakers-American Airlines Center, Dallas, TexasNBC, Peacock
Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Wednesday, April 8 at 10 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Friday, April 10 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ETBulls-American Airlines Center, Dallas, Texas-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

