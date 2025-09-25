NBA
2025-26 Dallas Mavericks Schedule, Results, TV Channel
Stay up to date with the Dallas Mavericks during the 2025-26 NBA season, with info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Continue reading for additional details.
Mavericks' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 9:30 p.m. ET
|Spurs
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|ESPN
|Friday, October 24 at 8:30 p.m. ET
|Wizards
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Sunday, October 26 at 7:30 p.m. ET
|Raptors
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Monday, October 27 at 8:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Wednesday, October 29 at 8:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 10 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Mexico City Arena, Mexico City, Mexico
|Peacock
|Monday, November 3 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, November 5 at 8:30 p.m. ET
|Pelicans
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Saturday, November 8 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Monday, November 10 at 8:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Wednesday, November 12 at 8:30 p.m. ET
|Suns
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Wednesday, December 3 at 8:30 p.m. ET
|Heat
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|FDSSUN
|Friday, December 5 at 9:30 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|Amazon Prime Video
|Saturday, December 6 at 8:30 p.m. ET
|Rockets
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Thursday, December 18 at 8:30 p.m. ET
|Pistons
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Saturday, December 20 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Monday, December 22 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, January 1 at 8:30 p.m. ET
|76ers
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Saturday, January 3 at 8:30 p.m. ET
|Rockets
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Tuesday, January 6 at 11 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|NBC, Peacock
|Thursday, January 8 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Saturday, January 10 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, January 12 at 8:30 p.m. ET
|Nets
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Wednesday, January 14 at 9:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|ESPN
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET
|Celtics
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|NBC, Peacock
|Thursday, February 5 at 8:30 p.m. ET
|Spurs
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Saturday, February 7 at 6 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|Amazon Prime Video
|Tuesday, February 10 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Thursday, February 12 at 10 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|Amazon Prime Video
|Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|ESPN
|Sunday, February 22 at 5 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 8 p.m. ET
|Thunder
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|NBC, Peacock
|Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Thursday, March 5 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Friday, March 6 at 7 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|ESPN
|Sunday, March 8 at 6 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|NBC, Peacock, FDSSE
|Friday, March 13 at 8:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Friday, April 3 at 8:30 p.m. ET
|Magic
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Sunday, April 5 at 7:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|NBC, Peacock
|Tuesday, April 7 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Wednesday, April 8 at 10 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|Bulls
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
