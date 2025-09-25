NBA
2025-26 Cleveland Cavaliers Schedule, Results, TV Channel
If you're seeking up-to-date information about the Cleveland Cavaliers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, you've come to the right place. More info can be found below.
Cavaliers' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|ESPN
|Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Sunday, October 26 at 6 p.m. ET
|Bucks
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, October 27 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|Peacock
|Wednesday, October 29 at 7 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|ESPN
|Friday, October 31 at 7:30 p.m. ET
|Raptors
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 6 p.m. ET
|Hawks
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|FDSSE
|Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET
|76ers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Friday, November 7 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|Bulls
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, November 10 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, November 13 at 7 p.m. ET
|Raptors
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|KUNP
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|Spurs
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET
|Warriors
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET
|Bulls
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, December 22 at 7 p.m. ET
|Hornets
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|Peacock
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Sunday, January 4 at 2 p.m. ET
|Pistons
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Tuesday, January 6 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Thursday, January 8 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Saturday, January 10 at 1 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|Amazon Prime Video
|Monday, January 12 at 7 p.m. ET
|Jazz
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Wednesday, January 14 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|ESPN
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 9 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, February 4 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
|Saturday, February 7 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Monday, February 9 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|-
|Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET
|Wizards
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|Nets
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Friday, February 20 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET
|Pistons
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Sunday, March 8 at 1 p.m. ET
|Celtics
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|ABC
|Monday, March 9 at 7 p.m. ET
|76ers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Wednesday, March 11 at 7:30 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|ESPN
|Friday, March 13 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
|Sunday, March 15 at 3:30 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|Amazon Prime Video
|Sunday, April 5 at 6 p.m. ET
|Pacers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, April 6 at 8 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET
|Hawks
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|FDSSE
|Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|Amazon Prime Video, FDSSE
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|Wizards
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
