2025-26 Cleveland Cavaliers Schedule, Results, TV Channel

If you're seeking up-to-date information about the Cleveland Cavaliers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, you've come to the right place. More info can be found below.

Cavaliers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York ESPN Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Sunday, October 26 at 6 p.m. ET Bucks - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Monday, October 27 at 7 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Peacock Wednesday, October 29 at 7 p.m. ET @ Celtics - TD Garden, Boston, Massachusetts ESPN Friday, October 31 at 7:30 p.m. ET Raptors - Rocket Arena, Cleveland, Ohio -

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 6 p.m. ET Hawks - Rocket Arena, Cleveland, Ohio FDSSE Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET 76ers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Friday, November 7 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Saturday, November 8 at 8 p.m. ET Bulls - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Monday, November 10 at 7:30 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Thursday, November 13 at 7 p.m. ET Raptors - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, December 1 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Wednesday, December 3 at 7 p.m. ET Trail Blazers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio KUNP Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET Spurs - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ET Warriors - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET Bulls - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Monday, December 22 at 7 p.m. ET Hornets - Rocket Arena, Cleveland, Ohio Peacock View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET Nuggets - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Sunday, January 4 at 2 p.m. ET Pistons - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Tuesday, January 6 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Thursday, January 8 at 8 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota - Saturday, January 10 at 1 p.m. ET Timberwolves - Rocket Arena, Cleveland, Ohio Amazon Prime Video Monday, January 12 at 7 p.m. ET Jazz - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Wednesday, January 14 at 7 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania ESPN View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 9 p.m. ET @ Trail Blazers - Moda Center, Portland, Oregon KUNP Wednesday, February 4 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California - Saturday, February 7 at 10 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California - Monday, February 9 at 9 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado - Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET Wizards - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Thursday, February 19 at 7 p.m. ET Nets - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Friday, February 20 at 7 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET Pistons - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Sunday, March 8 at 1 p.m. ET Celtics - Rocket Arena, Cleveland, Ohio ABC Monday, March 9 at 7 p.m. ET 76ers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Wednesday, March 11 at 7:30 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida ESPN Friday, March 13 at 8:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas - Sunday, March 15 at 3:30 p.m. ET Mavericks - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, April 2 at 10 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California Amazon Prime Video Sunday, April 5 at 6 p.m. ET Pacers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - Monday, April 6 at 8 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee - Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET Hawks - Rocket Arena, Cleveland, Ohio FDSSE Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia Amazon Prime Video, FDSSE Sunday, April 12 at 6 p.m. ET Wizards - Rocket Arena, Cleveland, Ohio -

