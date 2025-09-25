FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Cleveland Cavaliers Schedule, Results, TV Channel

2025-26 Cleveland Cavaliers Schedule, Results, TV Channel

If you're seeking up-to-date information about the Cleveland Cavaliers' upcoming games, past results, and TV schedule for the 2025-26 NBA campaign, you've come to the right place. More info can be found below.

Cavaliers' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkESPN
Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Sunday, October 26 at 6 p.m. ETBucks-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, October 27 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganPeacock
Wednesday, October 29 at 7 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, MassachusettsESPN
Friday, October 31 at 7:30 p.m. ETRaptors-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ETHawks-Rocket Arena, Cleveland, OhioFDSSE
Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET76ers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Friday, November 7 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Saturday, November 8 at 8 p.m. ETBulls-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, November 10 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Wednesday, November 12 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, November 13 at 7 p.m. ETRaptors-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Wednesday, December 3 at 7 p.m. ETTrail Blazers-Rocket Arena, Cleveland, OhioKUNP
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ETSpurs-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Saturday, December 6 at 7:30 p.m. ETWarriors-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, December 19 at 7:30 p.m. ETBulls-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, December 22 at 7 p.m. ETHornets-Rocket Arena, Cleveland, OhioPeacock

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7:30 p.m. ETNuggets-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Sunday, January 4 at 2 p.m. ETPistons-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Tuesday, January 6 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Thursday, January 8 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Saturday, January 10 at 1 p.m. ETTimberwolves-Rocket Arena, Cleveland, OhioAmazon Prime Video
Monday, January 12 at 7 p.m. ETJazz-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Wednesday, January 14 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaESPN

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 9 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, February 4 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-
Saturday, February 7 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Monday, February 9 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, Colorado-
Wednesday, February 11 at 7 p.m. ETWizards-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Thursday, February 19 at 7 p.m. ETNets-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Friday, February 20 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, March 3 at 7 p.m. ETPistons-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Sunday, March 8 at 1 p.m. ETCeltics-Rocket Arena, Cleveland, OhioABC
Monday, March 9 at 7 p.m. ET76ers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Wednesday, March 11 at 7:30 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaESPN
Friday, March 13 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-
Sunday, March 15 at 3:30 p.m. ETMavericks-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaAmazon Prime Video
Sunday, April 5 at 6 p.m. ETPacers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, April 6 at 8 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Wednesday, April 8 at 7 p.m. ETHawks-Rocket Arena, Cleveland, OhioFDSSE
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaAmazon Prime Video, FDSSE
Sunday, April 12 at 6 p.m. ETWizards-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

