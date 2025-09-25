NBA
2025-26 Chicago Bulls Schedule, Results, TV Channel
See the article below to help you follow the Chicago Bulls during the entire 2025-26 NBA season. We offer a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Bulls' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 8 p.m. ET
|Pistons
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Saturday, October 25 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Monday, October 27 at 8 p.m. ET
|Hawks
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|FDSSE
|Wednesday, October 29 at 8 p.m. ET
|Kings
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, October 31 at 8 p.m. ET
|Knicks
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 7 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET
|76ers
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Monday, November 10 at 8 p.m. ET
|Spurs
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Sunday, November 16 at 8 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|Peacock
|Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET
|Nets
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, December 5 at 8 p.m. ET
|Pacers
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Sunday, December 7 at 7 p.m. ET
|Warriors
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Wednesday, December 17 at 8 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
|Sunday, December 21 at 3:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 8 p.m. ET
|Magic
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Saturday, January 3 at 8 p.m. ET
|Hornets
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, January 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Thursday, January 8 at 8 p.m. ET
|Heat
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|FDSSUN
|Saturday, January 10 at 8 p.m. ET
|Mavericks
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 6 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|Amazon Prime Video
|Saturday, February 7 at 8 p.m. ET
|Nuggets
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Thursday, February 19 at 8 p.m. ET
|Raptors
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Tuesday, March 3 at 8 p.m. ET
|Thunder
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Thursday, March 5 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Sunday, March 8 at 9 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|-
|Thursday, March 12 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|-
|Friday, March 13 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 8 p.m. ET
|Pacers
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET
|Suns
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Tuesday, April 7 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Thursday, April 9 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|Magic
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.