FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Chicago Bulls Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Chicago Bulls Schedule, Results, TV Channel

See the article below to help you follow the Chicago Bulls during the entire 2025-26 NBA season. We offer a list of upcoming games, past results, and the team's TV schedule.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Bulls' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 8 p.m. ETPistons-United Center, Chicago, Illinois-
Saturday, October 25 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Monday, October 27 at 8 p.m. ETHawks-United Center, Chicago, IllinoisFDSSE
Wednesday, October 29 at 8 p.m. ETKings-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, October 31 at 8 p.m. ETKnicks-United Center, Chicago, Illinois-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 7 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET76ers-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, November 7 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Saturday, November 8 at 8 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Monday, November 10 at 8 p.m. ETSpurs-United Center, Chicago, Illinois-
Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Sunday, November 16 at 8 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaPeacock
Wednesday, December 3 at 8 p.m. ETNets-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, December 5 at 8 p.m. ETPacers-United Center, Chicago, Illinois-
Sunday, December 7 at 7 p.m. ETWarriors-United Center, Chicago, Illinois-
Wednesday, December 17 at 8 p.m. ETCavaliers-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-
Sunday, December 21 at 3:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 8 p.m. ETMagic-United Center, Chicago, Illinois-
Saturday, January 3 at 8 p.m. ETHornets-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, January 5 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Thursday, January 8 at 8 p.m. ETHeat-United Center, Chicago, IllinoisFDSSUN
Saturday, January 10 at 8 p.m. ETMavericks-United Center, Chicago, Illinois-
Tuesday, January 13 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Tuesday, February 3 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioAmazon Prime Video
Saturday, February 7 at 8 p.m. ETNuggets-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Thursday, February 19 at 8 p.m. ETRaptors-United Center, Chicago, Illinois-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ETBucks-United Center, Chicago, Illinois-
Tuesday, March 3 at 8 p.m. ETThunder-United Center, Chicago, Illinois-
Thursday, March 5 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Sunday, March 8 at 9 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, California-
Thursday, March 12 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, California-
Friday, March 13 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 8 p.m. ETPacers-United Center, Chicago, Illinois-
Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ETSuns-United Center, Chicago, Illinois-
Tuesday, April 7 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Thursday, April 9 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Friday, April 10 at 8 p.m. ETMagic-United Center, Chicago, Illinois-
Sunday, April 12 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup