FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

MLB iconMLB

Explore MLB

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

Ryder Cup iconRyder Cup

Explore Ryder Cup

WNBA iconWNBA

Explore WNBA

NBA iconNBA

Explore NBA

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

2025-26 Charlotte Hornets Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

2025-26 Charlotte Hornets Schedule, Results, TV Channel

Follow the Charlotte Hornets for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Hornets' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7 p.m. ETNets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-
Sunday, October 26 at 6 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Tuesday, October 28 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, October 30 at 7 p.m. ETMagic-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Saturday, November 1 at 6 p.m. ETTimberwolves-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Sunday, November 2 at 6 p.m. ETJazz-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET@ Pelicans-Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana-
Friday, November 7 at 8 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Monday, November 10 at 7 p.m. ETLakers-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Wednesday, November 12 at 7 p.m. ETBucks-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Friday, November 14 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-
Sunday, December 7 at 6 p.m. ETNuggets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Thursday, December 18 at 7 p.m. ETHawks-Spectrum Center, Charlotte, North CarolinaFDSSE
Saturday, December 20 at 7:30 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Monday, December 22 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, OhioPeacock

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Saturday, January 3 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Monday, January 5 at 8 p.m. ET@ Thunder-Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma-
Wednesday, January 7 at 7 p.m. ETRaptors-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Thursday, January 8 at 7 p.m. ETPacers-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Saturday, January 10 at 9:30 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, Utah-
Monday, January 12 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, California-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, February 2 at 7 p.m. ETPelicans-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Thursday, February 5 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Saturday, February 7 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, February 9 at 7 p.m. ETPistons-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Wednesday, February 11 at 7 p.m. ETHawks-Spectrum Center, Charlotte, North CarolinaFDSSE
Thursday, February 19 at 7 p.m. ETRockets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Friday, February 20 at 7 p.m. ETCavaliers-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, March 3 at 7 p.m. ETMavericks-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, March 6 at 7 p.m. ETHeat-Spectrum Center, Charlotte, North CarolinaFDSSUN
Sunday, March 8 at 9 p.m. ET@ Suns-PHX Arena, Phoenix, Arizona-
Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET@ Trail Blazers-Moda Center, Portland, OregonKUNP
Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, California-
Saturday, March 14 at 8 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, April 2 at 7 p.m. ETSuns-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Friday, April 3 at 7 p.m. ETPacers-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Sunday, April 5 at 7 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, Minnesota-
Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET@ Celtics-TD Garden, Boston, Massachusetts-
Friday, April 10 at 7 p.m. ETPistons-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup