NBA
2025-26 Charlotte Hornets Schedule, Results, TV Channel
Follow the Charlotte Hornets for the entire 2025-26 NBA campaign with the page below, which includes info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Find additional details below.
Hornets' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET
|Nets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
|Sunday, October 26 at 6 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Tuesday, October 28 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, October 30 at 7 p.m. ET
|Magic
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Saturday, November 1 at 6 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Sunday, November 2 at 6 p.m. ET
|Jazz
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET
|@ Pelicans
|-
|Smoothie King Center, New Orleans, Louisiana
|-
|Friday, November 7 at 8 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Monday, November 10 at 7 p.m. ET
|Lakers
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Wednesday, November 12 at 7 p.m. ET
|Bucks
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Friday, November 14 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
|Sunday, December 7 at 6 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Thursday, December 18 at 7 p.m. ET
|Hawks
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|FDSSE
|Saturday, December 20 at 7:30 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Monday, December 22 at 7 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|Peacock
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Saturday, January 3 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Monday, January 5 at 8 p.m. ET
|@ Thunder
|-
|Paycom Center, Oklahoma City, Oklahoma
|-
|Wednesday, January 7 at 7 p.m. ET
|Raptors
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Thursday, January 8 at 7 p.m. ET
|Pacers
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Saturday, January 10 at 9:30 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|-
|Monday, January 12 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, February 2 at 7 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Thursday, February 5 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Saturday, February 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Monday, February 9 at 7 p.m. ET
|Pistons
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET
|Hawks
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|FDSSE
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|Rockets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Friday, February 20 at 7 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, March 3 at 7 p.m. ET
|Mavericks
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Wednesday, March 4 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Friday, March 6 at 7 p.m. ET
|Heat
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|FDSSUN
|Sunday, March 8 at 9 p.m. ET
|@ Suns
|-
|PHX Arena, Phoenix, Arizona
|-
|Tuesday, March 10 at 10 p.m. ET
|@ Trail Blazers
|-
|Moda Center, Portland, Oregon
|KUNP
|Wednesday, March 11 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|-
|Saturday, March 14 at 8 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, April 2 at 7 p.m. ET
|Suns
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Friday, April 3 at 7 p.m. ET
|Pacers
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Sunday, April 5 at 7 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|-
|Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET
|@ Celtics
|-
|TD Garden, Boston, Massachusetts
|-
|Friday, April 10 at 7 p.m. ET
|Pistons
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
