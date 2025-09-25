2025-26 Brooklyn Nets Schedule, Results, TV Channel

During the 2025-26 NBA season, you can check out this page all year long for up-to-date info about the upcoming games, past results, and TV schedule for the Brooklyn Nets.

Nets' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina - Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET Cavaliers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Sunday, October 26 at 2 p.m. ET @ Spurs - Frost Bank Center, San Antonio, Texas - Monday, October 27 at 8 p.m. ET @ Rockets - Toyota Center, Houston, Texas - Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET Hawks - Barclays Center, Brooklyn, New York FDSSE

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 6 p.m. ET 76ers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Monday, November 3 at 7 p.m. ET Timberwolves - Barclays Center, Brooklyn, New York Peacock Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana - Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET Pistons - Barclays Center, Brooklyn, New York - Sunday, November 9 at 6 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York - Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ET Raptors - Barclays Center, Brooklyn, New York - Friday, November 14 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET Hornets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois - Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ET Jazz - Barclays Center, Brooklyn, New York - Saturday, December 6 at 5 p.m. ET Pelicans - Barclays Center, Brooklyn, New York - Thursday, December 18 at 7:30 p.m. ET Heat - Barclays Center, Brooklyn, New York FDSSUN Sunday, December 21 at 6 p.m. ET Raptors - Barclays Center, Brooklyn, New York - Tuesday, December 23 at 7 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania - View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Thursday, January 1 at 6 p.m. ET Rockets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Friday, January 2 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia - Sunday, January 4 at 3:30 p.m. ET Nuggets - Barclays Center, Brooklyn, New York - Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET Magic - Barclays Center, Brooklyn, New York - Friday, January 9 at 7:30 p.m. ET Clippers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Sunday, January 11 at 3:30 p.m. ET @ Grizzlies - FedExForum, Memphis, Tennessee - Monday, January 12 at 8:30 p.m. ET @ Mavericks - American Airlines Center, Dallas, Texas - View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, February 1 at 6 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET Lakers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Thursday, February 5 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida - Saturday, February 7 at 3 p.m. ET Wizards - Barclays Center, Brooklyn, New York - Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET Bulls - Barclays Center, Brooklyn, New York - Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET Pacers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Thursday, February 19 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio - View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET Cavaliers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN Saturday, March 7 at 6 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan - Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET Grizzlies - Barclays Center, Brooklyn, New York - Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET Pistons - Barclays Center, Brooklyn, New York - Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET @ Hawks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET Hawks - Barclays Center, Brooklyn, New York FDSSE Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET Wizards - Barclays Center, Brooklyn, New York - Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET Bucks - Barclays Center, Brooklyn, New York - Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ET Pacers - Barclays Center, Brooklyn, New York - Friday, April 10 at 8 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin - Sunday, April 12 at 6 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario -

