NBA
2025-26 Brooklyn Nets Schedule, Results, TV Channel
During the 2025-26 NBA season, you can check out this page all year long for up-to-date info about the upcoming games, past results, and TV schedule for the Brooklyn Nets.
Nets' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|-
|Friday, October 24 at 7:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Sunday, October 26 at 2 p.m. ET
|@ Spurs
|-
|Frost Bank Center, San Antonio, Texas
|-
|Monday, October 27 at 8 p.m. ET
|@ Rockets
|-
|Toyota Center, Houston, Texas
|-
|Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|FDSSE
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 6 p.m. ET
|76ers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Monday, November 3 at 7 p.m. ET
|Timberwolves
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|Peacock
|Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|-
|Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET
|Pistons
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Sunday, November 9 at 6 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|-
|Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ET
|Raptors
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Friday, November 14 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7:30 p.m. ET
|Hornets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|-
|Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ET
|Jazz
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Saturday, December 6 at 5 p.m. ET
|Pelicans
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, December 18 at 7:30 p.m. ET
|Heat
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|FDSSUN
|Sunday, December 21 at 6 p.m. ET
|Raptors
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, December 23 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|-
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Thursday, January 1 at 6 p.m. ET
|Rockets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Friday, January 2 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|-
|Sunday, January 4 at 3:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|Magic
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Friday, January 9 at 7:30 p.m. ET
|Clippers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Sunday, January 11 at 3:30 p.m. ET
|@ Grizzlies
|-
|FedExForum, Memphis, Tennessee
|-
|Monday, January 12 at 8:30 p.m. ET
|@ Mavericks
|-
|American Airlines Center, Dallas, Texas
|-
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, February 1 at 6 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET
|Lakers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, February 5 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|-
|Saturday, February 7 at 3 p.m. ET
|Wizards
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Monday, February 9 at 7:30 p.m. ET
|Bulls
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|-
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN
|Saturday, March 7 at 6 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|-
|Monday, March 9 at 7:30 p.m. ET
|Grizzlies
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ET
|Pistons
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET
|@ Hawks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET
|Hawks
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|FDSSE
|Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ET
|Wizards
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ET
|Bucks
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ET
|Pacers
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|-
|Friday, April 10 at 8 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|-
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|-
