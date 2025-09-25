FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Brooklyn Nets Schedule, Results, TV Channel

During the 2025-26 NBA season, you can check out this page all year long for up-to-date info about the upcoming games, past results, and TV schedule for the Brooklyn Nets.

Nets' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North Carolina-
Friday, October 24 at 7:30 p.m. ETCavaliers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Sunday, October 26 at 2 p.m. ET@ Spurs-Frost Bank Center, San Antonio, Texas-
Monday, October 27 at 8 p.m. ET@ Rockets-Toyota Center, Houston, Texas-
Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ETHawks-Barclays Center, Brooklyn, New YorkFDSSE

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ET76ers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Monday, November 3 at 7 p.m. ETTimberwolves-Barclays Center, Brooklyn, New YorkPeacock
Wednesday, November 5 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana-
Friday, November 7 at 7:30 p.m. ETPistons-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Sunday, November 9 at 6 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New York-
Tuesday, November 11 at 7:30 p.m. ETRaptors-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, November 14 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7:30 p.m. ETHornets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Wednesday, December 3 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, Illinois-
Thursday, December 4 at 7:30 p.m. ETJazz-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Saturday, December 6 at 5 p.m. ETPelicans-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, December 18 at 7:30 p.m. ETHeat-Barclays Center, Brooklyn, New YorkFDSSUN
Sunday, December 21 at 6 p.m. ETRaptors-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, December 23 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania-

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Thursday, January 1 at 6 p.m. ETRockets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, January 2 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of Columbia-
Sunday, January 4 at 3:30 p.m. ETNuggets-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ETMagic-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, January 9 at 7:30 p.m. ETClippers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Sunday, January 11 at 3:30 p.m. ET@ Grizzlies-FedExForum, Memphis, Tennessee-
Monday, January 12 at 8:30 p.m. ET@ Mavericks-American Airlines Center, Dallas, Texas-

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, February 1 at 6 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ETLakers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, February 5 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, Florida-
Saturday, February 7 at 3 p.m. ETWizards-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Monday, February 9 at 7:30 p.m. ETBulls-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Wednesday, February 11 at 7:30 p.m. ETPacers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, February 19 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, Ohio-

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 3:30 p.m. ETCavaliers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, March 3 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Thursday, March 5 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN
Saturday, March 7 at 6 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, Michigan-
Monday, March 9 at 7:30 p.m. ETGrizzlies-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, March 10 at 7:30 p.m. ETPistons-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET@ Hawks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, April 3 at 7:30 p.m. ETHawks-Barclays Center, Brooklyn, New YorkFDSSE
Sunday, April 5 at 3:30 p.m. ETWizards-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Tuesday, April 7 at 7:30 p.m. ETBucks-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Thursday, April 9 at 7:30 p.m. ETPacers-Barclays Center, Brooklyn, New York-
Friday, April 10 at 8 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin-
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, Ontario-

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

