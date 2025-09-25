FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
NBA

2025-26 Atlanta Hawks Schedule, Results, TV Channel

Data Skrive
Data Skrive

2025-26 Atlanta Hawks Schedule, Results, TV Channel

Stay up to date with the Atlanta Hawks during the 2025-26 NBA season, with info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Keep reading for more details.

Hawks' 2025-26 Schedule

October

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ETRaptors-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Friday, October 24 at 7 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaFDSSE
Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ETThunder-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, October 27 at 8 p.m. ET@ Bulls-United Center, Chicago, IllinoisFDSSE
Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New YorkFDSSE
Friday, October 31 at 7 p.m. ET@ Pacers-Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IndianaFDSSE

November

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, November 2 at 6 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, OhioFDSSE
Tuesday, November 4 at 8 p.m. ETMagic-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaNBC, Peacock, FDSSE
Friday, November 7 at 7:30 p.m. ETRaptors-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Saturday, November 8 at 8 p.m. ETLakers-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, November 10 at 10:30 p.m. ET@ Clippers-Intuit Dome, Inglewood, CaliforniaFDSSE
Wednesday, November 12 at 10 p.m. ET@ Kings-Golden 1 Center, Sacramento, CaliforniaFDSSE
Thursday, November 13 at 9 p.m. ET@ Jazz-Delta Center, Salt Lake City, UtahFDSSE

December

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Monday, December 1 at 7 p.m. ET@ Pistons-Little Caesars Arena, Detroit, MichiganFDSSE
Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ETClippers-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Friday, December 5 at 7:30 p.m. ETNuggets-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Saturday, December 6 at 7 p.m. ET@ Wizards-Capital One Arena, Washington, District of ColumbiaFDSSE
Thursday, December 18 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North CarolinaFDSSE
Friday, December 19 at 7:30 p.m. ETSpurs-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Sunday, December 21 at 3:30 p.m. ETBulls-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE

January

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET@ Knicks-Madison Square Garden, New York City, New YorkAmazon Prime Video, FDSSE
Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSE
Monday, January 5 at 7:30 p.m. ET@ Raptors-Scotiabank Arena, Toronto, OntarioFDSSE
Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ETPelicans-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Friday, January 9 at 9 p.m. ET@ Nuggets-Ball Arena, Denver, ColoradoFDSSE
Sunday, January 11 at 8:30 p.m. ET@ Warriors-Chase Center, San Francisco, CaliforniaFDSSE
Tuesday, January 13 at 10:30 p.m. ET@ Lakers-Crypto.com Arena, Los Angeles, CaliforniaFDSSE

February

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN, FDSSE
Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ETJazz-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Saturday, February 7 at 7:30 p.m. ETHornets-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Monday, February 9 at 8 p.m. ET@ Timberwolves-Target Center, Minneapolis, MinnesotaFDSSE
Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET@ Hornets-Spectrum Center, Charlotte, North CarolinaFDSSE
Thursday, February 19 at 7 p.m. ET@ 76ers-Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PennsylvaniaFDSSE
Friday, February 20 at 7:30 p.m. ETHeat-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSUN, FDSSE

March

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Sunday, March 1 at 6 p.m. ETTrail Blazers-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaKUNP, FDSSE
Wednesday, March 4 at 9:30 p.m. ET@ Bucks-Fiserv Forum, Milwaukee, WisconsinESPN, FDSSE
Saturday, March 7 at 7:30 p.m. ET76ers-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Tuesday, March 10 at 8 p.m. ETMavericks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaNBC, Peacock, FDSSE
Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ETNets-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaFDSSE
Saturday, March 14 at 3 p.m. ETBucks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaAmazon Prime Video, FDSSE
Monday, March 16 at 7 p.m. ETMagic-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaPeacock, FDSSE

April

Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ET@ Magic-Kia Center, Orlando, FloridaESPN, FDSSE
Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET@ Nets-Barclays Center, Brooklyn, New YorkFDSSE
Monday, April 6 at 7 p.m. ETKnicks-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaPeacock, FDSSE
Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET@ Cavaliers-Rocket Arena, Cleveland, OhioFDSSE
Friday, April 10 at 7:30 p.m. ETCavaliers-State Farm Arena, Atlanta, GeorgiaAmazon Prime Video, FDSSE
Sunday, April 12 at 6 p.m. ET@ Heat-Kaseya Center, Miami, FloridaFDSSUN, FDSSE

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, and Chandler Parsons Monday-Thursday at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

