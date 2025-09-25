2025-26 Atlanta Hawks Schedule, Results, TV Channel

Stay up to date with the Atlanta Hawks during the 2025-26 NBA season, with info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Keep reading for more details.

Hawks' 2025-26 Schedule

October

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ET Raptors - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Friday, October 24 at 7 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida FDSSE Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET Thunder - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Monday, October 27 at 8 p.m. ET @ Bulls - United Center, Chicago, Illinois FDSSE Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York FDSSE Friday, October 31 at 7 p.m. ET @ Pacers - Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana FDSSE

November

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, November 2 at 6 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio FDSSE Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET Magic - State Farm Arena, Atlanta, Georgia NBC, Peacock, FDSSE Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET Raptors - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Saturday, November 8 at 8 p.m. ET Lakers - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Monday, November 10 at 10:30 p.m. ET @ Clippers - Intuit Dome, Inglewood, California FDSSE Wednesday, November 12 at 10 p.m. ET @ Kings - Golden 1 Center, Sacramento, California FDSSE Thursday, November 13 at 9 p.m. ET @ Jazz - Delta Center, Salt Lake City, Utah FDSSE View Full Table ChevronDown

December

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Monday, December 1 at 7 p.m. ET @ Pistons - Little Caesars Arena, Detroit, Michigan FDSSE Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET Clippers - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET Nuggets - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Saturday, December 6 at 7 p.m. ET @ Wizards - Capital One Arena, Washington, District of Columbia FDSSE Thursday, December 18 at 7 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina FDSSE Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET Spurs - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Sunday, December 21 at 3:30 p.m. ET Bulls - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE View Full Table ChevronDown

January

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET @ Knicks - Madison Square Garden, New York City, New York Amazon Prime Video, FDSSE Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario FDSSE Monday, January 5 at 7:30 p.m. ET @ Raptors - Scotiabank Arena, Toronto, Ontario FDSSE Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET Pelicans - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Friday, January 9 at 9 p.m. ET @ Nuggets - Ball Arena, Denver, Colorado FDSSE Sunday, January 11 at 8:30 p.m. ET @ Warriors - Chase Center, San Francisco, California FDSSE Tuesday, January 13 at 10:30 p.m. ET @ Lakers - Crypto.com Arena, Los Angeles, California FDSSE View Full Table ChevronDown

February

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN, FDSSE Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ET Jazz - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Saturday, February 7 at 7:30 p.m. ET Hornets - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Monday, February 9 at 8 p.m. ET @ Timberwolves - Target Center, Minneapolis, Minnesota FDSSE Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET @ Hornets - Spectrum Center, Charlotte, North Carolina FDSSE Thursday, February 19 at 7 p.m. ET @ 76ers - Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania FDSSE Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET Heat - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSUN, FDSSE View Full Table ChevronDown

March

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Sunday, March 1 at 6 p.m. ET Trail Blazers - State Farm Arena, Atlanta, Georgia KUNP, FDSSE Wednesday, March 4 at 9:30 p.m. ET @ Bucks - Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin ESPN, FDSSE Saturday, March 7 at 7:30 p.m. ET 76ers - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET Mavericks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia NBC, Peacock, FDSSE Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET Nets - State Farm Arena, Atlanta, Georgia FDSSE Saturday, March 14 at 3 p.m. ET Bucks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia Amazon Prime Video, FDSSE Monday, March 16 at 7 p.m. ET Magic - State Farm Arena, Atlanta, Georgia Peacock, FDSSE View Full Table ChevronDown

April

Date/Time Opponent Odds/Score Location TV Channel Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ET @ Magic - Kia Center, Orlando, Florida ESPN, FDSSE Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET @ Nets - Barclays Center, Brooklyn, New York FDSSE Monday, April 6 at 7 p.m. ET Knicks - State Farm Arena, Atlanta, Georgia Peacock, FDSSE Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET @ Cavaliers - Rocket Arena, Cleveland, Ohio FDSSE Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET Cavaliers - State Farm Arena, Atlanta, Georgia Amazon Prime Video, FDSSE Sunday, April 12 at 6 p.m. ET @ Heat - Kaseya Center, Miami, Florida FDSSUN, FDSSE

