NBA
2025-26 Atlanta Hawks Schedule, Results, TV Channel
Stay up to date with the Atlanta Hawks during the 2025-26 NBA season, with info on upcoming games, past results, and the team's TV schedule. Keep reading for more details.
Hawks' 2025-26 Schedule
October
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, October 22 at 7:30 p.m. ET
|Raptors
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Friday, October 24 at 7 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|FDSSE
|Saturday, October 25 at 7:30 p.m. ET
|Thunder
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Monday, October 27 at 8 p.m. ET
|@ Bulls
|-
|United Center, Chicago, Illinois
|FDSSE
|Wednesday, October 29 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|FDSSE
|Friday, October 31 at 7 p.m. ET
|@ Pacers
|-
|Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, Indiana
|FDSSE
November
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, November 2 at 6 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|FDSSE
|Tuesday, November 4 at 8 p.m. ET
|Magic
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|NBC, Peacock, FDSSE
|Friday, November 7 at 7:30 p.m. ET
|Raptors
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Saturday, November 8 at 8 p.m. ET
|Lakers
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Monday, November 10 at 10:30 p.m. ET
|@ Clippers
|-
|Intuit Dome, Inglewood, California
|FDSSE
|Wednesday, November 12 at 10 p.m. ET
|@ Kings
|-
|Golden 1 Center, Sacramento, California
|FDSSE
|Thursday, November 13 at 9 p.m. ET
|@ Jazz
|-
|Delta Center, Salt Lake City, Utah
|FDSSE
December
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Monday, December 1 at 7 p.m. ET
|@ Pistons
|-
|Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
|FDSSE
|Wednesday, December 3 at 7:30 p.m. ET
|Clippers
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Friday, December 5 at 7:30 p.m. ET
|Nuggets
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Saturday, December 6 at 7 p.m. ET
|@ Wizards
|-
|Capital One Arena, Washington, District of Columbia
|FDSSE
|Thursday, December 18 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|FDSSE
|Friday, December 19 at 7:30 p.m. ET
|Spurs
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Sunday, December 21 at 3:30 p.m. ET
|Bulls
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
January
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Friday, January 2 at 7:30 p.m. ET
|@ Knicks
|-
|Madison Square Garden, New York City, New York
|Amazon Prime Video, FDSSE
|Saturday, January 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|FDSSE
|Monday, January 5 at 7:30 p.m. ET
|@ Raptors
|-
|Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
|FDSSE
|Wednesday, January 7 at 7:30 p.m. ET
|Pelicans
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Friday, January 9 at 9 p.m. ET
|@ Nuggets
|-
|Ball Arena, Denver, Colorado
|FDSSE
|Sunday, January 11 at 8:30 p.m. ET
|@ Warriors
|-
|Chase Center, San Francisco, California
|FDSSE
|Tuesday, January 13 at 10:30 p.m. ET
|@ Lakers
|-
|Crypto.com Arena, Los Angeles, California
|FDSSE
February
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Tuesday, February 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN, FDSSE
|Thursday, February 5 at 7:30 p.m. ET
|Jazz
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Saturday, February 7 at 7:30 p.m. ET
|Hornets
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Monday, February 9 at 8 p.m. ET
|@ Timberwolves
|-
|Target Center, Minneapolis, Minnesota
|FDSSE
|Wednesday, February 11 at 7 p.m. ET
|@ Hornets
|-
|Spectrum Center, Charlotte, North Carolina
|FDSSE
|Thursday, February 19 at 7 p.m. ET
|@ 76ers
|-
|Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, Pennsylvania
|FDSSE
|Friday, February 20 at 7:30 p.m. ET
|Heat
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSUN, FDSSE
March
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Sunday, March 1 at 6 p.m. ET
|Trail Blazers
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|KUNP, FDSSE
|Wednesday, March 4 at 9:30 p.m. ET
|@ Bucks
|-
|Fiserv Forum, Milwaukee, Wisconsin
|ESPN, FDSSE
|Saturday, March 7 at 7:30 p.m. ET
|76ers
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Tuesday, March 10 at 8 p.m. ET
|Mavericks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|NBC, Peacock, FDSSE
|Thursday, March 12 at 7:30 p.m. ET
|Nets
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|FDSSE
|Saturday, March 14 at 3 p.m. ET
|Bucks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|Amazon Prime Video, FDSSE
|Monday, March 16 at 7 p.m. ET
|Magic
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|Peacock, FDSSE
April
Date/Time
Opponent
Odds/Score
Location
TV Channel
|Wednesday, April 1 at 7:30 p.m. ET
|@ Magic
|-
|Kia Center, Orlando, Florida
|ESPN, FDSSE
|Friday, April 3 at 7:30 p.m. ET
|@ Nets
|-
|Barclays Center, Brooklyn, New York
|FDSSE
|Monday, April 6 at 7 p.m. ET
|Knicks
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|Peacock, FDSSE
|Wednesday, April 8 at 7 p.m. ET
|@ Cavaliers
|-
|Rocket Arena, Cleveland, Ohio
|FDSSE
|Friday, April 10 at 7:30 p.m. ET
|Cavaliers
|-
|State Farm Arena, Atlanta, Georgia
|Amazon Prime Video, FDSSE
|Sunday, April 12 at 6 p.m. ET
|@ Heat
|-
|Kaseya Center, Miami, Florida
|FDSSUN, FDSSE
