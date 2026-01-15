NHL
Sabres vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 15
NHL action on Thursday includes the Buffalo Sabres playing the Montreal Canadiens.
Before you place your bet on this game at FanDuel Sportsbook, here are the NHL moneyline insights you need to know.
Sabres vs Canadiens Game Info
- Buffalo Sabres (25-16-4) vs. Montreal Canadiens (26-14-7)
- Date: Thursday, January 15, 2026
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: KeyBank Center -- Buffalo, New York
- Coverage: ESPN+
Sabres vs Canadiens Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Sabres (-118)
|Canadiens (-102)
|6.5
|Sabres (-1.5)
Sabres vs Canadiens Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Canadiens win (53.8%)
Sabres vs Canadiens Puck Line
- The Canadiens are 1.5-goal underdogs against the Sabres. The Canadiens are -250 to cover the spread, and the Sabres are +198.
Sabres vs Canadiens Over/Under
- The Sabres-Canadiens matchup on Jan. 15 has been given an over/under of 6.5 goals. The over is +100 and the under is -122.
Sabres vs Canadiens Moneyline
- Buffalo is the favorite, -118 on the moneyline, while Montreal is a -102 underdog on the road.