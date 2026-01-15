FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

Explore NFL

Explore NBA

Explore NCAAF

Explore NCAAB

Explore NHL

Explore FanDuel Promos

Explore Email Sign-Up

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NHL

Sabres vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 15

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

Sabres vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Jan. 15

NHL action on Thursday includes the Buffalo Sabres playing the Montreal Canadiens.

Before you place your bet on this game at FanDuel Sportsbook, here are the NHL moneyline insights you need to know.

Sabres vs Canadiens Game Info

  • Buffalo Sabres (25-16-4) vs. Montreal Canadiens (26-14-7)
  • Date: Thursday, January 15, 2026
  • Time: 7 p.m. ET
  • Venue: KeyBank Center -- Buffalo, New York
  • Coverage: ESPN+

Sabres vs Canadiens Odds

All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.

Favorite
Underdog
Total
Puck Line
Sabres (-118)Canadiens (-102)6.5Sabres (-1.5)

Sabres vs Canadiens Prediction & Pick

All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.

  • Prediction: Canadiens win (53.8%)

Sabres vs Canadiens Puck Line

  • The Canadiens are 1.5-goal underdogs against the Sabres. The Canadiens are -250 to cover the spread, and the Sabres are +198.

Sabres vs Canadiens Over/Under

  • The Sabres-Canadiens matchup on Jan. 15 has been given an over/under of 6.5 goals. The over is +100 and the under is -122.

Sabres vs Canadiens Moneyline

  • Buffalo is the favorite, -118 on the moneyline, while Montreal is a -102 underdog on the road.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup