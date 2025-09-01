ROTHSTEIN 45: Jon Rothstein's 2025-26 Preseason College Basketball Rankings
The preseason edition of the ROTHSTEIN 45 is now LIVE!
Please note: These rankings will be updated DAILY throughout the preseason. Teams who have yet to put together a capable roster with at least seven or eight players will be withheld from these rankings until they do so.
1. Purdue
Projected Starting 5:
G Braden Smith
G Fletcher Loyer
G CJ Cox
F Trey Kaufman-Renn
C Oscar Cluff
Projected Bench: Daniel Jacobsen, Gicarri Harris, Raleigh Burgess, Antione West Jr., Omer Mayer, Liam Murphy
Key Newcomers: Antione West Jr., Oscar Cluff (South Dakota State), Omer Mayer, Liam Murphy (North Florida)
Key Losses: Caleb Furst, Cam Heide, Myles Colvin
2. Houston
Projected Starting 5:
G Kingston Flemings
G Milos Uzan
G Emanuel Sharp
F Joseph Tugler
C Chris Cenac
Projected Bench: Mercy Miller, Kordelius Jefferson, Cedric Lath, Chase McCarty, Jacob McFarland, Isiah Harwell, Ramon Walker, Bryce Jackson, Kalifa Sakho
Key Newcomers: Chris Cenac, Isiah Harwell, Kingston Flemings, Bryce Jackson, Kalifa Sakho (Sam Houston State)
Key Losses: LJ Cryer, Ja’Vier Francis, J’Wan Roberts, Mylik Wilson
3. St. John’s
Projected Starting 5:
G Ian Jackson
G Oziyah Sellers
G Joson Sanon
F Bryce Hopkins
C Zuby Ejiofor
Projected Bench: Lefteris Liotopoulos, Rubin Prey, Sadiku Abine Ayo, Imran Suljanovic, Dillon Mitchell, Dylan Darling, Handje Tamba, Kelvin Odih, Casper Pohto
Key Newcomers: Joson Sanon (Arizona State), Bryce Hopkins (Providence), Oziyah Sellers (Stanford), Ian Jackson (North Carolina), Dillon Mitchell (Cincinnati), Imran Suljanovic, Dylan Darling (Idaho State), Handje Tamba (Weber State), Kelvin Odih, Casper Pohto
Key Losses: Kadary Richmond, Aaron Scott, Deivon Smith, RJ Luis, Simeon Wilcher
4. Florida
Projected Starting 5:
G Xaivian Lee
G Boogie Fland
F Thomas Haugh
F Alex Condon
C Reuben Chinyelu
Projected Bench: CJ Ingram, Micah Handlogten, Olivier Rioux, Alex Lloyd, Isaiah Brown, Urban Klavzar, AJ Brown
Key Newcomers: Alex Lloyd, CJ Ingram, Xaivian Lee (Princeton), AJ Brown (Ohio), Boogie Fland (Arkansas)
Key Losses: Walter Clayton Jr., Will Richard, Alijah Martin, Denzel Aberbeen
5. Michigan
Projected Starting 5:
G Elliot Cadeau
G Roddy Gayle
G Nimari Burnett
F Yaxel Lendeborg
C Aday Mara
Projected Bench: Morez JohnsonTrey McKenney, Winters Grady, Oscar Goodman, Will Tschetter, Morez Johnson, LJ Cason, Patrick Liburd
Key Newcomers: Trey McKenney, Winters Grady, Oscar Goodman, Elliot Cadeau (North Carolina), Morez Johnson (Illinois), Yaxel Lendeborg (UAB), Aday Mara (UCLA), Patrick Liburd
Key Losses: Vlad Goldin, Danny Wolf
6. UConn
Projected Starting 5:
G Silas Demary Jr.
G Solo Ball
G Braylon Mullins
F Alex Karaban
C Tarris Reed
Projected Bench: Jayden Ross, Jaylin Stewart, Jacob Furphy, Eric Reibe, Malachi Smith, Jacob Ross, Rrezon Elezaj, Uros Paunovic
Key Newcomers: Braylon Mullins, Jacob Furphy, Eric Reibe, Silas Demary Jr. (Georgia), Malachi Smith (Dayton), Jacob Ross, Rrezon Elezaj, Uros Paunovic
Key Losses: Liam McNeeley, Hassan Diarra, Samson Johnson
7. UCLA
Projected Starting 5:
G Donovan Dent
G Skyy Clark
F Eric Dailey
F Tyler Bilodeau
C Xavier Booker
Projected Bench: Eric Freeny, Brandon Williams, Jamar Brown, Trent Perry, Steven Jamerson
Key Newcomers: Donovan Dent (New Mexico), Jamar Brown (UMKC), Xavier Booker (Michigan State), Steven Jamerson (San Diego)
Key Losses: Kobe Johnson, Lazar Stefanovic, Aday Mara
8. BYU
Projected Starting 5:
G Rob Wright
G Kennard Davis Jr.
G Richie Saunders
F AJ Dybantsa
C Keba Keita
Projected Bench: Brody Kozlowski, Xavion Staton, Dominique Diomande, Mihailo Boskovic, Dawson Baker, Tyler Mrus, Nate Pickens, Aleksej Kostic
Key Newcomers: AJ Dybantsa, Xavion Staton, Dominique Diomande (Washington), Kennard Davis Jr. (Southern Illinois), Tyler Mrus (Idaho), Nate Pickens (UC Riverside), Aleksej Kostic
Key Losses: Trevin Knell, Mawot Mag, Fousseyni Traore, Egor Demin, Kanon Catchings
9. Duke
Projected Starting 5:
G Caleb Foster
G Isaiah Evans
F Dame Sarr
F Cameron Boozer
C Patrick Ngongba
Projected Bench: Darren Harris, Maliq Brown, Nick Khamenia, Cayden Boozer, Iffy Ufochukwu, Sebastian Wilkins
Key Newcomers: Cameron Boozer, Cayden Boozer, Nick Khamenia, Iffy Ufochukwu (Rice), Dame Sarr, Sebastian Wilkins
Key Losses: Cooper Flagg, Kon Knueppel, Khaman Maluach, Sion James, Mason Gillis, Tyrese Proctor
10. Texas Tech
Projected Starting 5:
G Christian Anderson
G Donovan Atwell
G LeJuan Watts
F JT Toppin
C Luke Bamgboye
Projected Bench: Marial Akuentok, Jazz Henderson, Leon Horner, Tyree Bryan, Josiah Moseley, Jaylen Petty
Key Newcomers: Marial Akuentok, Tyree Bryan (Santa Clara), LeJuan Watts (Washington State), Donovan Atwell (UNCG), Josiah Moseley (Villanova), Luke Bamgboye (VCU), Jaylen Petty
Key Losses: Elijah Hawkins, Kerwin Walton, Darrion Williams, Kevin Overton, Federiko Federiko
11. Arkansas
Projected Starting 5:
G Darius Acuff
G DJ Wagner
G Karter Knox
F Trevon Brazile
C Malique Ewin
Projected Bench: Isaiah Sealy, Meleek Thomas, Billy Richmond, Nick Pringle, Elmir Dzafic, Paulo Semedo
Key Newcomers: Darius Acuff, Meleek Thomas, Isaiah Sealy, Nick Pringle (South Carolina), Malique Ewin (Florida State), Elmir Dzafic, Paulo Semedo
Key Losses: Jonas Aidoo, Boogie Fland, Johnell Davis, Adou Thiero, Zvonimir Ivisic
12. Kentucky
Projected Starting 5:
G Jaland Lowe
G Denzel Aberdeen
G Otega Oweh
F Mouhamed Dioubate
C Jayden Quaintance
Projected Bench: Trent Noah, Jasper Johnson, Malachi Moreno, Kam Williams, Brandon Garrison, Andrija Jelavic, Collin Chandler, Reece Potter, Brayden Hawthorne
Key Newcomers: Jasper Johnson, Malachi Moreno, Kam Williams (Tulane), Jaland Lowe (Pitt), Mouhamed Dioubate (Alabama), Andrija Jelavic, Denzel Aberdeen (Florida), Reece Potter (Miami OH), Brayden Hawthorne
Key Losses: Lamont Butler, Koby Brea, Andrew Carr, Amari Williams, Jaxson Robinson
13. Arizona
Projected Starting 5:
G Jaden Bradley
G Brayden Burries
F Anthony Dell’Orso
F Koa Peat
C Tobe Awaka
Projected Bench: Dwayne Aristode, Bryce James, Motiejus Krivas, Evan Nelson, Sidi Gueye, Ivan Kharchenkov
Key Newcomers: Dwayne Aristode, Koa Peat, Bryce James, Brayden Burries, Evan Nelson (Harvard), Sidi Gueye, Ivan Kharchenkov
Key Losses: Caleb Love, KJ Lewis, Henri Veesaar, Trey Townsend, Carter Bryant
14. Louisville
Projected Starting 5:
G Mikel Brown
G Isaac McKneely
G Ryan Conwell
F J’Vonne Hadley
C Kasean Pryor
Projected Bench: Kobe Rodgers, Khani Rooths, Sananda Fru, Adrian Wooley, Mouhamed Camara, Vangelis Zougris, Aly Khalifa
Key Newcomers: Mikel Brown, Sananda Fru, Adrian Wooley (Kennesaw State), Ryan Conwell (Xavier), Isaac McKneely (Virginia), Mouhamed Camara, Vangelis Zougris
Key Losses: Terrence Edwards, Chucky Hepburn, Reyne Smith, Noah Waterman, Aboubacar Traore, James Scott
15. Iowa State
Projected Starting 5:
G Tamin Lipsey
G Nate Heise
F Joshua Jefferson
F Milan Momcilovic
C Blake Buchanan
Projected Bench: Jamarion Batemon, Xzavion Mitchell, Killyan Toure, Dominyas Pleta, Eric Mulder, Mason Williams (injured), Dominic Nelson
Key Newcomers: Jamarion Batemon, Xzavion Mitchell, Killyan Toure, Blake Buchanan (Virginia), Mason Williams (Eastern Washington), Eric Mulder (Purdue Fort Wayne), Dominic Nelson (Utah Valley)
Key Losses: Brandt Chatfield, Curtis Jones, Keshon Gilbert, Nate Heise, Dishon Jackson, Nojus Indrusaitis
16. Auburn
Projected Starting 5:
G Tahaad Pettiford
G Kevin Overton
F Abdul Bashir
F Keyshawn Hall
C KeShawn Murphy
Projected Bench: Simon Walker, Kaden Magwood, Sebastian Williams-Adams, Emeka Opurum, Elyjah Freeman, Filip Jovic
Key Newcomers: Sebastian Williams-Adams, Kaden Magwood, Simon Walker, Abdul Bashir (JUCO), Keyshawn Hall (UCF), KeShawn Murphy (Mississippi State), Emeka Opurum (JUCO), Kevin Overton (Texas Tech), Elyjah Freeman (D2), Filip Jovic
Key Losses: Johni Broome, Miles Kelly, Chris Moore, Denver Jones, Chaney Johnson, Dylan Cardwell, Chad Baker-Mazara
17. Alabama
Projected Starting 5:
G Aden Holloway
G LaBaron Philon
G Jalil Bethea
F Taylor Bol Bowen
C Aidan Sherrell
Projected Bench: Houston Mallette, Noah Williamson, Davion Hannah, London Jemison, Amari Allen, Keitenn Bristow, Latrell Wrightsell, Collins Onyejiaka
Key Newcomers: Davion Hannah, London Jemison, Amari Allen, Noah Williamson (Bucknell), Taylor Bol Bowen (Florida State), Jalil Bethea (Miami), Keitenn Bristow (Tarleton State), Collins Onyejiaka
Key Losses: Mark Sears, Grant Nelson, Cliff Omoruyi, Chris Youngblood, Mouhamed Dioubate, Jarin Stevenson, Derrion Reid
18. Gonzaga
Projected Starting 5:
G Braeden Smith
G Jalen Warley
G Adam Miller
F Graham Ike
C Braden Huff
Projected Bench: Davis Fogle, Ismaila Diagne, Emmanuel Innocenti, Parker Jefferson, Steele Venters, Tyon Grant-Foster (needs NCAA waiver), Mario Saint-Supery
Key Newcomers: Davis Fogle, Jalen Warley (Virginia), Braeden Smith (Colgate), Parker Jefferson, Adam Miller (Arizona State), Tyon Grant-Foster (Grand Canyon), Mario Saint Supery
Key Losses: Ryan Nembhard, Nolan Hickman, Ben Gregg, Khalif Battle
19. Tennessee
Projected Starting 5:
G Ja’Kobi Gillespie
G Amaree Abram
F Nate Ament
F Jaylen Carey
C Felix Okpara
Projected Bench: Bishop Boswell, Dewayne Brown, Troy Henderson, Amari Evans, JP Estrella, Cade Phillips, Clarence Massamba, Ethan Burg
Key Newcomers: Amari Evans, Dewayne Brown, Troy Henderson, Ja’Kobi Gillespie (Maryland), Jaylen Carey (Vanderbilt), Nate Ament, Amaree Abram (Louisiana Tech), Clarence Massamba, Ethan Burg
Key Losses: Chaz Lanier, Jordan Gainey, Jahmai Mashack, Igor Milicic, Zakai Zeigler
20. Oregon
Projected Starting 5:
G Jackson Shelstad
G TK Simpkins
F Devon Pryor
F Kwame Evans
C Nate Bittle
Projected Bench: JJ Frakes, Jamari Phillips, Sean Stewart, Ege Demir
Key Newcomers: JJ Frakes, Devon Pryor (Texas), TK Simpkins (Elon), Sean Stewart (Ohio State), Ege Demir
Key Losses: Brandon Angel, TJ Bamba, Keeshawn Barthelemy, Supreme Cook, Jadrian Tracey
21. Michigan State
Projected Starting 5:
G Jeremy Fears
G Trey Fort
F Coen Carr
F Jaxon Kohler
C Carson Cooper
Projected Bench: Jordan Scott, Cam Ward, Kur Teng, Divine Ugochukwu, Kaleb Glenn (injured)
Key Newcomers: Jordan Scott, Cam Ward, Kaleb Glenn (Florida Atlantic), Trey Fort (Samford), Divine Ugochukwu (Miami)
Key Losses: Jaden Akins, Frankie Fidler, Szymon Zapala, Tre Holloman, Jase Richardson
22. Illinois
Projected Starting 5:
G Mihailo Petrovic
G Ky Boswell
G Andrej Stojakovic
F Ben Humrichous
C Tomislav Ivisic
Projected Bench: Brandon Lee, Keaton Wagler, David Mirkovic, Jake Davis, Zvonimir Ivisic, Ty Rodgers (injured)
Key Newcomers: Brandon Lee, Keaton Wagler, Zvonimir Ivisic (Arkansas), David Mirkovic, Mihailo Petrovic, Andrej Stojakovic (Cal)
Key Losses: Kasparas Jakucionis, Will Riley, Morez Johnson, Carey Booth
23. Wisconsin
Projected Starting 5:
G Nick Boyd
G John Blackwell
G Andrew Rohde
F Austin Rapp
C Nolan Winter
Projected Bench: Will Garlock, Hayden Jones, Zach Kinziger, Aleksas Bieliauskas, Jack Janicki, Elijah Gray
Key Newcomers: Zach Kinziger, Will Garlock, Hayden Jones, Andrew Rohde (Virginia), Austin Rapp (Portland), Nick Boyd (San Diego State), Aleksas Bieliauskas, Elijah Gray (Temple)
Key Losses: John Tonje, Kamari McGee, Carter Gilmore, Steven Crowl, Max Klesmit
24. Texas
Projected Starting 5:
G Tramon Mark
G Jordan Pope
G Simeon Wilcher
F Dailyn Swain
C Matas Vokietaitis
Projected Bench: John Clark, Nic Codie, Cam Heide, Lassina Traore, Chendall Weaver, Lewis Obiorah, Declan Duru
Key Newcomers: John Clark, Dailyn Swain (Xavier), Cam Heide (Purdue), Matas Vokietaitis (Florida Atlantic), Lassina Traore (Xavier), Simeon Wilcher (St. John’s), Lewis Obiorah, Declan Duru
Key Losses: Tre Johnson, Jayson Kent, Julian Larry, Tramon Mark, Ze’Rik Onyema, Arthur Kaluma, Kadin Shedrick
25. Creighton
Projected Starting 5:
G Nik Graves
G Josh Dix
F Blake Harper
F Jackson McAndrew
C Owen Freeman
Projected Bench: Isaac Traudt, Shane Thomas, Ty Davis, Hudson Greer, Aleksa Dimitrijevic, Austin Swartz, Jasen Green, Fedor Zugic, Liam McChesney, Kerem Konan
Key Newcomers: Hudson Greer, Owen Freeman (Iowa), Nik Graves (Charlotte), Josh Dix (Iowa), Aleksa Dimitrijevic, Austin Swartz (Miami), Blake Harper (Howard), Liam McChesney (High Point), Kerem Konan
Key Losses: Ryan Kalkbrenner, Steven Ashworth, Jamiya Neal, Fredrick King
26. Ohio State
Projected Starting 5:
G Bruce Thornton
G John Mobley
F Devin Royal
F Brandon Noel
C Christoph Tilly
Projected Bench: Taison Chatman, A’mare Bynum, Gabe Cupps, Colin White, Josh Ojianwuna, Myles Herro, Mathieu Grujicic, Ivan Njegovan
Key Newcomers: A’mare Bynum, Gabe Cupps (Indiana), Christoph Tilly (Santa Clara), Brandon Noel (Wright State), Josh Ojianwuna (Baylor), Myles Herro, Mathieu Grujicic
Key Losses: Micah Parrish, Ques Glover, Meechie Johnson, Evan Mahaffey, Aaron Bradshaw, Sean Stewart
27. North Carolina
Projected Starting 5:
G Kyan Evans
G Seth Trimble
F Jarin Stevenson
F Caleb Wilson
C Henri Veesaar
Projected Bench: Isaiah Denis, Jonathan Powell, Derik Dixon, Jaydon Young, Luka Bogavac, Zayden High, James Brown
Key Newcomers: Derik Dixon, Isaiah Denis, Caleb Wilson, Jonathan Powell (West Virginia), Henri Veesaar (Arizona), Kyan Evans (Colorado State), Jarin Stevenson (Alabama), Jaydon Young (Virginia Tech), Luka Bogavac
Key Losses: RJ Davis, Jae’Lyn Withers, Elliot Cadeau, Jalen Washington, Drake Powell, Ian Jackson, Ven-Allen Lubin
28. NC State
Projected Starting 5:
G Tre Holloman
G Terrance Arceneaux
F Darrion Williams
F Jerry Deng
F Ven-Allen Lubin
Projected Bench: Alyn Breed, Matt Able, Paul McNeil, Colt Langdon, Quadir Copeland, Zymicah Wilkins, Jayme Kontuniemi, Scottie Ebube, Musa Sagnia
Key Newcomers: Tre Holloman (Michigan State), Alyn Breed (McNeese), Quadir Copeland (McNeese), Terrance Arceneaux (Houston), Matt Able, Zymicah Wilkins, Colt Langdon (Butler), Jerry Deng (Florida State), Darrion Williams (Texas Tech), Jayme Kontuniemi, Ven-Allen Lubin (North Carolina), Scottie Ebube, Musa Sagnia
Key Losses: Brandon Huntley-Hatfield, Marcus Hill, Dontrez Styles, Jayden Taylor, Ben Middlebrooks
29. San Diego State
Projected Starting 5:
G BJ Davis
G Reese Waters
G Miles Byrd
F Pharoah Compton
C Magoon Gwath
Projected Bench: Tae Simmons, Jeremiah Oden, Taj DeGourville, Miles Heide, Thokbor Majak, Sean Newman Jr., Latrell Davis, Elzie Harrington
Key Newcomers: Tae Simmons, Sean Newman Jr. (Louisiana Tech), Jeremiah Oden (Charlotte), Latrell Davis (San Jose State), Elzie Harrington
Key Losses: Nick Boyd, Jared Coleman-Jones, Wayne McKinney
30. Washington
Projected Starting 5:
G Quimari Peterson
G Desmond Claude
G Wesley Yates
F Jacob Ognacevic
C Lathan Sommerville
Projected Bench: Franck Kepnang, Zoom Diallo, Bryson Tucker, Christian Nitu, Mady Traore, J.J,. Mandaquit, Courtland Muldrew, Jasir Rencher, Hannes Steinbach
Key Newcomers: Desmond Claude (USC), Wesley Yates (USC), Quimari Peterson (East Tennessee State), Jacob Ognacevic (Lipscomb), Lathan Sommerville (Rutgers), Bryson Tucker (Indiana), Christian Nitu (Florida State), Mady Traore (JUCO), J.J. Mandaquit, Courtland Muldrew, Jasir Rencher, Hannes Steinbach
Key Losses: Great Osobor, Tyler Harris
31. Miami
Projected Starting 5:
G Tre Donaldson
G Tru Washington
F Shelton Henderson
F Malik Reneau
C Ernest Udeh
Projected Bench: Dante Allen, Timotej Malovec, Marcus Allen, Jordyn Kee, Salih Altunas, John Laboy II, Treyvon Maddox
Key Newcomers: Tre Donaldson (Michigan), Tru Washington (New Mexico), Malik Reneau (Indiana), Ernest Udeh (TCU), Dante Allen, Shelton Henderson, Timotej Malovec, Marcus Allen (Missouri), Jordyn Kee (Georgia), Salih Altunas, John Laboy II, Treyvon Maddox
Key Losses: Nijel Pack, Jalil Bethea, Matthew Cleveland, Lynn Kidd
32. Kansas
Projected Starting 5:
G Elmarko Jackson
G Jayden Dawson
G Darryn Peterson
F Tre White
C Flory Bidunga
Projected Bench: Samis Calderon, Melvin Council, Bryson Tiller, Jamari McDowell, Corbin Allen, Kohl Rosario, Paul Mbiya
Key Newcomers: Darryn Peterson, Jayden Dawson (Loyola Chicago, Tre White (Illinois), Samis Calderon, Melvin Council (St. Bonaventure), Bryson Tiller, Corbin Allen, Kohl Rosario, Paul Mbiya
Key Losses: Hunter Dickinson, Zeke Mayo, Dajuan Harris, KJ Adams
33. Mississippi State
Projected Starting 5:
G Josh Hubbard
G Jayden Epps
F Shawn Jones
F Achor Achor
C Quincy Ballard
Projected Bench: King Grace, Jamarion Davis-Fleming, Cameren Paul, Gai Chol, Amier Ali, Tee Bartlett, Ja’Borri McGhee, Brandon Walker, Dellquan Warren, Sergej Macura
Key Newcomers: King Grace, Tee Bartlett, Jamarion Davis-Fleming, Cameren Paul, Chol Machot, Ja’Borri McGhee (UAB), Quincy Ballard (Wichita State), Amier Ali (Arizona State), Achor Achor (Kansas State), Jayden Epps (Georgetown), Brandon Walker (Montana State), Sergej Macura
Key Losses: Claudell Harris, Cameron Matthews, RJ Melendez, Kanye Clary, Michael Nwoko, Riley Kugel, KeShawn Murphy
34. Ole Miss
Projected Starting 5:
G Koren Johnson
G AJ Storr
G Ilias Kamardine
F Malik Dia
C James Scott
Projected Bench: Travis Perry, Augusto Cassia, Eduardo Klafke, Tylis Jordan, Patton Pinkins, Niko Bundalo, Kezza Giffa, Corey Chest, Hobert Grayson
Key Newcomers: James Scott (Louisville), Travis Perry (Kentucky), AJ Storr (Kansas), Koren Johnson (Louisville), Augusto Cassia (Butler), Corey Chest (LSU), Tylis Jordan, Patton Pinkins, Niko Bundalo, Ilias Kamardine, Kezza Giffa (High Point)
Key Losses: Sean Pedulla, Jaemyn Brakefield, Matthew Murrell, Jaylen Murray, Dre Davis
35. Maryland
Projected Starting 5:
G Myles Rice
G Isaiah Watts
F Solomon Washington
F Elijah Saunders
C Pharrel Payne
Projected Bench: David Coit, Andre Mills, George Turkson, Darius Adams, Guillermo Del Pino, Collin Metcalf, Rakease Passmore, Jaziah Harper, Aleks Alston, Nick Blake
Key Newcomers: Myles Rice (Indiana), David Coit (Kansas), Elijah Saunders (Virginia), Solomon Washington (Texas A&M), Pharrel Payne (Texas A&M), George Turkson (Texas A&M), Andre Mills (Texas A&M), Isaiah Watts (Washington State), Darius Adams, Guillermo Del Pino, Collin Metcalf (Northeastern), Rakease Passmore (Kansas), Jaziah Harper, Aleks Alston, Nick Blake
Key Losses: Ja’Kobi Gillespie, Rodney Rice, Selton Miguel, Derik Queen, Julian Reese
36. Texas A&M
Projected Starting 5:
G Pop Isaacs
G Marcus Hill
G Rylan Griffen
F Mackenzie Mgbako
C Federiko Federiko
Projected Bench: Jamie Vinson, Zach Clemence, Jacari Lane, Josh Holloway, Jeremiah Green, Ruben Dominguez, Ali Dibba, Rashaun Agee (pending NCAA waiver)
Key Newcomers: Pop Isaacs (Creighton), Federiko Federiko (Texas Tech), Rylan Griffen (Kansas), Mackenzie Mgbako (Texas A&M), Marcus Hill (NC State), Jamie Vinson (Texas), Zach Clemence (Kansas), Jacari Lane (North Alabama), Josh Holloway (Samford), Jeremiah Green, Ruben Dominguez, Rashaun Agee (USC), Ali Dibba (Southern Illinois)
Key Losses: Wade Taylor IV, Zhuric Phelps, Henry Coleman, Pharrel Payne, Manny Obaseki, Solomon Washington
37. Missouri
Projected Starting 5:
G Anthony Robinson
G Sebastian Mack
F Jevon Porter
F Mark Mitchell
C Shawn Phillips
Projected Bench: T.O. Barrett, Aaron Rowe, Nicholas Randall, Trent Pierce, Annor Boateng, Luke Northweather, Jacob Crews, Jayden Stone, Trent Burns
Key Newcomers: Aaron Rowe, Nicholas Randall, Jevon Porter (LMU), Sebastian Mack (UCLA), Luke Northweather (Oklahoma), Shawn Phillips (Arizona State), Jayden Stone (West Virginia)
Key Losses: Tamar Bates, Tony Perkins, Caleb Grill, Josh Gray, Marques Warrick, Aidan Shaw, Payton Marshall
38. USC
Projected Starting 5:
G Jordan Marsh
G Rodney Rice
G Chad Baker-Mazara
F Ezra Ausar
C Jacob Cofie
Projected Bench: Terrance Williams, Jaden Brownell, Gabe Dynes, Amarion Dickerson, Ryan Cornish, EJ Neal, Alijah Arenas (injured)
Key Newcomers: Jerry Easter, Alijah Arenas, Jacob Cofie (Virginia), Amarion Dickerson (Robert Morris), Jaden Brownell (Samford), Gabe Dynes (Youngstown State), Ezra Ausar (Utah), Rodney Rice (Maryland), Chad Baker-Mazara (Auburn), Jordan Marsh (UNC Asheville), Ryan Cornish (Dartmouth), EJ Neal (Sacramento State)
Key Losses: Josh Cohen, Saint Thomas, Clark Slajchert, Bryce Pope, Matt Knowling, Harrison Hornery, Chibuzo Agbo, Isaiah Elohim, Wesley Yates, Desmond Claude
39. Marquette
Projected Starting 5:
G Sean Jones
G Zaide Lowery
G Chase Ross
F Royce Parham
C Ben Gold
Projected Bench: Caedin Hamilton, Darmarius Owens, Tre Norman, Joshua Clark, Adrien Stevens, Nigel James, Ian Miletic, Michael Phillips, Sheek Pearson (redshirt)
Key Newcomers: Adrien Stevens, Nigel James, Ian Miletic, Michael Phillips, Sheek Pearson
Key Losses: Kam Jones, David Joplin, Stevie Mitchell
40. Cincinnati
Projected Starting 5:
G Day Day Thomas
G Kerr Kriisa
F Jalen Celestine
F Baba Miller
C Moustapha Thiam
Projected Bench: Sencire Harris, Keyshuan Tillery, Tyler McKinley, Shon Abaev, Jalen Haynes, Halvine Dzellat, Jordi Rodriguez
Key Newcomers: Shon Abaev, Keyshuan Tillery, Kerr Kriisa (Kentucky), Sencire Harris (West Virginia), Jalen Haynes (George Mason), Moustapha Thiam (UCF), Jalen Celestine (Baylor), Baba Miller (FAU), Jordi Rodriguez
Key Losses: Aziz Bandaogo, Connor Hickman, Simas Lukosius, Dan Skillings, Josh Reed, Dillon Mitchell, Jizzle James
41. Nebraska
Projected Starting 5:
G Jamarques Lawrence
G Conner Essegian
G Pryce Sandfort
F Berke Buyuktuncel
C Rienk Mast
Projected Bench: Braden Frager, Justin Bolis, Quentin Rhymes, Ugnius Jarusevicius, Kendall Blue, Jared Garcia, Leo Curtis
Key Newcomers: Quentin Rhymes, Pryce Sandfort (Iowa), Ugnius Jarusevicius (Central Michigan), Jamarques Lawrence (Rhode Island), Kendall Blue, Jared Garcia (Tulsa), Leo Curtis
Key Losses: Rollie Worster, Brice Williams, Braxton Meah, Ahron Ulis, Andrew Morgan, Juwan Gary
42. Oklahoma
Projected Starting 5:
G Xzayvier Brown
G Nijel Pack
F Derrion Reid
F Tae Davis
C Mohamed Wague
Projected Bench: Dayton Forsythe, Jeff Nwanko, Kuol Atak, Kai Rogers, Alec Blair, Andreas Holst, Jadon Jones
Key Newcomers: Kai Rogers, Alec Blair, Andreas Holst, Xzayvier Brown (St. Joe’s), Nijel Pack (Miami), Tae Davis (Notre Dame), Derrion Reid (Alabama)
Key Losses: Jeremiah Fears, Kobe Elvis, Duke Miles, Jalon Moore, Brycen Goodine, Sam Godwin, Kobe Elvis
43. Georgetown
Projected Starting 5:
G Malik Mack
G KJ Lewis
G Langston Love
F Caleb Williams
C Vince Iwuchukwu
Projected Bench: DeShawn Harris-Smith, Jayden Fort, Seal Diouf, Julius Halaifonua, Isaiah Abraham, Kayvaun Mulready, Jeremiah Williams
Key Newcomers: Langston Love (Baylor), Isaiah Abraham (UConn), KJ Lewis (Arizona), DeShawn Harris-Smith (Maryland), Vince Iwuchukwu (St. John’s), Jeremiah Williams (Rutgers)
Key Losses: Micah Peavy, Drew Fielder, Jordan Burks, Thomas Sorber
44. Kansas State
Projected Starting 5:
G PJ Haggerty
G Nate Johnson
G Abdi Bashir
F Tyreek Smith
C Khamari McGriff
Projected Bench: Marcus Johnson, Stephen Osei, Andrej Kostic, Exavier Wilson, David Castillo, Taj Manning, Mobi Ikegwuruka, Elias Rapieque, Dorin Buca
Key Newcomers: PJ Haggerty (Memphis), Abdi Bashir (Monmouth), Marcus Johnson (Bowling Green), Nate Johnson (Akron), Khamari McGriff (UNCW), Tyreek Smith (Memphis), Stephen Osei, Andrej Kostic, Exavier Wilson, Elias Rapieque, Dorin Buca
Key Losses: Coleman Hawkins, David N’Guessan, Dug McDaniel, Brendan Hausen
45. Baylor
Projected Starting 5:
G Dan Skillings
G Obi Agbim
G Tounde Yessoufou
F Michael Rataj
C Juslin Bodo Bodo
Projected Bench: JJ White, Caden Powell, Cameron Carr, Andre Iguodala II, Isaac Williams, Mayo Soyoye, Maikcol Perez
Key Newcomers: Tounde Yessoufou, Obi Agbim (Wyoming), Michael Rataj (Oregon State), JJ White (Omaha), Juslin Bodo Bodo (High Point), Caden Powell (Rice), Dan Skillings (Cincinnati), Andre Iguodala II, Cameron Carr (Tennessee), Isaac Williams (Texas A&M Corpus Christi), Mayo Soyoye, Maikcol Perez
Key Losses: Jalen Celestine, Jeremy Roach, Norchad Omier, Jayden Nunn, VJ Edgecombe, Langston Love, Rob Wright, Josh Ojianwuna
Which futures stand out to you for next year? Check out FanDuel Sportsbook’s latest college basketball betting odds to see the full menu of options.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Jon Rothstein is not a FanDuel employee. The reporting of Rothstein is not subject to FanDuel's verification and does not represent the views or input of FanDuel. Betting based on Rothstein's reporting will not guarantee a successful outcome. Always do your own due diligence and use your own judgment when participating in daily fantasy contests or placing sports wagers.
Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.