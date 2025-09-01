ROTHSTEIN 45: Jon Rothstein's 2025-26 Preseason College Basketball Rankings

The preseason edition of the ROTHSTEIN 45 is now LIVE!

Please note: These rankings will be updated DAILY throughout the preseason. Teams who have yet to put together a capable roster with at least seven or eight players will be withheld from these rankings until they do so.

1. Purdue

Projected Starting 5:

G Braden Smith

G Fletcher Loyer

G CJ Cox

F Trey Kaufman-Renn

C Oscar Cluff

Projected Bench: Daniel Jacobsen, Gicarri Harris, Raleigh Burgess, Antione West Jr., Omer Mayer, Liam Murphy

Key Newcomers: Antione West Jr., Oscar Cluff (South Dakota State), Omer Mayer, Liam Murphy (North Florida)

Key Losses: Caleb Furst, Cam Heide, Myles Colvin

NCAA Men's Basketball Championship Winner 2026 NCAA Men's Basketball Championship Winner 2026 Purdue +900 Houston +1000 Duke +1100 Florida +1700 Kentucky +1700 Connecticut +1700 Michigan +1900 St. John's +1900 Louisville +2000 Texas Tech +2000 View more odds in Sportsbook

2. Houston

Projected Starting 5:

G Kingston Flemings

G Milos Uzan

G Emanuel Sharp

F Joseph Tugler

C Chris Cenac

Projected Bench: Mercy Miller, Kordelius Jefferson, Cedric Lath, Chase McCarty, Jacob McFarland, Isiah Harwell, Ramon Walker, Bryce Jackson, Kalifa Sakho

Key Newcomers: Chris Cenac, Isiah Harwell, Kingston Flemings, Bryce Jackson, Kalifa Sakho (Sam Houston State)

Key Losses: LJ Cryer, Ja’Vier Francis, J’Wan Roberts, Mylik Wilson

3. St. John’s

Projected Starting 5:

G Ian Jackson

G Oziyah Sellers

G Joson Sanon

F Bryce Hopkins

C Zuby Ejiofor

Projected Bench: Lefteris Liotopoulos, Rubin Prey, Sadiku Abine Ayo, Imran Suljanovic, Dillon Mitchell, Dylan Darling, Handje Tamba, Kelvin Odih, Casper Pohto

Key Newcomers: Joson Sanon (Arizona State), Bryce Hopkins (Providence), Oziyah Sellers (Stanford), Ian Jackson (North Carolina), Dillon Mitchell (Cincinnati), Imran Suljanovic, Dylan Darling (Idaho State), Handje Tamba (Weber State), Kelvin Odih, Casper Pohto

Key Losses: Kadary Richmond, Aaron Scott, Deivon Smith, RJ Luis, Simeon Wilcher

4. Florida

Projected Starting 5:

G Xaivian Lee

G Boogie Fland

F Thomas Haugh

F Alex Condon

C Reuben Chinyelu

Projected Bench: CJ Ingram, Micah Handlogten, Olivier Rioux, Alex Lloyd, Isaiah Brown, Urban Klavzar, AJ Brown

Key Newcomers: Alex Lloyd, CJ Ingram, Xaivian Lee (Princeton), AJ Brown (Ohio), Boogie Fland (Arkansas)

Key Losses: Walter Clayton Jr., Will Richard, Alijah Martin, Denzel Aberbeen

5. Michigan

Projected Starting 5:

G Elliot Cadeau

G Roddy Gayle

G Nimari Burnett

F Yaxel Lendeborg

C Aday Mara

Projected Bench: Morez JohnsonTrey McKenney, Winters Grady, Oscar Goodman, Will Tschetter, Morez Johnson, LJ Cason, Patrick Liburd

Key Newcomers: Trey McKenney, Winters Grady, Oscar Goodman, Elliot Cadeau (North Carolina), Morez Johnson (Illinois), Yaxel Lendeborg (UAB), Aday Mara (UCLA), Patrick Liburd

Key Losses: Vlad Goldin, Danny Wolf

6. UConn

Projected Starting 5:

G Silas Demary Jr.

G Solo Ball

G Braylon Mullins

F Alex Karaban

C Tarris Reed

Projected Bench: Jayden Ross, Jaylin Stewart, Jacob Furphy, Eric Reibe, Malachi Smith, Jacob Ross, Rrezon Elezaj, Uros Paunovic

Key Newcomers: Braylon Mullins, Jacob Furphy, Eric Reibe, Silas Demary Jr. (Georgia), Malachi Smith (Dayton), Jacob Ross, Rrezon Elezaj, Uros Paunovic

Key Losses: Liam McNeeley, Hassan Diarra, Samson Johnson

7. UCLA

Projected Starting 5:

G Donovan Dent

G Skyy Clark

F Eric Dailey

F Tyler Bilodeau

C Xavier Booker

Projected Bench: Eric Freeny, Brandon Williams, Jamar Brown, Trent Perry, Steven Jamerson

Key Newcomers: Donovan Dent (New Mexico), Jamar Brown (UMKC), Xavier Booker (Michigan State), Steven Jamerson (San Diego)

Key Losses: Kobe Johnson, Lazar Stefanovic, Aday Mara

8. BYU

Projected Starting 5:

G Rob Wright

G Kennard Davis Jr.

G Richie Saunders

F AJ Dybantsa

C Keba Keita

Projected Bench: Brody Kozlowski, Xavion Staton, Dominique Diomande, Mihailo Boskovic, Dawson Baker, Tyler Mrus, Nate Pickens, Aleksej Kostic

Key Newcomers: AJ Dybantsa, Xavion Staton, Dominique Diomande (Washington), Kennard Davis Jr. (Southern Illinois), Tyler Mrus (Idaho), Nate Pickens (UC Riverside), Aleksej Kostic

Key Losses: Trevin Knell, Mawot Mag, Fousseyni Traore, Egor Demin, Kanon Catchings

9. Duke

Projected Starting 5:

G Caleb Foster

G Isaiah Evans

F Dame Sarr

F Cameron Boozer

C Patrick Ngongba

Projected Bench: Darren Harris, Maliq Brown, Nick Khamenia, Cayden Boozer, Iffy Ufochukwu, Sebastian Wilkins

Key Newcomers: Cameron Boozer, Cayden Boozer, Nick Khamenia, Iffy Ufochukwu (Rice), Dame Sarr, Sebastian Wilkins

Key Losses: Cooper Flagg, Kon Knueppel, Khaman Maluach, Sion James, Mason Gillis, Tyrese Proctor

10. Texas Tech

Projected Starting 5:

G Christian Anderson

G Donovan Atwell

G LeJuan Watts

F JT Toppin

C Luke Bamgboye

Projected Bench: Marial Akuentok, Jazz Henderson, Leon Horner, Tyree Bryan, Josiah Moseley, Jaylen Petty

Key Newcomers: Marial Akuentok, Tyree Bryan (Santa Clara), LeJuan Watts (Washington State), Donovan Atwell (UNCG), Josiah Moseley (Villanova), Luke Bamgboye (VCU), Jaylen Petty

Key Losses: Elijah Hawkins, Kerwin Walton, Darrion Williams, Kevin Overton, Federiko Federiko

11. Arkansas

Projected Starting 5:

G Darius Acuff

G DJ Wagner

G Karter Knox

F Trevon Brazile

C Malique Ewin

Projected Bench: Isaiah Sealy, Meleek Thomas, Billy Richmond, Nick Pringle, Elmir Dzafic, Paulo Semedo

Key Newcomers: Darius Acuff, Meleek Thomas, Isaiah Sealy, Nick Pringle (South Carolina), Malique Ewin (Florida State), Elmir Dzafic, Paulo Semedo

Key Losses: Jonas Aidoo, Boogie Fland, Johnell Davis, Adou Thiero, Zvonimir Ivisic

12. Kentucky

Projected Starting 5:

G Jaland Lowe

G Denzel Aberdeen

G Otega Oweh

F Mouhamed Dioubate

C Jayden Quaintance

Projected Bench: Trent Noah, Jasper Johnson, Malachi Moreno, Kam Williams, Brandon Garrison, Andrija Jelavic, Collin Chandler, Reece Potter, Brayden Hawthorne

Key Newcomers: Jasper Johnson, Malachi Moreno, Kam Williams (Tulane), Jaland Lowe (Pitt), Mouhamed Dioubate (Alabama), Andrija Jelavic, Denzel Aberdeen (Florida), Reece Potter (Miami OH), Brayden Hawthorne

Key Losses: Lamont Butler, Koby Brea, Andrew Carr, Amari Williams, Jaxson Robinson

13. Arizona

Projected Starting 5:

G Jaden Bradley

G Brayden Burries

F Anthony Dell’Orso

F Koa Peat

C Tobe Awaka

Projected Bench: Dwayne Aristode, Bryce James, Motiejus Krivas, Evan Nelson, Sidi Gueye, Ivan Kharchenkov

Key Newcomers: Dwayne Aristode, Koa Peat, Bryce James, Brayden Burries, Evan Nelson (Harvard), Sidi Gueye, Ivan Kharchenkov

Key Losses: Caleb Love, KJ Lewis, Henri Veesaar, Trey Townsend, Carter Bryant

14. Louisville

Projected Starting 5:

G Mikel Brown

G Isaac McKneely

G Ryan Conwell

F J’Vonne Hadley

C Kasean Pryor

Projected Bench: Kobe Rodgers, Khani Rooths, Sananda Fru, Adrian Wooley, Mouhamed Camara, Vangelis Zougris, Aly Khalifa

Key Newcomers: Mikel Brown, Sananda Fru, Adrian Wooley (Kennesaw State), Ryan Conwell (Xavier), Isaac McKneely (Virginia), Mouhamed Camara, Vangelis Zougris

Key Losses: Terrence Edwards, Chucky Hepburn, Reyne Smith, Noah Waterman, Aboubacar Traore, James Scott

15. Iowa State

Projected Starting 5:

G Tamin Lipsey

G Nate Heise

F Joshua Jefferson

F Milan Momcilovic

C Blake Buchanan

Projected Bench: Jamarion Batemon, Xzavion Mitchell, Killyan Toure, Dominyas Pleta, Eric Mulder, Mason Williams (injured), Dominic Nelson

Key Newcomers: Jamarion Batemon, Xzavion Mitchell, Killyan Toure, Blake Buchanan (Virginia), Mason Williams (Eastern Washington), Eric Mulder (Purdue Fort Wayne), Dominic Nelson (Utah Valley)

Key Losses: Brandt Chatfield, Curtis Jones, Keshon Gilbert, Nate Heise, Dishon Jackson, Nojus Indrusaitis

16. Auburn

Projected Starting 5:

G Tahaad Pettiford

G Kevin Overton

F Abdul Bashir

F Keyshawn Hall

C KeShawn Murphy

Projected Bench: Simon Walker, Kaden Magwood, Sebastian Williams-Adams, Emeka Opurum, Elyjah Freeman, Filip Jovic

Key Newcomers: Sebastian Williams-Adams, Kaden Magwood, Simon Walker, Abdul Bashir (JUCO), Keyshawn Hall (UCF), KeShawn Murphy (Mississippi State), Emeka Opurum (JUCO), Kevin Overton (Texas Tech), Elyjah Freeman (D2), Filip Jovic

Key Losses: Johni Broome, Miles Kelly, Chris Moore, Denver Jones, Chaney Johnson, Dylan Cardwell, Chad Baker-Mazara

17. Alabama

Projected Starting 5:

G Aden Holloway

G LaBaron Philon

G Jalil Bethea

F Taylor Bol Bowen

C Aidan Sherrell

Projected Bench: Houston Mallette, Noah Williamson, Davion Hannah, London Jemison, Amari Allen, Keitenn Bristow, Latrell Wrightsell, Collins Onyejiaka

Key Newcomers: Davion Hannah, London Jemison, Amari Allen, Noah Williamson (Bucknell), Taylor Bol Bowen (Florida State), Jalil Bethea (Miami), Keitenn Bristow (Tarleton State), Collins Onyejiaka

Key Losses: Mark Sears, Grant Nelson, Cliff Omoruyi, Chris Youngblood, Mouhamed Dioubate, Jarin Stevenson, Derrion Reid

18. Gonzaga

Projected Starting 5:

G Braeden Smith

G Jalen Warley

G Adam Miller

F Graham Ike

C Braden Huff

Projected Bench: Davis Fogle, Ismaila Diagne, Emmanuel Innocenti, Parker Jefferson, Steele Venters, Tyon Grant-Foster (needs NCAA waiver), Mario Saint-Supery

Key Newcomers: Davis Fogle, Jalen Warley (Virginia), Braeden Smith (Colgate), Parker Jefferson, Adam Miller (Arizona State), Tyon Grant-Foster (Grand Canyon), Mario Saint Supery

Key Losses: Ryan Nembhard, Nolan Hickman, Ben Gregg, Khalif Battle

19. Tennessee

Projected Starting 5:

G Ja’Kobi Gillespie

G Amaree Abram

F Nate Ament

F Jaylen Carey

C Felix Okpara

Projected Bench: Bishop Boswell, Dewayne Brown, Troy Henderson, Amari Evans, JP Estrella, Cade Phillips, Clarence Massamba, Ethan Burg

Key Newcomers: Amari Evans, Dewayne Brown, Troy Henderson, Ja’Kobi Gillespie (Maryland), Jaylen Carey (Vanderbilt), Nate Ament, Amaree Abram (Louisiana Tech), Clarence Massamba, Ethan Burg

Key Losses: Chaz Lanier, Jordan Gainey, Jahmai Mashack, Igor Milicic, Zakai Zeigler

20. Oregon

Projected Starting 5:

G Jackson Shelstad

G TK Simpkins

F Devon Pryor

F Kwame Evans

C Nate Bittle

Projected Bench: JJ Frakes, Jamari Phillips, Sean Stewart, Ege Demir

Key Newcomers: JJ Frakes, Devon Pryor (Texas), TK Simpkins (Elon), Sean Stewart (Ohio State), Ege Demir

Key Losses: Brandon Angel, TJ Bamba, Keeshawn Barthelemy, Supreme Cook, Jadrian Tracey

21. Michigan State

Projected Starting 5:

G Jeremy Fears

G Trey Fort

F Coen Carr

F Jaxon Kohler

C Carson Cooper

Projected Bench: Jordan Scott, Cam Ward, Kur Teng, Divine Ugochukwu, Kaleb Glenn (injured)

Key Newcomers: Jordan Scott, Cam Ward, Kaleb Glenn (Florida Atlantic), Trey Fort (Samford), Divine Ugochukwu (Miami)

Key Losses: Jaden Akins, Frankie Fidler, Szymon Zapala, Tre Holloman, Jase Richardson

22. Illinois

Projected Starting 5:

G Mihailo Petrovic

G Ky Boswell

G Andrej Stojakovic

F Ben Humrichous

C Tomislav Ivisic

Projected Bench: Brandon Lee, Keaton Wagler, David Mirkovic, Jake Davis, Zvonimir Ivisic, Ty Rodgers (injured)

Key Newcomers: Brandon Lee, Keaton Wagler, Zvonimir Ivisic (Arkansas), David Mirkovic, Mihailo Petrovic, Andrej Stojakovic (Cal)

Key Losses: Kasparas Jakucionis, Will Riley, Morez Johnson, Carey Booth

23. Wisconsin

Projected Starting 5:

G Nick Boyd

G John Blackwell

G Andrew Rohde

F Austin Rapp

C Nolan Winter

Projected Bench: Will Garlock, Hayden Jones, Zach Kinziger, Aleksas Bieliauskas, Jack Janicki, Elijah Gray

Key Newcomers: Zach Kinziger, Will Garlock, Hayden Jones, Andrew Rohde (Virginia), Austin Rapp (Portland), Nick Boyd (San Diego State), Aleksas Bieliauskas, Elijah Gray (Temple)

Key Losses: John Tonje, Kamari McGee, Carter Gilmore, Steven Crowl, Max Klesmit

24. Texas

Projected Starting 5:

G Tramon Mark

G Jordan Pope

G Simeon Wilcher

F Dailyn Swain

C Matas Vokietaitis

Projected Bench: John Clark, Nic Codie, Cam Heide, Lassina Traore, Chendall Weaver, Lewis Obiorah, Declan Duru

Key Newcomers: John Clark, Dailyn Swain (Xavier), Cam Heide (Purdue), Matas Vokietaitis (Florida Atlantic), Lassina Traore (Xavier), Simeon Wilcher (St. John’s), Lewis Obiorah, Declan Duru

Key Losses: Tre Johnson, Jayson Kent, Julian Larry, Tramon Mark, Ze’Rik Onyema, Arthur Kaluma, Kadin Shedrick

25. Creighton

Projected Starting 5:

G Nik Graves

G Josh Dix

F Blake Harper

F Jackson McAndrew

C Owen Freeman

Projected Bench: Isaac Traudt, Shane Thomas, Ty Davis, Hudson Greer, Aleksa Dimitrijevic, Austin Swartz, Jasen Green, Fedor Zugic, Liam McChesney, Kerem Konan

Key Newcomers: Hudson Greer, Owen Freeman (Iowa), Nik Graves (Charlotte), Josh Dix (Iowa), Aleksa Dimitrijevic, Austin Swartz (Miami), Blake Harper (Howard), Liam McChesney (High Point), Kerem Konan

Key Losses: Ryan Kalkbrenner, Steven Ashworth, Jamiya Neal, Fredrick King

26. Ohio State

Projected Starting 5:

G Bruce Thornton

G John Mobley

F Devin Royal

F Brandon Noel

C Christoph Tilly

Projected Bench: Taison Chatman, A’mare Bynum, Gabe Cupps, Colin White, Josh Ojianwuna, Myles Herro, Mathieu Grujicic, Ivan Njegovan

Key Newcomers: A’mare Bynum, Gabe Cupps (Indiana), Christoph Tilly (Santa Clara), Brandon Noel (Wright State), Josh Ojianwuna (Baylor), Myles Herro, Mathieu Grujicic

Key Losses: Micah Parrish, Ques Glover, Meechie Johnson, Evan Mahaffey, Aaron Bradshaw, Sean Stewart

27. North Carolina

Projected Starting 5:

G Kyan Evans

G Seth Trimble

F Jarin Stevenson

F Caleb Wilson

C Henri Veesaar

Projected Bench: Isaiah Denis, Jonathan Powell, Derik Dixon, Jaydon Young, Luka Bogavac, Zayden High, James Brown

Key Newcomers: Derik Dixon, Isaiah Denis, Caleb Wilson, Jonathan Powell (West Virginia), Henri Veesaar (Arizona), Kyan Evans (Colorado State), Jarin Stevenson (Alabama), Jaydon Young (Virginia Tech), Luka Bogavac

Key Losses: RJ Davis, Jae’Lyn Withers, Elliot Cadeau, Jalen Washington, Drake Powell, Ian Jackson, Ven-Allen Lubin

28. NC State

Projected Starting 5:

G Tre Holloman

G Terrance Arceneaux

F Darrion Williams

F Jerry Deng

F Ven-Allen Lubin

Projected Bench: Alyn Breed, Matt Able, Paul McNeil, Colt Langdon, Quadir Copeland, Zymicah Wilkins, Jayme Kontuniemi, Scottie Ebube, Musa Sagnia

Key Newcomers: Tre Holloman (Michigan State), Alyn Breed (McNeese), Quadir Copeland (McNeese), Terrance Arceneaux (Houston), Matt Able, Zymicah Wilkins, Colt Langdon (Butler), Jerry Deng (Florida State), Darrion Williams (Texas Tech), Jayme Kontuniemi, Ven-Allen Lubin (North Carolina), Scottie Ebube, Musa Sagnia

Key Losses: Brandon Huntley-Hatfield, Marcus Hill, Dontrez Styles, Jayden Taylor, Ben Middlebrooks

29. San Diego State

Projected Starting 5:

G BJ Davis

G Reese Waters

G Miles Byrd

F Pharoah Compton

C Magoon Gwath

Projected Bench: Tae Simmons, Jeremiah Oden, Taj DeGourville, Miles Heide, Thokbor Majak, Sean Newman Jr., Latrell Davis, Elzie Harrington

Key Newcomers: Tae Simmons, Sean Newman Jr. (Louisiana Tech), Jeremiah Oden (Charlotte), Latrell Davis (San Jose State), Elzie Harrington

Key Losses: Nick Boyd, Jared Coleman-Jones, Wayne McKinney

30. Washington

Projected Starting 5:

G Quimari Peterson

G Desmond Claude

G Wesley Yates

F Jacob Ognacevic

C Lathan Sommerville

Projected Bench: Franck Kepnang, Zoom Diallo, Bryson Tucker, Christian Nitu, Mady Traore, J.J,. Mandaquit, Courtland Muldrew, Jasir Rencher, Hannes Steinbach

Key Newcomers: Desmond Claude (USC), Wesley Yates (USC), Quimari Peterson (East Tennessee State), Jacob Ognacevic (Lipscomb), Lathan Sommerville (Rutgers), Bryson Tucker (Indiana), Christian Nitu (Florida State), Mady Traore (JUCO), J.J. Mandaquit, Courtland Muldrew, Jasir Rencher, Hannes Steinbach

Key Losses: Great Osobor, Tyler Harris

31. Miami

Projected Starting 5:

G Tre Donaldson

G Tru Washington

F Shelton Henderson

F Malik Reneau

C Ernest Udeh

Projected Bench: Dante Allen, Timotej Malovec, Marcus Allen, Jordyn Kee, Salih Altunas, John Laboy II, Treyvon Maddox

Key Newcomers: Tre Donaldson (Michigan), Tru Washington (New Mexico), Malik Reneau (Indiana), Ernest Udeh (TCU), Dante Allen, Shelton Henderson, Timotej Malovec, Marcus Allen (Missouri), Jordyn Kee (Georgia), Salih Altunas, John Laboy II, Treyvon Maddox

Key Losses: Nijel Pack, Jalil Bethea, Matthew Cleveland, Lynn Kidd

32. Kansas

Projected Starting 5:

G Elmarko Jackson

G Jayden Dawson

G Darryn Peterson

F Tre White

C Flory Bidunga

Projected Bench: Samis Calderon, Melvin Council, Bryson Tiller, Jamari McDowell, Corbin Allen, Kohl Rosario, Paul Mbiya

Key Newcomers: Darryn Peterson, Jayden Dawson (Loyola Chicago, Tre White (Illinois), Samis Calderon, Melvin Council (St. Bonaventure), Bryson Tiller, Corbin Allen, Kohl Rosario, Paul Mbiya

Key Losses: Hunter Dickinson, Zeke Mayo, Dajuan Harris, KJ Adams

33. Mississippi State

Projected Starting 5:

G Josh Hubbard

G Jayden Epps

F Shawn Jones

F Achor Achor

C Quincy Ballard

Projected Bench: King Grace, Jamarion Davis-Fleming, Cameren Paul, Gai Chol, Amier Ali, Tee Bartlett, Ja’Borri McGhee, Brandon Walker, Dellquan Warren, Sergej Macura

Key Newcomers: King Grace, Tee Bartlett, Jamarion Davis-Fleming, Cameren Paul, Chol Machot, Ja’Borri McGhee (UAB), Quincy Ballard (Wichita State), Amier Ali (Arizona State), Achor Achor (Kansas State), Jayden Epps (Georgetown), Brandon Walker (Montana State), Sergej Macura

Key Losses: Claudell Harris, Cameron Matthews, RJ Melendez, Kanye Clary, Michael Nwoko, Riley Kugel, KeShawn Murphy

34. Ole Miss

Projected Starting 5:

G Koren Johnson

G AJ Storr

G Ilias Kamardine

F Malik Dia

C James Scott

Projected Bench: Travis Perry, Augusto Cassia, Eduardo Klafke, Tylis Jordan, Patton Pinkins, Niko Bundalo, Kezza Giffa, Corey Chest, Hobert Grayson

Key Newcomers: James Scott (Louisville), Travis Perry (Kentucky), AJ Storr (Kansas), Koren Johnson (Louisville), Augusto Cassia (Butler), Corey Chest (LSU), Tylis Jordan, Patton Pinkins, Niko Bundalo, Ilias Kamardine, Kezza Giffa (High Point)

Key Losses: Sean Pedulla, Jaemyn Brakefield, Matthew Murrell, Jaylen Murray, Dre Davis

35. Maryland

Projected Starting 5:

G Myles Rice

G Isaiah Watts

F Solomon Washington

F Elijah Saunders

C Pharrel Payne

Projected Bench: David Coit, Andre Mills, George Turkson, Darius Adams, Guillermo Del Pino, Collin Metcalf, Rakease Passmore, Jaziah Harper, Aleks Alston, Nick Blake

Key Newcomers: Myles Rice (Indiana), David Coit (Kansas), Elijah Saunders (Virginia), Solomon Washington (Texas A&M), Pharrel Payne (Texas A&M), George Turkson (Texas A&M), Andre Mills (Texas A&M), Isaiah Watts (Washington State), Darius Adams, Guillermo Del Pino, Collin Metcalf (Northeastern), Rakease Passmore (Kansas), Jaziah Harper, Aleks Alston, Nick Blake

Key Losses: Ja’Kobi Gillespie, Rodney Rice, Selton Miguel, Derik Queen, Julian Reese

36. Texas A&M

Projected Starting 5:

G Pop Isaacs

G Marcus Hill

G Rylan Griffen

F Mackenzie Mgbako

C Federiko Federiko

Projected Bench: Jamie Vinson, Zach Clemence, Jacari Lane, Josh Holloway, Jeremiah Green, Ruben Dominguez, Ali Dibba, Rashaun Agee (pending NCAA waiver)

Key Newcomers: Pop Isaacs (Creighton), Federiko Federiko (Texas Tech), Rylan Griffen (Kansas), Mackenzie Mgbako (Texas A&M), Marcus Hill (NC State), Jamie Vinson (Texas), Zach Clemence (Kansas), Jacari Lane (North Alabama), Josh Holloway (Samford), Jeremiah Green, Ruben Dominguez, Rashaun Agee (USC), Ali Dibba (Southern Illinois)

Key Losses: Wade Taylor IV, Zhuric Phelps, Henry Coleman, Pharrel Payne, Manny Obaseki, Solomon Washington

37. Missouri

Projected Starting 5:

G Anthony Robinson

G Sebastian Mack

F Jevon Porter

F Mark Mitchell

C Shawn Phillips

Projected Bench: T.O. Barrett, Aaron Rowe, Nicholas Randall, Trent Pierce, Annor Boateng, Luke Northweather, Jacob Crews, Jayden Stone, Trent Burns

Key Newcomers: Aaron Rowe, Nicholas Randall, Jevon Porter (LMU), Sebastian Mack (UCLA), Luke Northweather (Oklahoma), Shawn Phillips (Arizona State), Jayden Stone (West Virginia)

Key Losses: Tamar Bates, Tony Perkins, Caleb Grill, Josh Gray, Marques Warrick, Aidan Shaw, Payton Marshall

38. USC

Projected Starting 5:

G Jordan Marsh

G Rodney Rice

G Chad Baker-Mazara

F Ezra Ausar

C Jacob Cofie

Projected Bench: Terrance Williams, Jaden Brownell, Gabe Dynes, Amarion Dickerson, Ryan Cornish, EJ Neal, Alijah Arenas (injured)

Key Newcomers: Jerry Easter, Alijah Arenas, Jacob Cofie (Virginia), Amarion Dickerson (Robert Morris), Jaden Brownell (Samford), Gabe Dynes (Youngstown State), Ezra Ausar (Utah), Rodney Rice (Maryland), Chad Baker-Mazara (Auburn), Jordan Marsh (UNC Asheville), Ryan Cornish (Dartmouth), EJ Neal (Sacramento State)

Key Losses: Josh Cohen, Saint Thomas, Clark Slajchert, Bryce Pope, Matt Knowling, Harrison Hornery, Chibuzo Agbo, Isaiah Elohim, Wesley Yates, Desmond Claude

39. Marquette

Projected Starting 5:

G Sean Jones

G Zaide Lowery

G Chase Ross

F Royce Parham

C Ben Gold

Projected Bench: Caedin Hamilton, Darmarius Owens, Tre Norman, Joshua Clark, Adrien Stevens, Nigel James, Ian Miletic, Michael Phillips, Sheek Pearson (redshirt)

Key Newcomers: Adrien Stevens, Nigel James, Ian Miletic, Michael Phillips, Sheek Pearson

Key Losses: Kam Jones, David Joplin, Stevie Mitchell

40. Cincinnati

Projected Starting 5:

G Day Day Thomas

G Kerr Kriisa

F Jalen Celestine

F Baba Miller

C Moustapha Thiam

Projected Bench: Sencire Harris, Keyshuan Tillery, Tyler McKinley, Shon Abaev, Jalen Haynes, Halvine Dzellat, Jordi Rodriguez

Key Newcomers: Shon Abaev, Keyshuan Tillery, Kerr Kriisa (Kentucky), Sencire Harris (West Virginia), Jalen Haynes (George Mason), Moustapha Thiam (UCF), Jalen Celestine (Baylor), Baba Miller (FAU), Jordi Rodriguez

Key Losses: Aziz Bandaogo, Connor Hickman, Simas Lukosius, Dan Skillings, Josh Reed, Dillon Mitchell, Jizzle James

41. Nebraska

Projected Starting 5:

G Jamarques Lawrence

G Conner Essegian

G Pryce Sandfort

F Berke Buyuktuncel

C Rienk Mast

Projected Bench: Braden Frager, Justin Bolis, Quentin Rhymes, Ugnius Jarusevicius, Kendall Blue, Jared Garcia, Leo Curtis

Key Newcomers: Quentin Rhymes, Pryce Sandfort (Iowa), Ugnius Jarusevicius (Central Michigan), Jamarques Lawrence (Rhode Island), Kendall Blue, Jared Garcia (Tulsa), Leo Curtis

Key Losses: Rollie Worster, Brice Williams, Braxton Meah, Ahron Ulis, Andrew Morgan, Juwan Gary

42. Oklahoma

Projected Starting 5:

G Xzayvier Brown

G Nijel Pack

F Derrion Reid

F Tae Davis

C Mohamed Wague

Projected Bench: Dayton Forsythe, Jeff Nwanko, Kuol Atak, Kai Rogers, Alec Blair, Andreas Holst, Jadon Jones

Key Newcomers: Kai Rogers, Alec Blair, Andreas Holst, Xzayvier Brown (St. Joe’s), Nijel Pack (Miami), Tae Davis (Notre Dame), Derrion Reid (Alabama)

Key Losses: Jeremiah Fears, Kobe Elvis, Duke Miles, Jalon Moore, Brycen Goodine, Sam Godwin, Kobe Elvis

43. Georgetown

Projected Starting 5:

G Malik Mack

G KJ Lewis

G Langston Love

F Caleb Williams

C Vince Iwuchukwu

Projected Bench: DeShawn Harris-Smith, Jayden Fort, Seal Diouf, Julius Halaifonua, Isaiah Abraham, Kayvaun Mulready, Jeremiah Williams

Key Newcomers: Langston Love (Baylor), Isaiah Abraham (UConn), KJ Lewis (Arizona), DeShawn Harris-Smith (Maryland), Vince Iwuchukwu (St. John’s), Jeremiah Williams (Rutgers)

Key Losses: Micah Peavy, Drew Fielder, Jordan Burks, Thomas Sorber

44. Kansas State

Projected Starting 5:

G PJ Haggerty

G Nate Johnson

G Abdi Bashir

F Tyreek Smith

C Khamari McGriff

Projected Bench: Marcus Johnson, Stephen Osei, Andrej Kostic, Exavier Wilson, David Castillo, Taj Manning, Mobi Ikegwuruka, Elias Rapieque, Dorin Buca

Key Newcomers: PJ Haggerty (Memphis), Abdi Bashir (Monmouth), Marcus Johnson (Bowling Green), Nate Johnson (Akron), Khamari McGriff (UNCW), Tyreek Smith (Memphis), Stephen Osei, Andrej Kostic, Exavier Wilson, Elias Rapieque, Dorin Buca

Key Losses: Coleman Hawkins, David N’Guessan, Dug McDaniel, Brendan Hausen

45. Baylor

Projected Starting 5:

G Dan Skillings

G Obi Agbim

G Tounde Yessoufou

F Michael Rataj

C Juslin Bodo Bodo

Projected Bench: JJ White, Caden Powell, Cameron Carr, Andre Iguodala II, Isaac Williams, Mayo Soyoye, Maikcol Perez

Key Newcomers: Tounde Yessoufou, Obi Agbim (Wyoming), Michael Rataj (Oregon State), JJ White (Omaha), Juslin Bodo Bodo (High Point), Caden Powell (Rice), Dan Skillings (Cincinnati), Andre Iguodala II, Cameron Carr (Tennessee), Isaac Williams (Texas A&M Corpus Christi), Mayo Soyoye, Maikcol Perez

Key Losses: Jalen Celestine, Jeremy Roach, Norchad Omier, Jayden Nunn, VJ Edgecombe, Langston Love, Rob Wright, Josh Ojianwuna

Jon Rothstein is not a FanDuel employee. The reporting of Rothstein is not subject to FanDuel's verification and does not represent the views or input of FanDuel. Betting based on Rothstein's reporting will not guarantee a successful outcome. Always do your own due diligence and use your own judgment when participating in daily fantasy contests or placing sports wagers.

Rothstein has been a college basketball insider for CBS Sports since 2010 and a contributor to the CBS Broadcast Network since 2016. He joined FanDuel in 2022 as a Content Creator. Rothstein is also the host of the College Hoops Today Podcast via Compass Media Networks.