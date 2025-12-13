NHL
Rangers vs Canadiens NHL Prediction, Odds, Picks, Best Bets for Dec. 13
In NHL action on Saturday, the New York Rangers play the Montreal Canadiens.
Before you make your wager on FanDuel Sportsbook, we've got you covered with all the latest NHL betting insights.
Rangers vs Canadiens Game Info
- New York Rangers (15-13-4) vs. Montreal Canadiens (16-11-3)
- Date: Saturday, December 13, 2025
- Time: 7 p.m. ET
- Venue: Madison Square Garden -- New York City, New York
- Coverage: ESPN+
Rangers vs Canadiens Odds
All NHL odds, betting lines and prop bets are available on FanDuel Sportsbook.
Favorite
Underdog
Total
Puck Line
|Rangers (-137)
|Canadiens (+114)
|5.5
|Rangers (-1.5)
Rangers vs Canadiens Prediction & Pick
All NHL win probability predictions and picks are according to numberFire.
- Prediction: Rangers win (61.5%)
Rangers vs Canadiens Puck Line
- The Rangers are favored by 1.5 goals against the Canadiens. The Rangers are +180 to cover the spread, while the Canadiens are -225.
Rangers vs Canadiens Over/Under
- A combined goal total of 5.5 has been set for Rangers-Canadiens on Dec. 13, with the over at -134 and the under at +110.
Rangers vs Canadiens Moneyline
- The moneyline numbers for Rangers vs. Canadiens reveal New York as the favorite (-137) and Montreal as the underdog (+114) on the road.