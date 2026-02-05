NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 5
In one of the many exciting matchups on the NBA slate today, the Charlotte Hornets and the Houston Rockets take the floor at Toyota Center.
Before today's NBA games, get a sneak peek at the odds right here.
Orlando Magic vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Magic (76.09% win probability)
- Spread: Magic (-11.5)
- Total: 213.5
- Moneyline: Magic -510, Nets +390
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: YES, FDSFL
Detroit Pistons vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Pistons (89.80% win probability)
- Spread: Pistons (-14.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Pistons -820, Wizards +570
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, MNMT2
Toronto Raptors vs. Chicago Bulls
- Projected Favorite: Raptors (63.71% win probability)
- Spread: Raptors (-9)
- Total: 225.5
- Moneyline: Raptors -370, Bulls +295
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, SportsNet
Atlanta Hawks vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Hawks (74.69% win probability)
- Spread: Hawks (-10)
- Total: 241.5
- Moneyline: Hawks -420, Jazz +330
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, KJZZ, Jazz+
Houston Rockets vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Rockets (64.15% win probability)
- Spread: Rockets (-3.5)
- Total: 217.5
- Moneyline: Rockets -154, Hornets +130
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: SCHN, FDSSE
Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Spurs (55.83% win probability)
- Spread: Spurs (-6.5)
- Total: 223.5
- Moneyline: Spurs -255, Mavericks +210
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, KENS
Phoenix Suns vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Suns (58.58% win probability)
- Spread: Suns (-6.5)
- Total: 217.5
- Moneyline: Suns -250, Warriors +205
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, NBCS-BA
Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Lakers (57.59% win probability)
- Spread: Lakers (-3.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Lakers -168, 76ers +142
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, NBCS-PH
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
