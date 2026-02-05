FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play

NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - February 5

Data Skrive
Data Skrive

In one of the many exciting matchups on the NBA slate today, the Charlotte Hornets and the Houston Rockets take the floor at Toyota Center.

Before today's NBA games, get a sneak peek at the odds right here.

Orlando Magic vs. Brooklyn Nets

  • Projected Favorite: Magic (76.09% win probability)
  • Spread: Magic (-11.5)
  • Total: 213.5
  • Moneyline: Magic -510, Nets +390
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: YES, FDSFL

Bet on Orlando Magic vs. Brooklyn Nets with FanDuel Sportsbook.

Detroit Pistons vs. Washington Wizards

  • Projected Favorite: Pistons (89.80% win probability)
  • Spread: Pistons (-14.5)
  • Total: 227.5
  • Moneyline: Pistons -820, Wizards +570
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: FDSDET, MNMT2

Bet on Detroit Pistons vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.

Toronto Raptors vs. Chicago Bulls

  • Projected Favorite: Raptors (63.71% win probability)
  • Spread: Raptors (-9)
  • Total: 225.5
  • Moneyline: Raptors -370, Bulls +295
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: Amazon Prime Video, SportsNet

Bet on Toronto Raptors vs. Chicago Bulls with FanDuel Sportsbook.

Atlanta Hawks vs. Utah Jazz

  • Projected Favorite: Hawks (74.69% win probability)
  • Spread: Hawks (-10)
  • Total: 241.5
  • Moneyline: Hawks -420, Jazz +330
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: FDSSE, KJZZ, Jazz+

Bet on Atlanta Hawks vs. Utah Jazz with FanDuel Sportsbook.

Houston Rockets vs. Charlotte Hornets

  • Projected Favorite: Rockets (64.15% win probability)
  • Spread: Rockets (-3.5)
  • Total: 217.5
  • Moneyline: Rockets -154, Hornets +130
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: SCHN, FDSSE

Bet on Houston Rockets vs. Charlotte Hornets with FanDuel Sportsbook.

Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs

  • Projected Favorite: Spurs (55.83% win probability)
  • Spread: Spurs (-6.5)
  • Total: 223.5
  • Moneyline: Spurs -255, Mavericks +210
  • Time: 8:30 PM ET
  • TV Channel: KFAA, KENS

Bet on Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs with FanDuel Sportsbook.

Phoenix Suns vs. Golden State Warriors

  • Projected Favorite: Suns (58.58% win probability)
  • Spread: Suns (-6.5)
  • Total: 217.5
  • Moneyline: Suns -250, Warriors +205
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: Amazon Prime Video, NBCS-BA

Bet on Phoenix Suns vs. Golden State Warriors with FanDuel Sportsbook.

Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers

  • Projected Favorite: Lakers (57.59% win probability)
  • Spread: Lakers (-3.5)
  • Total: 231.5
  • Moneyline: Lakers -168, 76ers +142
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: SportsNet LA, NBCS-PH

Bet on Los Angeles Lakers vs. Philadelphia 76ers with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

