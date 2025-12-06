NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 6

In a Saturday NBA slate that includes plenty of exciting matchups, the New Orleans Pelicans versus the Brooklyn Nets is a game to see.

Trying to get an edge in betting on the NBA? Check out our detailed examination of the betting odds for each of the important games today below.

Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans

Projected Favorite: Nets (60.40% win probability)

Nets (60.40% win probability) Spread: Nets (-2)

Nets (-2) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Nets -134, Pelicans +114

Nets -134, Pelicans +114 Time: 5:00 PM ET

5:00 PM ET TV Channel: YES, Gulf Coast Sports, Pelicans+

Washington Wizards vs. Atlanta Hawks

Projected Favorite: Hawks (66.11% win probability)

Hawks (66.11% win probability) Spread: Hawks (-9)

Hawks (-9) Total: 235.5

235.5 Moneyline: Hawks -360, Wizards +290

Hawks -360, Wizards +290 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSSE, MNMT

Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks

Projected Favorite: Pistons (66.01% win probability)

Pistons (66.01% win probability) Spread: Pistons (-12.5)

Pistons (-12.5) Total: 222.5

222.5 Moneyline: Pistons -592, Bucks +430

Pistons -592, Bucks +430 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSDET, FDSWI

Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors

Projected Favorite: Cavaliers (63.88% win probability)

Cavaliers (63.88% win probability) Spread: Cavaliers (-8.5)

Cavaliers (-8.5) Total: 227.5

227.5 Moneyline: Cavaliers -295, Warriors +240

Cavaliers -295, Warriors +240 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSOH, NBCS-BA, NBA TV

Miami Heat vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Heat (65.63% win probability)

Heat (65.63% win probability) Spread: Heat (-8)

Heat (-8) Total: 238.5

238.5 Moneyline: Heat -310, Kings +250

Heat -310, Kings +250 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSSUN, NBCS-CA

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Clippers

Projected Favorite: Timberwolves (76.74% win probability)

Timberwolves (76.74% win probability) Spread: Timberwolves (-11)

Timberwolves (-11) Total: 225.5

225.5 Moneyline: Timberwolves -461, Clippers +360

Timberwolves -461, Clippers +360 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSN, FDSSC

Dallas Mavericks vs. Houston Rockets

Projected Favorite: Rockets (64.07% win probability)

Rockets (64.07% win probability) Spread: Rockets (-10.5)

Rockets (-10.5) Total: 222.5

222.5 Moneyline: Rockets -450, Mavericks +350

Rockets -450, Mavericks +350 Time: 8:30 PM ET

8:30 PM ET TV Channel: SCHN, KFAA

