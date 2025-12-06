NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 6
In a Saturday NBA slate that includes plenty of exciting matchups, the New Orleans Pelicans versus the Brooklyn Nets is a game to see.
Trying to get an edge in betting on the NBA? Check out our detailed examination of the betting odds for each of the important games today below.
Brooklyn Nets vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Nets (60.40% win probability)
- Spread: Nets (-2)
- Total: 227.5
- Moneyline: Nets -134, Pelicans +114
- Time: 5:00 PM ET
- TV Channel: YES, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Washington Wizards vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hawks (66.11% win probability)
- Spread: Hawks (-9)
- Total: 235.5
- Moneyline: Hawks -360, Wizards +290
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MNMT
Detroit Pistons vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Pistons (66.01% win probability)
- Spread: Pistons (-12.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Pistons -592, Bucks +430
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSDET, FDSWI
Cleveland Cavaliers vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Cavaliers (63.88% win probability)
- Spread: Cavaliers (-8.5)
- Total: 227.5
- Moneyline: Cavaliers -295, Warriors +240
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, NBCS-BA, NBA TV
Miami Heat vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Heat (65.63% win probability)
- Spread: Heat (-8)
- Total: 238.5
- Moneyline: Heat -310, Kings +250
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, NBCS-CA
Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Timberwolves (76.74% win probability)
- Spread: Timberwolves (-11)
- Total: 225.5
- Moneyline: Timberwolves -461, Clippers +360
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSN, FDSSC
Dallas Mavericks vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (64.07% win probability)
- Spread: Rockets (-10.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Rockets -450, Mavericks +350
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: SCHN, KFAA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
