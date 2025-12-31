NBA Predictions, Odds and Betting Lines - December 31
The New York Knicks and the San Antonio Spurs hit the court in one of many exciting matchups on the NBA schedule today.
Want to boost your odds before today's NBA games? Take a look at our odds breakdown below.
Charlotte Hornets vs. Golden State Warriors
- Projected Favorite: Warriors (66.71% win probability)
- Spread: Warriors (-7)
- Total: 233.5
- Moneyline: Warriors -270, Hornets +220
- Time: 1:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, NBCS-BA, NBA TV
Indiana Pacers vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Magic (58.31% win probability)
- Spread: Magic (-3.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Magic -164, Pacers +138
- Time: 3:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, FDSFL
Atlanta Hawks vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (62.43% win probability)
- Spread: Timberwolves (-3.5)
- Total: 243.5
- Moneyline: Timberwolves -162, Hawks +136
- Time: 3:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSNX, WANF, Peachtree Sports Network
Cleveland Cavaliers vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Cavaliers (72.75% win probability)
- Spread: Cavaliers (-6.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Cavaliers -230, Suns +190
- Time: 3:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, AZFamily, Suns+, NBA TV
San Antonio Spurs vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Spurs (52.39% win probability)
- Spread: Spurs (-1)
- Total: 236.5
- Moneyline: Spurs -112, Knicks -104
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: MSG, FDSSW, NBA TV
Chicago Bulls vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Bulls (66.86% win probability)
- Spread: Pelicans (-1.5)
- Total: 246.5
- Moneyline: Pelicans -120, Bulls +102
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, Gulf Coast Sports, Pelicans+, WVUE
Toronto Raptors vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Nuggets (54.53% win probability)
- Spread: Raptors (-7)
- Total: 225.5
- Moneyline: Raptors -295, Nuggets +240
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: ALT2, SportsNet
Oklahoma City Thunder vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Thunder (84.85% win probability)
- Spread: Thunder (-15.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Thunder -1149, Trail Blazers +730
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSOK
Milwaukee Bucks vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Bucks (81.60% win probability)
- Spread: Bucks (-11.5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Bucks -429, Wizards +340
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, MNMT
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
