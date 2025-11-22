NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 22
Today's NBA slate features several top-tier games, including a matchup between the New York Knicks and the Orlando Magic.
Curious about the wagering odds for today's NBA action? Look no further! We've got you covered with all of the information you need.
Charlotte Hornets vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Clippers (66.10% win probability)
- Spread: Clippers (-1.5)
- Total: 228.5
- Moneyline: Clippers -126, Hornets +108
- Time: 1:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSSC
Orlando Magic vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Knicks (53.93% win probability)
- Spread: Knicks (-1)
- Total: 229.5
- Moneyline: Knicks -124, Magic +106
- Time: 5:00 PM ET
- TV Channel: MSG, FDSFL, NBA TV
New Orleans Pelicans vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hawks (77.09% win probability)
- Spread: Hawks (-5)
- Total: 231.5
- Moneyline: Hawks -250, Pelicans +205
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Chicago Bulls vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Bulls (80.56% win probability)
- Spread: Bulls (-13)
- Total: 244.5
- Moneyline: Bulls -592, Wizards +440
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, MNMT2
Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Bucks (60.28% win probability)
- Spread: Pistons (-8)
- Total: 224.5
- Moneyline: Pistons -295, Bucks +240
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, FDSWI, NBA TV
Dallas Mavericks vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Grizzlies (59.01% win probability)
- Spread: Mavericks (-3.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Mavericks -164, Grizzlies +138
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, FDSSE
Denver Nuggets vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Nuggets (74.24% win probability)
- Spread: Nuggets (-13.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Nuggets -752, Kings +530
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: ALT, NBCS-CA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
