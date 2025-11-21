NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 21
The Miami Heat versus the Chicago Bulls is one of many strong options on today's NBA schedule.
Ready to explore the betting info for today's NBA action? Let's break down them together.
Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Cavaliers (78.87% win probability)
- Spread: Cavaliers (-13.5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Cavaliers -649, Pacers +480
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Toronto Raptors vs. Washington Wizards
- Projected Favorite: Raptors (77.05% win probability)
- Spread: Raptors (-13.5)
- Total: 240.5
- Moneyline: Raptors -847, Wizards +590
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet, MNMT
Boston Celtics vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Celtics (86.08% win probability)
- Spread: Celtics (-15.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Celtics -1149, Nets +730
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, YES
Chicago Bulls vs. Miami Heat
- Projected Favorite: Heat (50.89% win probability)
- Spread: Bulls (-2)
- Total: 249.5
- Moneyline: Bulls -142, Heat +120
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, CHSN+
Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Mavericks (76.42% win probability)
- Spread: Mavericks (-3.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Mavericks -154, Pelicans +130
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KFAA, WFAA, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves
- Projected Favorite: Timberwolves (54.57% win probability)
- Spread: Timberwolves (-3.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Timberwolves -164, Suns +138
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSNX, AZFamily, Suns+
Houston Rockets vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Rockets (62.70% win probability)
- Spread: Rockets (-2)
- Total: 234.5
- Moneyline: Rockets -132, Nuggets +112
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Warriors (73.73% win probability)
- Spread: Warriors (-7.5)
- Total: 237.5
- Moneyline: Warriors -280, Trail Blazers +230
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, NBCS-BA
Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (82.39% win probability)
- Spread: Thunder (-16.5)
- Total: 236.5
- Moneyline: Thunder -1351, Jazz +810
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSOK
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
