NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 21

The Miami Heat versus the Chicago Bulls is one of many strong options on today's NBA schedule.

Ready to explore the betting info for today's NBA action? Let's break down them together.

Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers

Projected Favorite: Cavaliers (78.87% win probability)

Cavaliers (78.87% win probability) Spread: Cavaliers (-13.5)

Cavaliers (-13.5) Total: 237.5

237.5 Moneyline: Cavaliers -649, Pacers +480

Cavaliers -649, Pacers +480 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video

Toronto Raptors vs. Washington Wizards

Projected Favorite: Raptors (77.05% win probability)

Raptors (77.05% win probability) Spread: Raptors (-13.5)

Raptors (-13.5) Total: 240.5

240.5 Moneyline: Raptors -847, Wizards +590

Raptors -847, Wizards +590 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: SportsNet, MNMT

Boston Celtics vs. Brooklyn Nets

Projected Favorite: Celtics (86.08% win probability)

Celtics (86.08% win probability) Spread: Celtics (-15.5)

Celtics (-15.5) Total: 222.5

222.5 Moneyline: Celtics -1149, Nets +730

Celtics -1149, Nets +730 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: NBCS-BOS, YES

Chicago Bulls vs. Miami Heat

Projected Favorite: Heat (50.89% win probability)

Heat (50.89% win probability) Spread: Bulls (-2)

Bulls (-2) Total: 249.5

249.5 Moneyline: Bulls -142, Heat +120

Bulls -142, Heat +120 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSSUN, CHSN+

Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans

Projected Favorite: Mavericks (76.42% win probability)

Mavericks (76.42% win probability) Spread: Mavericks (-3.5)

Mavericks (-3.5) Total: 232.5

232.5 Moneyline: Mavericks -154, Pelicans +130

Mavericks -154, Pelicans +130 Time: 8:30 PM ET

8:30 PM ET TV Channel: KFAA, WFAA, Gulf Coast Sports, Pelicans+

Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves

Projected Favorite: Timberwolves (54.57% win probability)

Timberwolves (54.57% win probability) Spread: Timberwolves (-3.5)

Timberwolves (-3.5) Total: 234.5

234.5 Moneyline: Timberwolves -164, Suns +138

Timberwolves -164, Suns +138 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: FDSNX, AZFamily, Suns+

Houston Rockets vs. Denver Nuggets

Projected Favorite: Rockets (62.70% win probability)

Rockets (62.70% win probability) Spread: Rockets (-2)

Rockets (-2) Total: 234.5

234.5 Moneyline: Rockets -132, Nuggets +112

Rockets -132, Nuggets +112 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video

Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers

Projected Favorite: Warriors (73.73% win probability)

Warriors (73.73% win probability) Spread: Warriors (-7.5)

Warriors (-7.5) Total: 237.5

237.5 Moneyline: Warriors -280, Trail Blazers +230

Warriors -280, Trail Blazers +230 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, NBCS-BA

Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder

Projected Favorite: Thunder (82.39% win probability)

Thunder (82.39% win probability) Spread: Thunder (-16.5)

Thunder (-16.5) Total: 236.5

236.5 Moneyline: Thunder -1351, Jazz +810

Thunder -1351, Jazz +810 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSOK

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

