FanDuel ResearchSportsbookFantasyCasinoRacingFanDuel TVFree2Play
menu item
NFL iconNFL

Explore NFL

NBA iconNBA

Explore NBA

NCAAF iconNCAAF

Explore NCAAF

NCAAB iconNCAAB

Explore NCAAB

NHL iconNHL

Explore NHL

FanDuel Promos iconFanDuel Promos

Explore FanDuel Promos

Email Sign-Up iconEmail Sign-Up

Explore Email Sign-Up

More

More

Logo
START YOUR OWN WINNING STREAK
Player Image
SportsBookLogo
Chevrons Texture
NBA

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 21

Data Skrive
Data Skrive

Subscribe to our newsletter

NBA Predictions, Odds and Betting Lines - November 21

The Miami Heat versus the Chicago Bulls is one of many strong options on today's NBA schedule.

Ready to explore the betting info for today's NBA action? Let's break down them together.

Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers

  • Projected Favorite: Cavaliers (78.87% win probability)
  • Spread: Cavaliers (-13.5)
  • Total: 237.5
  • Moneyline: Cavaliers -649, Pacers +480
  • Time: 7:00 PM ET
  • TV Channel: Amazon Prime Video

Bet on Cleveland Cavaliers vs. Indiana Pacers with FanDuel Sportsbook.

Toronto Raptors vs. Washington Wizards

  • Projected Favorite: Raptors (77.05% win probability)
  • Spread: Raptors (-13.5)
  • Total: 240.5
  • Moneyline: Raptors -847, Wizards +590
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: SportsNet, MNMT

Bet on Toronto Raptors vs. Washington Wizards with FanDuel Sportsbook.

Boston Celtics vs. Brooklyn Nets

  • Projected Favorite: Celtics (86.08% win probability)
  • Spread: Celtics (-15.5)
  • Total: 222.5
  • Moneyline: Celtics -1149, Nets +730
  • Time: 7:30 PM ET
  • TV Channel: NBCS-BOS, YES

Bet on Boston Celtics vs. Brooklyn Nets with FanDuel Sportsbook.

Chicago Bulls vs. Miami Heat

  • Projected Favorite: Heat (50.89% win probability)
  • Spread: Bulls (-2)
  • Total: 249.5
  • Moneyline: Bulls -142, Heat +120
  • Time: 8:00 PM ET
  • TV Channel: FDSSUN, CHSN+

Bet on Chicago Bulls vs. Miami Heat with FanDuel Sportsbook.

Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans

  • Projected Favorite: Mavericks (76.42% win probability)
  • Spread: Mavericks (-3.5)
  • Total: 232.5
  • Moneyline: Mavericks -154, Pelicans +130
  • Time: 8:30 PM ET
  • TV Channel: KFAA, WFAA, Gulf Coast Sports, Pelicans+

Bet on Dallas Mavericks vs. New Orleans Pelicans with FanDuel Sportsbook.

Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves

  • Projected Favorite: Timberwolves (54.57% win probability)
  • Spread: Timberwolves (-3.5)
  • Total: 234.5
  • Moneyline: Timberwolves -164, Suns +138
  • Time: 9:00 PM ET
  • TV Channel: FDSNX, AZFamily, Suns+

Bet on Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves with FanDuel Sportsbook.

Houston Rockets vs. Denver Nuggets

  • Projected Favorite: Rockets (62.70% win probability)
  • Spread: Rockets (-2)
  • Total: 234.5
  • Moneyline: Rockets -132, Nuggets +112
  • Time: 9:30 PM ET
  • TV Channel: Amazon Prime Video

Bet on Houston Rockets vs. Denver Nuggets with FanDuel Sportsbook.

Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers

  • Projected Favorite: Warriors (73.73% win probability)
  • Spread: Warriors (-7.5)
  • Total: 237.5
  • Moneyline: Warriors -280, Trail Blazers +230
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: KUNP, NBCS-BA

Bet on Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers with FanDuel Sportsbook.

Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder

  • Projected Favorite: Thunder (82.39% win probability)
  • Spread: Thunder (-16.5)
  • Total: 236.5
  • Moneyline: Thunder -1351, Jazz +810
  • Time: 10:00 PM ET
  • TV Channel: KJZZ, Jazz+, FDSOK

Bet on Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder with FanDuel Sportsbook.

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!

Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.

Subscribe to our newsletter

Want more stories like this?

Sign up to our newsletter to receive the latest news.

Newsletter Signup
Newsletter Signup