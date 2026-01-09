NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 9

The NBA slate today is sure to please. The outings include the New York Knicks playing the Phoenix Suns at PHX Arena.

Curious about the wagering odds for today's NBA action? Look no further! We've got you covered with all of the information you need.

Boston Celtics vs. Toronto Raptors

Projected Favorite: Celtics (74.14% win probability)

Celtics (74.14% win probability) Spread: Celtics (-8.5)

Celtics (-8.5) Total: 222.5

222.5 Moneyline: Celtics -370, Raptors +295

Celtics -370, Raptors +295 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: NBCS-BOS, SportsNet

Washington Wizards vs. New Orleans Pelicans

Projected Favorite: Wizards (56.90% win probability)

Wizards (56.90% win probability) Spread: Pelicans (-2.5)

Pelicans (-2.5) Total: 242.5

242.5 Moneyline: Pelicans -148, Wizards +126

Pelicans -148, Wizards +126 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, MNMT, WVUE

Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers

Projected Favorite: Magic (66.56% win probability)

Magic (66.56% win probability) Spread: 76ers (-3)

76ers (-3) Total: 226.5

226.5 Moneyline: 76ers -166, Magic +140

76ers -166, Magic +140 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: FDSFL, NBCS-PH

Brooklyn Nets vs. Los Angeles Clippers

Projected Favorite: Clippers (59.84% win probability)

Clippers (59.84% win probability) Spread: Clippers (-4.5)

Clippers (-4.5) Total: 215.5

215.5 Moneyline: Clippers -200, Nets +168

Clippers -200, Nets +168 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: YES, FDSSC

Memphis Grizzlies vs. Oklahoma City Thunder

Projected Favorite: Thunder (63.76% win probability)

Thunder (63.76% win probability) Spread: Thunder (-5.5)

Thunder (-5.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Thunder -198, Grizzlies +166

Thunder -198, Grizzlies +166 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSSE, FDSOK, NBA TV, WMC-TV

Phoenix Suns vs. New York Knicks

Projected Favorite: Suns (50.35% win probability)

Suns (50.35% win probability) Spread: Knicks (-1)

Knicks (-1) Total: 228.5

228.5 Moneyline: Knicks -120, Suns +102

Knicks -120, Suns +102 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: MSG, AZFamily, Suns+

Denver Nuggets vs. Atlanta Hawks

Projected Favorite: Nuggets (69.04% win probability)

Nuggets (69.04% win probability) Spread: Nuggets (-1)

Nuggets (-1) Total: 234.5

234.5 Moneyline: Nuggets -108, Hawks -108

Nuggets -108, Hawks -108 Time: 9:00 PM ET

9:00 PM ET TV Channel: FDSSE, ALT, WANF, Peachtree Sports Network

Golden State Warriors vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Warriors (77.42% win probability)

Warriors (77.42% win probability) Spread: Warriors (-14.5)

Warriors (-14.5) Total: 230.5

230.5 Moneyline: Warriors -847, Kings +590

Warriors -847, Kings +590 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: NBCS-BA, NBCS-CA

Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets

Projected Favorite: Rockets (65.76% win probability)

Rockets (65.76% win probability) Spread: Rockets (-6.5)

Rockets (-6.5) Total: 220.5

220.5 Moneyline: Rockets -255, Trail Blazers +210

Rockets -255, Trail Blazers +210 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, SCHN

Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks

Projected Favorite: Lakers (60.67% win probability)

Lakers (60.67% win probability) Spread: Lakers (-3)

Lakers (-3) Total: 229.5

229.5 Moneyline: Lakers -158, Bucks +134

Lakers -158, Bucks +134 Time: 10:30 PM ET

10:30 PM ET TV Channel: SportsNet LA, FDSWI, NBA TV

