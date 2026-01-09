NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 9
The NBA slate today is sure to please. The outings include the New York Knicks playing the Phoenix Suns at PHX Arena.
Curious about the wagering odds for today's NBA action? Look no further! We've got you covered with all of the information you need.
Boston Celtics vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Celtics (74.14% win probability)
- Spread: Celtics (-8.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Celtics -370, Raptors +295
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, SportsNet
Bet on Boston Celtics vs. Toronto Raptors with FanDuel Sportsbook.
Washington Wizards vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Wizards (56.90% win probability)
- Spread: Pelicans (-2.5)
- Total: 242.5
- Moneyline: Pelicans -148, Wizards +126
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: Gulf Coast Sports, Pelicans+, MNMT, WVUE
Bet on Washington Wizards vs. New Orleans Pelicans with FanDuel Sportsbook.
Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers
- Projected Favorite: Magic (66.56% win probability)
- Spread: 76ers (-3)
- Total: 226.5
- Moneyline: 76ers -166, Magic +140
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSFL, NBCS-PH
Bet on Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers with FanDuel Sportsbook.
Brooklyn Nets vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Clippers (59.84% win probability)
- Spread: Clippers (-4.5)
- Total: 215.5
- Moneyline: Clippers -200, Nets +168
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, FDSSC
Bet on Brooklyn Nets vs. Los Angeles Clippers with FanDuel Sportsbook.
Memphis Grizzlies vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (63.76% win probability)
- Spread: Thunder (-5.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Thunder -198, Grizzlies +166
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSOK, NBA TV, WMC-TV
Bet on Memphis Grizzlies vs. Oklahoma City Thunder with FanDuel Sportsbook.
Phoenix Suns vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Suns (50.35% win probability)
- Spread: Knicks (-1)
- Total: 228.5
- Moneyline: Knicks -120, Suns +102
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: MSG, AZFamily, Suns+
Bet on Phoenix Suns vs. New York Knicks with FanDuel Sportsbook.
Denver Nuggets vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Nuggets (69.04% win probability)
- Spread: Nuggets (-1)
- Total: 234.5
- Moneyline: Nuggets -108, Hawks -108
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, ALT, WANF, Peachtree Sports Network
Bet on Denver Nuggets vs. Atlanta Hawks with FanDuel Sportsbook.
Golden State Warriors vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Warriors (77.42% win probability)
- Spread: Warriors (-14.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Warriors -847, Kings +590
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: NBCS-BA, NBCS-CA
Bet on Golden State Warriors vs. Sacramento Kings with FanDuel Sportsbook.
Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Rockets (65.76% win probability)
- Spread: Rockets (-6.5)
- Total: 220.5
- Moneyline: Rockets -255, Trail Blazers +210
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, SCHN
Bet on Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets with FanDuel Sportsbook.
Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Lakers (60.67% win probability)
- Spread: Lakers (-3)
- Total: 229.5
- Moneyline: Lakers -158, Bucks +134
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, FDSWI, NBA TV
Bet on Los Angeles Lakers vs. Milwaukee Bucks with FanDuel Sportsbook.
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
Sign up for FanDuel Sportsbook and FanDuel Daily Fantasy today!
Watch FanDuel TV's NBA show "Run It Back" with Lou Williams, Michelle Beadle, DeMarcus "Boogie" Cousins and Chandler Parsons weekdays at 10am ET on FanDuel TV, the Run It Back YouTube page, or download the podcast here: fanduel.com/research/tv-and-podcast.