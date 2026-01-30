NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 30
The Toronto Raptors versus the Orlando Magic is a game to see on a Friday NBA schedule that has a lot of competitive matchups.
Ahead of today's NBA games, get a sneak peek at the betting odds right here.
Washington Wizards vs. Los Angeles Lakers
- Projected Favorite: Lakers (73.75% win probability)
- Spread: Lakers (-9)
- Total: 229.5
- Moneyline: Lakers -340, Wizards +275
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, MNMT
Boston Celtics vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Celtics (90.74% win probability)
- Spread: Celtics (-11.5)
- Total: 220.5
- Moneyline: Celtics -549, Kings +410
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: NBCS-BOS, NBCS-CA
New Orleans Pelicans vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Grizzlies (59.21% win probability)
- Spread: Pelicans (-3)
- Total: 233.5
- Moneyline: Pelicans -152, Grizzlies +128
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, Gulf Coast Sports
New York Knicks vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Knicks (79.29% win probability)
- Spread: Knicks (-7.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Knicks -270, Trail Blazers +220
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: KUNP, MSG
Orlando Magic vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Magic (54.80% win probability)
- Spread: Magic (-1.5)
- Total: 220.5
- Moneyline: Magic -120, Raptors +102
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: ESPN, FDSFL, TSN
Phoenix Suns vs. Cleveland Cavaliers
- Projected Favorite: Cavaliers (52.56% win probability)
- Spread: Cavaliers (-4.5)
- Total: 221.5
- Moneyline: Cavaliers -196, Suns +164
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: FDSOH, AZFamily, Suns+
Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers
- Projected Favorite: Nuggets (59.27% win probability)
- Spread: Clippers (-6)
- Total: 209.5
- Moneyline: Clippers -225, Nuggets +188
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: ALT, FDSSC
Utah Jazz vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Jazz (67.52% win probability)
- Spread: Jazz (-3)
- Total: 227.5
- Moneyline: Jazz -148, Nets +126
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: YES, KJZZ, Jazz+
Golden State Warriors vs. Detroit Pistons
- Projected Favorite: Warriors (58.01% win probability)
- Spread: Warriors (-1.5)
- Total: 224.5
- Moneyline: Warriors -126, Pistons +108
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: ESPN, NBCS-BA, FDSDET
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
