NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 23

Detroit Pistons vs. Houston Rockets

Projected Favorite: Pistons (68.05% win probability)

Pistons (68.05% win probability) Spread: Pistons (-4)

Pistons (-4) Total: 216.5

216.5 Moneyline: Pistons -188, Rockets +158

Pistons -188, Rockets +158 Time: 7:00 PM ET

7:00 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video, SCHN

Cleveland Cavaliers vs. Sacramento Kings

Projected Favorite: Cavaliers (82.50% win probability)

Cavaliers (82.50% win probability) Spread: Cavaliers (-11.5)

Cavaliers (-11.5) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Cavaliers -549, Kings +420

Cavaliers -549, Kings +420 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSOH, NBCS-CA

Brooklyn Nets vs. Boston Celtics

Projected Favorite: Celtics (73.74% win probability)

Celtics (73.74% win probability) Spread: Celtics (-8.5)

Celtics (-8.5) Total: 216.5

216.5 Moneyline: Celtics -375, Nets +300

Celtics -375, Nets +300 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: YES, NBCS-BOS

Atlanta Hawks vs. Phoenix Suns

Projected Favorite: Suns (50.28% win probability)

Suns (50.28% win probability) Spread: Suns (-3)

Suns (-3) Total: 233.5

233.5 Moneyline: Suns -152, Hawks +128

Suns -152, Hawks +128 Time: 7:30 PM ET

7:30 PM ET TV Channel: FDSSE, AZFamily, Suns+

Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans

Projected Favorite: Grizzlies (78.49% win probability)

Grizzlies (78.49% win probability) Spread: Grizzlies (-5.5)

Grizzlies (-5.5) Total: 234.5

234.5 Moneyline: Grizzlies -210, Pelicans +176

Grizzlies -210, Pelicans +176 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSSE, Gulf Coast Sports, Pelicans+, WMC-TV

Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers

Projected Favorite: Thunder (86.63% win probability)

Thunder (86.63% win probability) Spread: Thunder (-16)

Thunder (-16) Total: 226.5

226.5 Moneyline: Thunder -1493, Pacers +870

Thunder -1493, Pacers +870 Time: 8:00 PM ET

8:00 PM ET TV Channel: FDSOK, FDSIN

Milwaukee Bucks vs. Denver Nuggets

Projected Favorite: Bucks (52.27% win probability)

Bucks (52.27% win probability) Spread: Bucks (-6.5)

Bucks (-6.5) Total: 221.5

221.5 Moneyline: Bucks -230, Nuggets +190

Bucks -230, Nuggets +190 Time: 9:30 PM ET

9:30 PM ET TV Channel: Amazon Prime Video, FDSWI, ALT

Portland Trail Blazers vs. Toronto Raptors

Projected Favorite: Raptors (59.93% win probability)

Raptors (59.93% win probability) Spread: Raptors (-4)

Raptors (-4) Total: 225.5

225.5 Moneyline: Raptors -174, Trail Blazers +146

Raptors -174, Trail Blazers +146 Time: 10:00 PM ET

10:00 PM ET TV Channel: KUNP, TSN

All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.

For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.

