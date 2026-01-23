NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 23
Detroit Pistons vs. Houston Rockets
- Projected Favorite: Pistons (68.05% win probability)
- Spread: Pistons (-4)
- Total: 216.5
- Moneyline: Pistons -188, Rockets +158
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, SCHN
Cleveland Cavaliers vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Cavaliers (82.50% win probability)
- Spread: Cavaliers (-11.5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Cavaliers -549, Kings +420
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, NBCS-CA
Brooklyn Nets vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Celtics (73.74% win probability)
- Spread: Celtics (-8.5)
- Total: 216.5
- Moneyline: Celtics -375, Nets +300
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: YES, NBCS-BOS
Atlanta Hawks vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Suns (50.28% win probability)
- Spread: Suns (-3)
- Total: 233.5
- Moneyline: Suns -152, Hawks +128
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, AZFamily, Suns+
Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans
- Projected Favorite: Grizzlies (78.49% win probability)
- Spread: Grizzlies (-5.5)
- Total: 234.5
- Moneyline: Grizzlies -210, Pelicans +176
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, Gulf Coast Sports, Pelicans+, WMC-TV
Oklahoma City Thunder vs. Indiana Pacers
- Projected Favorite: Thunder (86.63% win probability)
- Spread: Thunder (-16)
- Total: 226.5
- Moneyline: Thunder -1493, Pacers +870
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSOK, FDSIN
Milwaukee Bucks vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Bucks (52.27% win probability)
- Spread: Bucks (-6.5)
- Total: 221.5
- Moneyline: Bucks -230, Nuggets +190
- Time: 9:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, FDSWI, ALT
Portland Trail Blazers vs. Toronto Raptors
- Projected Favorite: Raptors (59.93% win probability)
- Spread: Raptors (-4)
- Total: 225.5
- Moneyline: Raptors -174, Trail Blazers +146
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, TSN
