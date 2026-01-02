NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 2
The NBA slate today, which includes the Portland Trail Blazers squaring off against the New Orleans Pelicans, is sure to please.
Trying to get an edge in betting on the NBA? Check out our detailed examination of the game predictions for each of the major games today below.
Washington Wizards vs. Brooklyn Nets
- Projected Favorite: Wizards (50.60% win probability)
- Spread: Nets (-1.5)
- Total: 225.5
- Moneyline: Nets +136, Wizards -162
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: YES, MNMT
Indiana Pacers vs. San Antonio Spurs
- Projected Favorite: Spurs (60.43% win probability)
- Spread: Spurs (-6)
- Total: 238.5
- Moneyline: Spurs -245, Pacers +200
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSIN, FDSSW
Cleveland Cavaliers vs. Denver Nuggets
- Projected Favorite: Cavaliers (59.94% win probability)
- Spread: Cavaliers (-13.5)
- Total: 239.5
- Moneyline: Cavaliers -820, Nuggets +570
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSOH, ALT, Amazon Prime Video
New York Knicks vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Knicks (73.36% win probability)
- Spread: Knicks (-8)
- Total: 245.5
- Moneyline: Knicks -270, Hawks +220
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, MSG
Chicago Bulls vs. Orlando Magic
- Projected Favorite: Magic (54.66% win probability)
- Spread: Magic (-5)
- Total: 233.5
- Moneyline: Magic -198, Bulls +166
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: CHSN, FDSFL, WESH
New Orleans Pelicans vs. Portland Trail Blazers
- Projected Favorite: Trail Blazers (54.64% win probability)
- Spread: Trail Blazers (-1)
- Total: 244.5
- Moneyline: Trail Blazers -112, Pelicans -104
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, Gulf Coast Sports, Pelicans+
Milwaukee Bucks vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Bucks (67.06% win probability)
- Spread: Bucks (-6)
- Total: 232.5
- Moneyline: Bucks -240, Hornets +198
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSSE, FDSWI
Phoenix Suns vs. Sacramento Kings
- Projected Favorite: Suns (82.03% win probability)
- Spread: Suns (-12.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Suns -719, Kings +520
- Time: 9:00 PM ET
- TV Channel: AZFamily, Suns+, NBCS-CA
Golden State Warriors vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (55.22% win probability)
- Spread: Thunder (-9)
- Total: 228.5
- Moneyline: Thunder -400, Warriors +315
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, NBCS-BA, FDSOK
Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Lakers (59.76% win probability)
- Spread: Lakers (-4)
- Total: 239.5
- Moneyline: Lakers -176, Grizzlies +148
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: SportsNet LA, FDSSE
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
For more NBA betting insights, check out FanDuel Research's NBA home page.
