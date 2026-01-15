NBA Predictions, Odds and Betting Lines - January 15
The Utah Jazz versus the Dallas Mavericks is one of many solid options on today's NBA schedule.
Looking for additional betting intel for today's NBA action? We have you covered with betting odds for each of the important games in the article below.
Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies
- Projected Favorite: Magic (57.23% win probability)
- Spread: Magic (-4.5)
- Total: 230.5
- Moneyline: Magic -194, Grizzlies +162
- Time: 2:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Detroit Pistons vs. Phoenix Suns
- Projected Favorite: Pistons (72.40% win probability)
- Spread: Pistons (-6.5)
- Total: 220.5
- Moneyline: Pistons -260, Suns +215
- Time: 7:00 PM ET
- TV Channel: FDSDET, AZFamily, Suns+
Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder
- Projected Favorite: Thunder (51.69% win probability)
- Spread: Thunder (-4.5)
- Total: 222.5
- Moneyline: Thunder -194, Rockets +162
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video, FDSOK
Miami Heat vs. Boston Celtics
- Projected Favorite: Celtics (50.66% win probability)
- Spread: Celtics (-2)
- Total: 233.5
- Moneyline: Celtics -126, Heat +108
- Time: 7:30 PM ET
- TV Channel: FDSSUN, NBCS-BOS
San Antonio Spurs vs. Milwaukee Bucks
- Projected Favorite: Spurs (69.72% win probability)
- Spread: Spurs (-7.5)
- Total: 226.5
- Moneyline: Spurs -295, Bucks +240
- Time: 8:00 PM ET
- TV Channel: FDSWI, WMLW, FDSSW
Dallas Mavericks vs. Utah Jazz
- Projected Favorite: Mavericks (69.34% win probability)
- Moneyline: Mavericks , Jazz
- Time: 8:30 PM ET
- TV Channel: KJZZ, Jazz+, KFAA, WFAA
Portland Trail Blazers vs. Atlanta Hawks
- Projected Favorite: Hawks (51.31% win probability)
- Spread: Hawks (-4)
- Total: 228.5
- Moneyline: Hawks -174, Trail Blazers +146
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: KUNP, FDSSE
Golden State Warriors vs. New York Knicks
- Projected Favorite: Warriors (55.12% win probability)
- Spread: Warriors (-3)
- Total: 232.5
- Moneyline: Warriors -148, Knicks +126
- Time: 10:00 PM ET
- TV Channel: Amazon Prime Video
Los Angeles Lakers vs. Charlotte Hornets
- Projected Favorite: Lakers (69.67% win probability)
- Spread: Lakers (-4.5)
- Total: 232.5
- Moneyline: Lakers -190, Hornets +160
- Time: 10:30 PM ET
- TV Channel: FDSSE, SportsNet LA
All NBA win probability predictions and picks are according to numberFire.
